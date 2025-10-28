Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Her ay olduğu gibi Kasım ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Call of Duty: Black Ops 7, Europa Universalis V ve Terminator 2D: No Fate gibi merakla beklenen oyunlar, önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak.

Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Call of Duty: Black Ops 7

Tam Boyutta Gör Battlefield 6'nın etkileyici çıkışıyla birlikte zirvedeki yeri sallanmaya başlayan Call of Duty serisi, Kasım ayında çıkacak Black Ops 7 ile birlikte Battlefield'ın karşısına yeni bir rakip koymuş olacak.

Çıkış tarihi : 14 Kasım

: 14 Kasım Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: FPS, Savaş

Call of Duty serisini yeniden geleceğe taşıyan oyun, 2035 yılında geçiyor. Oyuncular, serinin eski kahramanlardan David Mason’un liderlik ettiği özel bir ekipte yer alarak, ileri teknoloji ile donatılmış bir düşmana karşı mücadele ediyor. Hikâye boyunca oyuncuları yalnızca klasik çatışmalar değil, manipülasyon, korku ve algı yönetimi gibi daha soyut mücadeleler de bekliyor. Oyun; çok oyunculu modları, büyük ölçekli savaş haritaları ve “Omnimovement” gibi yeni hareket mekanikleriyle Black Ops serisinin aksiyon anlayışını güncel teknolojiyle buluşturacak.

Tam Boyutta Gör 2025'i es geçen Football Manager serisi, önemli yenilikler sunacağı söylenen Football Manager 26 ile geri dönüyor.

Çıkış tarihi : 4 Kasım (Switch için 4 Aralık)

: 4 Kasım (Switch için 4 Aralık) Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Android, iOS, Apple Arcade

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Android, iOS, Apple Arcade Tür: Spor, Simülasyon

Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun, kulüp yönetimi, altyapı gelişimi ve oyuncu psikolojisine yönelik daha detaylı sistemlerle geliyor. Yeni “Dynamic DNA” özelliği, oyuncuların karakter özelliklerinin saha içi performans ve takım kimyası üzerindeki etkisini daha belirgin hâle getiriyor. Transfer pazarının bu artık çok daha rekabetçi olacağı söyleniyor. Yapay zekanın yönettiği kulüpler, mali gerçeklere uygun olarak hareket edecek ki bu da stratejik planlamayı her zamankinden önemli kılacak. Diğer yandan geliştirilmiş görsel motor, ilk kez tam 3D maç atmosferi ve geliştirilmiş tribün dinamikleri sunacak.

3️⃣ Europa Universalis V

Tam Boyutta Gör Gerçek zamanlı strateji (RTS) tutkunları için özel bir yere sahip olan Europa Universalis serisi, Kasım ayında beşinci oyunuyla geri dönüyor.

Çıkış tarihi : 4 Kasım

: 4 Kasım Platformlar: PC

PC Tür: Strateji, RTS

15. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan dönemde geçen oyun; ulus kurma, diplomasi ve fetih üzerine kurulu klasik yapısını daha derin ve akıcı bir sistemle yeniliyor. Stüdyonun açıklamalarına göre yeni “nüfus simülasyon” mekaniği, her bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini daha gerçekçi biçimde yansıtarak yönetim kararlarının etkisini büyütecek. Diplomasi artık yalnızca savaş ya da ittifak değil; propaganda, ideolojik yayılım ve bilgi savaşı gibi unsurlarla da şekillenecek. Geliştirilmiş yapay zekâ, daha karmaşık müttefik davranışları ve uzun vadeli stratejik planlar sunacak.

4️⃣ Anno 117: Pax Romana

Tam Boyutta Gör Kasım ayında yeni oyunuyla geri dönecek bir diğer strateji serisi de Anno olacak. Anno serisinin yeni oyunu, oyuncuları Antik Roma'ya götürecek. Tabii Europa Universalis serisinin aksine Anno, yine şehir kurma planlarını ön plana çıkaracak.

Çıkış tarihi : 13 Kasım

: 13 Kasım Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Strateji, Şehir Kurma Simülasyonu

Ubisoft tarafından geliştirilen oyun, Roma İmparatorluğu’nun refah dolu “Pax Romana” döneminde geçiyor. Oyuncular, imparatorluğun kalbi olan Roma’da ya da sınır bölgelerindeki bir eyalette yönetici rolünü üstleniyor. Bu kez yalnızca ticaret yollarını ve üretim zincirlerini değil, aynı zamanda kültürel kimlikleri, vatandaş memnuniyetini ve eyaletler arasındaki siyasi dengeleri de yönetmek gerekiyor. Yeni “çift vilayet” sistemi, oyunculara hem metropol hem de taşra yönetimini birlikte planlama imkânı tanıyor. Anno 117: Pax Romana, klasik şehir kurma hissini tarihsel detaylarla birleştirerek Roma’nın görkemli düzeninin ardındaki karmaşık yönetim ağını oyuncunun ellerine bırakıyor.

5️⃣ Terminator 2D: No Fate

Tam Boyutta Gör Terminator 2: Judgment Day'in aksiyon dolu hikâyesini yeniden yaşatan Terminator 2D: No Fate, retro tasarımıyla adeta filmle aynı dönemde çıkmış bir atari salonu oyununu andırıyor.

