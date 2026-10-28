Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Kasım ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Kasım Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Kasım ayındaThe Rings of Power ve The Gilded Age gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Blade Runner 2099 ve The Greatest gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Kasım ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ Blade Runner 2099
- Tür: Bilim-Kurgu, Gerilim
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 25 Kasım
Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor. 2099 Los Angeles'ında geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor. Bu özeti okuyunca pek çok kişi Cora'nın insanlar arasında gizlenen bir replicant olacağını varsayabilir. Ama aslında tam tersi. Cora hayatta kalmak için replicant gibi görünmeye çalışan bir insan. Çünkü dizi, başarıya ulaşan bir replicant (android) isyanının sonrasında geçiyor.
2️⃣ The Lord of the Rings: The Rings of Power 3. sezon
The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini izleyeceğiz.
3️⃣ The Greatest
- Tür: Biyografi
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 4 Kasım
Sekiz bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan yapım, efsanevi sporcunun yaşamınını ekranlara taşıyacak. Dizi, Muhammed Ali'nin hem ringde hem de ring dışında verdiği mücadeleye odaklanacak. Dizide Muhammed Ali'ye Jaalen Best hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy gibi isimler eşlik ediyor.
4️⃣ 12 12 12
- Tür: Suç, Gerilim
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 13 Kasım
Zürih'te gerçekleşen büyük bir soygunu üç farklı zaman diliminde ele alan dizi; soygunun 12 aylık hazırlık sürecine, soygun anındaki 12 kritik saate ve olayın ardından yaşanan 12 günlük kovalamacaya odaklanıyor. Tüm bu süreç boyunca FBI, olayın arkasındaki dâhi suçlunun peşinde Avrupa'yı köşe bucak dolaşıyor.
5️⃣ Dig
- Tür: Komedi
- Platform: Peacock
- Yayın Tarihi: 23 Kasım
Yaz sezonunu Yunanistan’daki bir kazı alanında geçiren tutkulu bir arkeoloji ekibi ile pek de hevesli olmayan üniversite öğrencilerini merkezine alan Dig, bu uyumsuz grubun nadide bir tarihi eser bulmasıyla başlıyor. Bu keşif, ekibi hiç beklemedikleri anda hayatlarının en büyük macerasının ortasına atıyor.
6️⃣ Bass X Machina
- Tür: Animasyon, Western, Bilim-Kurgu
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 3 Kasım
Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü çetin bir Batı kasabasında; acımasız haydutlar, kontrolden çıkmış makineler ve doğaüstü dehşetler cirit atmaktadır. Böyle bir ortamda ailesini korumaya çalışan bir baba, adaleti kendi elleriyle sağlamak zorunda kalır. Ancak bilmediği ya da yüzleşmekten kaçındığı acı bir gerçek vardır: Sevdiklerini korumak uğruna adalet adına attığı her vahşi adım, günün sonunda onları daha büyük tehlikelere atacaktır.
7️⃣ The Altruists
- Tür: Drama, Biyografi
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 19 Kasım
FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried ile kız arkadaşı Caroline Ellison’ın çalkantılı ilişkisini odağına alan yapım, ikilinin finans sisteminde devrim yapma iddiasıyla yola çıkışını ve bu hırsın 36 milyar dolarlık devasa bir dolandırıcılık skandalıyla noktalanışını konu alıyor.
8️⃣ The Good Daughter
- Tür: Gerilim, Gizem
- Platform: Peacock
- Yayın Tarihi: 12 Kasım
Ailelerinin uğradığı şiddet dolu saldırının üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen, Charlotte ve Samantha Quinn kardeşler bu trajedinin gölgesinde yaşamaya devam etmektedir. Babası gibi hukuk yolunu seçen Charlotte, memleketleri Pikeville'de yaşanan yeni bir dehşet olayının ilk tanığı olur. Ardından başlayan soruşturma, geçmişin tozlu sayfalarını aralayarak aile sırlarını ve unutulmak istenen eski anıları yeniden yüzeye çıkaracaktır.
9️⃣ Percy Jackson and the Olympians 3. sezon
- Tür: Fantastik, Macera
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 20 Kasım
Tehlikeli bir maceranın ortasındaki Percy Jackson, bir yandan peşindeki canavarları atlatıp, diğer yandan tanrıları zekasıyla alt ederek devasa bir savaşı engellemek için Amerika’yı baştan başa katetmek zorundadır. Görev arkadaşları Annabeth ve Grover’ın desteğiyle yola koyulan Percy, bu yolculukta aradığı asıl cevaplara da adım adım yaklaşacaktır.
🔟 The Gilded Age 4. sezon
- Tür: Dönem Dizisi, Drama
- Platform: HBO Max
- Yayın Tarihi: 1 Kasım
1880'lerin New York’unda geçen The Gilded Age, muhafazakâr bir aileden gelen toy ve meraklı Marian Brook’u merkezine alıyor. Marian, kapı komşusu olan ve hızlı yükselişleriyle dikkat çeken Russell ailesinin ihtişamlı dünyasına adım atıyor. Ancak acımasız demiryolu kralı George Russell, onun hırslı eşi Bertha ve çapkın oğulları Larry’den oluşan bu aile, sırf "yeni zengin" oldukları için Astor ve Vanderbilt gibi dönemin köklü sosyetesi tarafından dışlanmaktadır. Marian ise tam da bu çatışmanın ortasında, kapısının hemen eşiğinde yükselen bambaşka bir dünyanın ve değişen çağın tam ortasına düşmek üzeredir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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