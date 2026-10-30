Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Oyun dünyasında bir süredir tüm gözlerin çevrildiği GTA 6, nihayet bu ay oyunseverlerle çalışacak. Diğer stüdyolar GTA 6 gibi bir devle aynı dönemde oyun çıkarmak istemediği için, kasım ayında çok fazla sayıda dikkat çekici oyun çıkmayacak. Ancak özellikle farklı türlerde oyunlara şans vermek isteyen oyuncular için, kasım ayı takviminde de bazı dikkat çekici seçenekler bulunuyor.

Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ GTA VI

Tam Boyutta Gör Son yılların en heyecanla beklenen oyunu GTA VI, nihayet 16 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak.

Tür : Aksiyon-Macera, Açık Dünya

: Aksiyon-Macera, Açık Dünya Çıkış Tarihi : 19 Kasım

: 19 Kasım Platform: PlayStation 5, Xbox Series S/X

Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçiyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Türkiye'de sağlam bir hayran kitlesi bulunan FM serisi, Kasım ayında yeni oyunuyla futbol tutkunlarının karşısına çıkacak.

Tür : Menajerlik Simülasyonu

: Menajerlik Simülasyonu Çıkış Tarihi : 10 Kasım

: 10 Kasım Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Football Manager 2027'nin öne çıkarılan yenilikleri arasında kullanıcı arayüzünde yapılan kapsamlı iyileştirmeler bulunuyor. Topluluk geri bildirimleri doğrultusunda yapılan bu değişikliklerle menüler arasındaki geçişlerin kolaylaştırılması, gereksiz tıklamaların azaltılması ve serinin önceki oyunlarından tanıdık bazı kullanım alışkanlıklarının geri getirilmesi hedefleniyor.

3️⃣ The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Tam Boyutta Gör Nintendo'nun efsanevi serisinin en ikonik oyunlarından olan The Legend of Zelda: Ocarina of Time, bir remake (yeniden yapım) ile geri dönüyor.

Tür : RPG

: RPG Çıkış Tarihi : 5 Kasım

: 5 Kasım Platform: Nintendo Switch 2

1998 yılında Nintendo 64 için çıkan ve oyun tarihinin en önemli yapımlarından biri kabul edilen Ocarina of Time, baştan aşağı yenilenen grafikleri, seslendirilmiş ara sahneleri ve orkestral müzikleriyle yeni nesil oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Yeniden yapım, orijinal oyunun atmosferini korurken görsel ve işitsel anlamda çok daha modern bir deneyim sunmayı hedefliyor.

4️⃣ World of Warcraft Forever

Blizzard'ın efsanevi MMORPG serisi World of Warcraft, World of Warcraft Forever ile oyuncuları bir kez daha Azeroth'un fantastik dünyasına davet ediyor.

Tür : MMO-RPG

: MMO-RPG Çıkış Tarihi : 4 Kasım

: 4 Kasım Platform: PC

Serinin ilk dönemlerinden ilham alan yapım, tanıdık bölgeleri ve klasik WoW atmosferini korurken genişletilmiş dünyası ve yeni içerikleriyle farklı bir macera sunmayı hedefliyor. Düzenli içerik güncellemeleri ve yamalarla sürekli gelişecek olan oyun, oyunculara uzun soluklu ve bitmeyen bir çevrim içi macera vadediyor.

5️⃣ Ashes of the Singularity 2

Gerçek zamanlı strateji türünün dikkat çeken yapımlarından Ashes of the Singularity, uzun bir aranın ardından Ashes of the Singularity 2 ile geri dönüyor.

Tür : Strateji (RTS)

: Strateji (RTS) Çıkış Tarihi : 10 Kasım

: 10 Kasım Platform: PC

Oyuncuları insanlık ile yapay zekâ arasındaki büyük bir savaşın ortasına bırakacak olan yapım, binlerce birimin aynı anda kontrol edilebildiği devasa savaş alanlarıyla öne çıkıyor. Oyuncuların yalnızca hızlı kararlar vermesi değil, kaynakları ve askeri birlikleri doğru zamanda doğru noktalara yönlendirecek kapsamlı stratejiler geliştirmesi gerekecek. Ashes of the Singularity 2'de oyuncular; United Earth Forces adıyla insanlığın, Post-Human Coalition'ın veya gelişmiş yapay zekâ Substrate'in tarafında yer alabilecek. Her grubun kendine özgü birlikleri, savaş taktikleri ve ideolojileri bulunacak.