Çıkış tarihi : 26 Kasım

: 26 Kasım Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Aksiyon-RPG

Oyuncuların Terminator 2'deki tüm ana karakterleri (Sarah Connor, John Connor, T-800) kontrol edebildiği Terminator 2D: No Fate, ikinci filmin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tabii bunun yanı sıra filmde olmayan özgün bölümler de yer alıyor. Ayrıca oyuna özel alternatif sonlar da hikâyeye dâhil ediliyor.

6️⃣ Where Winds Meet

Tam Boyutta Gör Kasım ayında çıkacak ücretsiz (free-to-play) oyunların başında ise Çin yapımı Where Winds Meet geliyor.

Çıkış tarihi : 14 Kasım

: 14 Kasım Platformlar: PC, PS5, Android, iOS

PC, PS5, Android, iOS Tür: Aksiyon-RPG, MMORPG

Açık dünyada geçen bir multiplayer oyunu olan Where Winds Meet, Song Hanedanlığı’nın son döneminde, savaşın ve siyasal çöküşün ortasında kendi yolunu arayan isimsiz bir savaşçının hikâyesini anlatıyor. Oyuncular, dövüş sanatlarını, felsefi seçimleri ve keşif özgürlüğünü bir araya getiren geniş bir dünyada ilerliyor. Hikâye boyunca politik entrikalar, kişisel intikamlar ve sadakat kavramı sürekli sınanıyor. Oyun, klasik wuxia anlatısını modern oyun tasarımıyla harmanlayarak hem stilize dövüş sahneleri hem de karakter odaklı anlatım sunuyor.

7️⃣ Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2'ye özel olarak çıkan oyunlara Kasım ayında bir yenisi daha ekleniyor: Zelda oyunlarıyla aynı evrende geçen Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Çıkış tarihi : 6 Kasım

: 6 Kasım Platformlar: Switch 2

Switch 2 Tür: Aksiyon-RPG

Legend of Zelda: The Tears of Kingdom'ın öncesinde geçen oyun, Hyrule’un karanlık dönemlerinden birine, Şafak Savaşları olarak bilinen efsanevi bir çağa odaklanıyor. Oyuncular, Zelda, Link, Impa ve yeni karakterlerin de yer aldığı geniş bir kadroyla, Ganondorf’un güçlerinin yükselişine karşı destansı savaşlara katılıyor. Klasik Dynasty Warriors tarzı oyunlarda olduğu gibi oyuncular yüzlerce düşmana karşı verilen devasa çatışmalara katılıyor.

8️⃣ Project Motor Racing

Tam Boyutta Gör Project Motor Racing, yarış simülasyonu türüne gerçekçilik ve detay odaklı bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor.

Çıkış tarihi : 25 Kasım

: 25 Kasım Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Yarış Simülasyonu

Straight4 Studios’un geliştirdiği Project Motor Racing'de oyuncular, 70’ten fazla lisanslı araç ve dünya çapında gerçeğe uygun şekilde modellenmiş pistlerde mücadele ediyor. Gündüz-gece döngüsü, pist yüzeyinin zamanla kirlenmesi ve değişken hava koşulları gibi unsurlar, her yarışın farklı bir strateji gerektirmesini sağlıyor. Oyunun çevrim içi tarafında ise sezon tabanlı lig sistemi ve eşzamanlı yarışlar öne çıkıyor.

9️⃣ Solo Leveling: Arise Overdrive

Tam Boyutta Gör 2024'te başlayan animesiyle daha da popüler hâle gelen Solo Leveling serisi, Kasım ayında yeni oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Çıkış tarihi : 17 Kasım

: 17 Kasım Platformlar: PC

PC Tür: Aksiyon-RPG, Free-to-Play

Popüler webtoon uyarlaması Solo Leveling: ARISE’ın devamı niteliğindeki oyun, Sung Jinwoo’nun hikâyesini yeni bir döneme taşıyor. “Overdrive” güncellemesiyle birlikte, Jinwoo artık yalnızca Hunter’larla değil, farklı evrenlerden gelen “Shadow Overlords” adlı varlıklarla da yüzleşiyor. Savaş mekaniği, yüksek tempolu aksiyonla stratejik beceri zincirlerini birleştirirken, PvP arenası ve eşli raid görevleriyle oyunculara multiplayer deneyimi de sunuluyor.

🔟 Demonschool

Tam Boyutta Gör Retro bir görünüme sahip olan Demonschool, sıra tabanlı taktiksel RPG türünü aynı Persona serisinde olduğu gibi bir okul temasıyla harmanlayan ilginç yapısıyla dikkat çekiyor.

Çıkış tarihi : 19 Kasım

: 19 Kasım Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch Tür: Sıra tabanlı RPG

Oyuncular, insanlarla iblislerin dünyası arasındaki ince sınırda yer alan bir adadaki üniversiteye yeni başlayan Faye adlı genç bir öğrenciyi kontrol ediyor. Faye, gündüzleri derslere girip arkadaşlık ilişkileri kurarken, geceleri şeytani varlıklarla savaşmak için “öteki dünyaya” geçiyor. Oyun, taktiksel savaş sistemini zamanlama ve pozisyon üzerine kurarken, karakterlerin ilişkileri ve alınan kararlar hem hikâyeyi hem de savaş becerilerini etkiliyor.

