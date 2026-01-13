Karşınızda Claude Cowork: Çalışma hayatını dönüştürecek yapay zeka

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında özellikle kurumsal ve profesyonel kullanıcılar tarafında sağlam bir konum elde eden Anthropic, Claude Code’un gördüğü yoğun ilgiyi şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesine açıyor. Şirket, Cowork adını verdiği yeni özelliğiyle yapay zeka destekli ajan yaklaşımını bu kez genel ofis ve bilgi çalışanlarının günlük iş akışlarına entegre etmeyi hedefliyor.

Kod ile ilgilenmeyenlere hitap ediyor

Cowork, teknik altyapı olarak Claude Code ile aynı temelleri paylaşıyor ve doğrudan macOS için Claude masaüstü uygulamasına entegre şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde Claude’a bilgisayarlarındaki belirli bir klasöre erişim izni verebiliyor ve ardından tamamen doğal dil kullanarak görevler tanımlayabiliyor. Sistem, verilen talimatları analiz ederek klasör içeriği üzerinde doğrudan işlem yapabiliyor.

Anthropic’in paylaştığı örnekler arasında fiş görselleriyle dolu bir klasörden otomatik gider raporu hazırlanması, dağınık dijital notlardan kapsamlı bir rapor oluşturulması ya da belirli kurallara göre klasörlerin yeniden düzenlenmesi gibi senaryolar öne çıkıyor. Hatta masaüstündeki dosyaların temizlenmesi bile tek bir komutla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Claude Code’a benzer şekilde devam eden bir görev sırasında yeni mesajlarla ek talimat vermek veya görevi revize etmek de mümkün.

Anthropic’e göre Cowork, bu görevleri sıradan bir sohbetten çok daha yüksek düzeyde otonomiyle yerine getiriyor. Bir görev verildiğinde Claude, önce bir plan oluşturuyor, ardından adım adım ilerleyerek işi tamamlıyor ve süreç boyunca kullanıcıyı bilgilendiriyor. Aslında bu tür işlemlerin büyük bölümü daha önce Claude Code ile mümkündü. Ancak Claude Code’un kurulumu ve kullanımı için belirli bir teknik bilgi seviyesi gerekiyordu. Cowork şimdi bu bariyeri kaldırarak geliştiricilerden pazarlamacılara kadar tüm çalışanların hiç hazırlık yapmadan aracı kullanabilmesini sağlıyor.

Cowork’un yetenekleri temel kullanımın ötesine de taşınabiliyor. Claude, daha önce tanımlanmış bağlayıcılar (connectors) aracılığıyla harici bilgi kaynaklarına erişebiliyor. Buna ek olarak Cowork’a, belge, sunum ve farklı dosya türleri oluşturma yeteneğini güçlendiren yeni beceriler eklenmiş durumda. Örneğin Chrome bağlandığında araç, internet erişimi gerektiren görevleri de yapabiliyor.

Risklere karşı dikkat

Claude Code’u kullananlar dediğimiz gibi zaten belirli bir teknik bilgi seviyesine sahip oluyordu. Ancak Cowork ile teknik bilgi gerekliliği ortadan kalktığı için bazı risklerde de artış yaşanması olası. Özellikle belirsiz veya hatalı yazılmış komutların, yapay zekanın istenmeyen ve geri alınamaz işlemler yapmasına yol açabileceği vurgulanıyor. Yanlış bir talimat, beklenmedik şekilde dosyaların silinmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Bunun yanında, prompt injection saldırıları olarak bilinen ve halen kesin bir çözümü bulunmayan güvenlik açıkları da Cowork için önemli bir risk alanı oluşturuyor. Dolayısıyla Cowork ile çalışırken azami dikkat göstermek gerekiyor. Çalışılan dosyaların yedeğini almak da yine bir güvenlik katmanı olarak kullanılabilir.

Erişim şimdilik sınırlı

Bu güvenlik kaygıları nedeniyle Cowork, şu aşamada yalnızca Max abonelerine yönelik bir araştırma önizlemesi olarak sunuluyor. Özelliğin ne zaman daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılacağına dair ise henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil.

Claude Max aboneleri, macOS uygulamasını indirerek kenar çubuğundaki “Cowork” seçeneği üzerinden aracı hemen deneyebiliyor. Diğer abonelik planlarındaki kullanıcılar için ise ileride açılacak erişim adına bir bekleme listesi bulunuyor. Şirket, ilerleyen dönemde cihazlar arası senkronizasyon, Windows desteği ve ek güvenlik iyileştirmeleri planladığını da paylaşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Karşınızda Claude Cowork: Çalışma hayatını dönüştürecek AI

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: