Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Kasım ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Kasım Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Kasım ayındaThe Rings of Power ve The Gilded Age gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Blade Runner 2099 ve The Greatest gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Kasım ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Blade Runner 2099

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden Blade Runner, yolculuğunu TV ekranlarında sürdürüyor. Kasım ayında başlayacak Blade Runner 2099, bugüne kadar çıkan filmlerin devamı niteliğinde olacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Gerilim

: Bilim-Kurgu, Gerilim Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 25 Kasım

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor. 2099 Los Angeles'ında geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor. Bu özeti okuyunca pek çok kişi Cora'nın insanlar arasında gizlenen bir replicant olacağını varsayabilir. Ama aslında tam tersi. Cora hayatta kalmak için replicant gibi görünmeye çalışan bir insan. Çünkü dizi, başarıya ulaşan bir replicant (android) isyanının sonrasında geçiyor.

2️⃣ The Lord of the Rings: The Rings of Power 3. sezon

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), önümüzdeki ay 3. sezonuyla ekranlara dönecek.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 11 Kasım

The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini izleyeceğiz.

3️⃣ The Greatest

Tam Boyutta Gör Kasım ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak bir diğer dizi de spor tarihinin en ikonik isimlerinden Muhammed Ali'ye odaklanan The Greatest olacak.

Tür : Biyografi

: Biyografi Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 4 Kasım

Sekiz bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan yapım, efsanevi sporcunun yaşamınını ekranlara taşıyacak. Dizi, Muhammed Ali'nin hem ringde hem de ring dışında verdiği mücadeleye odaklanacak. Dizide Muhammed Ali'ye Jaalen Best hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy gibi isimler eşlik ediyor.

4️⃣ 12 12 12

Tam Boyutta Gör Anthony Mackie ve Jamie Dornan'ın başrolünü paylaştığı 12 12 12, bir banka soygununun hikâyesini; hazırlıkla geçen 12 hafta, soygunun gerçekleştiği 12 saat ve sonrasındaki 12 gün üzerinden anlatıyor.

Tür : Suç, Gerilim

: Suç, Gerilim Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 13 Kasım

Zürih'te gerçekleşen büyük bir soygunu üç farklı zaman diliminde ele alan dizi; soygunun 12 aylık hazırlık sürecine, soygun anındaki 12 kritik saate ve olayın ardından yaşanan 12 günlük kovalamacaya odaklanıyor. Tüm bu süreç boyunca FBI, olayın arkasındaki dâhi suçlunun peşinde Avrupa'yı köşe bucak dolaşıyor.

5️⃣ Dig

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Kasım ayının en dikkat çekici yapımı ise Dig olacak. Amy Poehler ve Hugh Laurie gibi iki ünlü ismi bir araya getiren dizi, Brooklyn Nine-Nine ve Parks and Recreation gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Michael Schur'un imzasını taşıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 23 Kasım

Yaz sezonunu Yunanistan’daki bir kazı alanında geçiren tutkulu bir arkeoloji ekibi ile pek de hevesli olmayan üniversite öğrencilerini merkezine alan Dig, bu uyumsuz grubun nadide bir tarihi eser bulmasıyla başlıyor. Bu keşif, ekibi hiç beklemedikleri anda hayatlarının en büyük macerasının ortasına atıyor.

6️⃣ Bass X Machina

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında Kasım ayının öne çıkan yapımı ise bir "steampunk western" olarak tanımlanan Bass X Machina olacak.

Tür : Animasyon, Western, Bilim-Kurgu

: Animasyon, Western, Bilim-Kurgu Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 3 Kasım

Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü çetin bir Batı kasabasında; acımasız haydutlar, kontrolden çıkmış makineler ve doğaüstü dehşetler cirit atmaktadır. Böyle bir ortamda ailesini korumaya çalışan bir baba, adaleti kendi elleriyle sağlamak zorunda kalır. Ancak bilmediği ya da yüzleşmekten kaçındığı acı bir gerçek vardır: Sevdiklerini korumak uğruna adalet adına attığı her vahşi adım, günün sonunda onları daha büyük tehlikelere atacaktır.

Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

7️⃣ The Altruists

Kasım ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri FTX skandalına odaklanan The Altruists olacak.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 19 Kasım

FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried ile kız arkadaşı Caroline Ellison’ın çalkantılı ilişkisini odağına alan yapım, ikilinin finans sisteminde devrim yapma iddiasıyla yola çıkışını ve bu hırsın 36 milyar dolarlık devasa bir dolandırıcılık skandalıyla noktalanışını konu alıyor.

8️⃣ The Good Daughter

Tam Boyutta Gör Ünlü suç yazarı Karin Slaughter'ın kendi romanından uyarladığı The Good Daughter'ın başrollerinde Rose Byrne ve Meghann Fahy gibi iki ödüllü oyuncu yer alıyor.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 12 Kasım

Ailelerinin uğradığı şiddet dolu saldırının üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen, Charlotte ve Samantha Quinn kardeşler bu trajedinin gölgesinde yaşamaya devam etmektedir. Babası gibi hukuk yolunu seçen Charlotte, memleketleri Pikeville'de yaşanan yeni bir dehşet olayının ilk tanığı olur. Ardından başlayan soruşturma, geçmişin tozlu sayfalarını aralayarak aile sırlarını ve unutulmak istenen eski anıları yeniden yüzeye çıkaracaktır.

9️⃣ Percy Jackson and the Olympians 3. sezon

Tam Boyutta Gör Disney'in fantastik dizisi Percy Jackson and the Olympians, Kasım ayında yeni sezonlara ekranlara dönecek.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 20 Kasım

Tehlikeli bir maceranın ortasındaki Percy Jackson, bir yandan peşindeki canavarları atlatıp, diğer yandan tanrıları zekasıyla alt ederek devasa bir savaşı engellemek için Amerika’yı baştan başa katetmek zorundadır. Görev arkadaşları Annabeth ve Grover’ın desteğiyle yola koyulan Percy, bu yolculukta aradığı asıl cevaplara da adım adım yaklaşacaktır.

🔟 The Gilded Age 4. sezon

Tam Boyutta Gör Kasım ayında yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer dizi de HBO'nun beğeni toplayan dönem dizisi The Gilded Age olacak.

Tür : Dönem Dizisi, Drama

: Dönem Dizisi, Drama Platform : HBO Max

: HBO Max Yayın Tarihi: 1 Kasım

1880'lerin New York’unda geçen The Gilded Age, muhafazakâr bir aileden gelen toy ve meraklı Marian Brook’u merkezine alıyor. Marian, kapı komşusu olan ve hızlı yükselişleriyle dikkat çeken Russell ailesinin ihtişamlı dünyasına adım atıyor. Ancak acımasız demiryolu kralı George Russell, onun hırslı eşi Bertha ve çapkın oğulları Larry’den oluşan bu aile, sırf "yeni zengin" oldukları için Astor ve Vanderbilt gibi dönemin köklü sosyetesi tarafından dışlanmaktadır. Marian ise tam da bu çatışmanın ortasında, kapısının hemen eşiğinde yükselen bambaşka bir dünyanın ve değişen çağın tam ortasına düşmek üzeredir.

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Kasım ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi

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