Kasım ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

6️⃣ Warhammer Survivors

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen indie (bağımsız) oyunlarından Vampire Survivors, bu yeni oyunda Warhammer evreni ile aynı çatı altında buluşuyor.

Tür : Bullet Hell, Roguelike

: Bullet Hell, Roguelike Çıkış Tarihi : 10 Kasım

: 10 Kasım Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Android, iOS

Oyuncular, Warhammer 40,000 ve Warhammer Age of Sigmar evrenlerinden tanıdık karakterleri kontrol ederek giderek büyüyen düşman ordularına karşı hayatta kalmaya çalışacak. Sürekli üzerinize gelen düşman dalgalarıyla mücadele edeceğiniz yapım, klasik Survivors formülünü Warhammer dünyasının ikonik karakterleri ve silahlarıyla buluşturuyor.

7️⃣ Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

Tam Boyutta Gör Godzilla hayranlarının yakından tanıdığı klasik dövüş oyunu Destroy All Monsters Melee, Remastered versiyonuyla modern platformlara geri dönüyor.

Tür : Dövüş Oyunu

: Dövüş Oyunu Çıkış Tarihi : 3 Kasım

: 3 Kasım Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered'da oyuncular, Godzilla, Mechagodzilla ve serinin diğer ikonik canavarlarını kontrol ederek Tokyo ve San Francisco gibi şehirlerde karşı karşıya gelip kozlarını paylaşıyor. İlk olarak 2002 yılında çıkan yapım, Unreal Engine 5 kullanılarak baştan aşağı yenilendi. 4K çözünürlük desteği, modern geri bildirim mekanikleri ve çevrim içi eşleştirme sistemiyle günümüz standartlarına taşınacak olan oyun, orijinalin mekaniklerine de büyük ölçüde sadık kalmayı hedefliyor.

8️⃣ Payday: Aces High

Tam Boyutta Gör Son dönemde daha seyrek hâle gelmeye başlayan VR oyunlarına Kasım ayında dikkat çekici bir yapım eklenecek.

Tür : VR oyunu

: VR oyunu Çıkış Tarihi : 5 Kasım

: 5 Kasım Platform: PC, Meta Quest

Soygun türüne farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan oyun, oyuncuları son teknoloji ekipmanlarla donatılmış profesyonel soygunculardan oluşan The Aces adlı ekibin bir üyesi hâline getiriyor. İş dünyasının güçlü isimlerinden Warren Jupiter tarafından tuzağa düşürülerek hapse atılan ekip, intikam almak için harekete geçiyor. Oyuncular, kendilerine kumpas kuran bu iş insanını en hassas noktalarından vurarak büyük bir hesaplaşmaya girişecek.

9️⃣ Sonic Pico Park

Tam Boyutta Gör PICO PARK serisi, bu kez SEGA'nın efsanevi karakteri Sonic the Hedgehog ile bir araya geliyor.

Tür : Platform, Puzzle

: Platform, Puzzle Çıkış Tarihi : 12 Kasım

: 12 Kasım Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

SONIC PICO PARK, serinin kendine özgü çok oyunculu bulmaca ve platform deneyimini Sonic evreninin karakterleriyle buluşturan 2D bir aksiyon-bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit kurallara sahip olan yapımda oyuncuların temel amacı, her bölümün sonunda yer alan hedef noktasına ulaşmak. Ancak bunu başarmak için ekipteki herkesin birlikte hareket etmesi gerekecek.

🔟 Lightyear Frontier (1.0)

2024 yılında Erken Erişim sürümüyle oyuncularla buluşan Lighyear Frontier, Kasım ayında tamamlanmış hâli diyebileceğimiz 1.0 sürümüyle resmi çıkışını yapacak.

Tür : Survival, Üs Kurma

: Survival, Üs Kurma Çıkış Tarihi : 4 Kasım

: 4 Kasım Platform: PC, Xbox Series S/X

Lightyear Frontier, uzayda geçen çiftçilik ve keşif oyunlarını bir araya getiriyor. Lightyear Frontier'da oyuncular, uzaylı bitkiler yetiştirerek tarım yapabilecek, kendi çiftliklerini ve yaşam alanlarını inşa edebilecek. Gezegenin henüz keşfedilmemiş bölgelerine doğru yolculuklar yaparak yeni kaynaklar ve sırlar keşfetmek de maceranın önemli bir parçası olacak. Çiftçilik, inşa etme ve keşif mekaniklerini bir araya getiren oyun, devasa bir uzay ortamında arkadaşlarla birlikte sakin ve keyifli vakit geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

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Kasım ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun

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