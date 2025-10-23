Kasım ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Kasım ayı sinemaseverler için oldukça verimli geçecek. Predator: Badlands, The Runnig Man ve Now You See Me 3 gibi merakla beklenen filmlerin vizyona gireceği Kasım ayında, Netflix'e de dikkat çekici filmler gelecek. Diğer yandan eski filmleri yeniden gösterime sokma trendi, önümüzdeki ay da devam edecek.

Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Kasım ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Frankenstein

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Guillermo del Toro'nun (Pan's Labyrinth, The Shape of Water) yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Frankenstein, bu klasik hikâyeye yeni bir yorum getiriyor.

Yönetmen : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro Oyuncular : Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz

: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz Tür : Drama, Bilim-kurgu

: Drama, Bilim-kurgu Gösterim Tarihi: 7 Kasım / Netflix

Film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın, ölümden dönüşü mümkün kılan bir deneyle “yaratık” diye adlandırılan bir canlıyı hayata geçirmesiyle başlıyor. Ancak bu yaratım, hem yaratıcının hem de var ettiği canlının yıkımına dönüşüyor.

2️⃣ Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, Badlands ile bu evrende geçen hikâyeler anlatmaya devam edecek.

Yönetmen : Dan Trachtenberg

: Dan Trachtenberg Oyuncular : Elle Fanning

: Elle Fanning Tür : Korku, Bilim-Kurgu

: Korku, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 7 Kasım / Vizyon

Prey gibi Badlands de Predator'ların parçası olduğu münferit bir hikâye anlatacak. Yani Prey'in devam filmi olmayacak. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da işin içinde Prey ekibinin olması Predator: Badlands'i yılın en merakla beklenen filmlerinden biri yapmaya yetiyor.

3️⃣ Ölüme Koşan Adam (The Running Man)

Tam Boyutta Gör Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver)’in aynı adlı Stephen King romanından uyarladığı The Running Man uyarlaması, Kasım ayında çıkan en dikkat çekici filmlerden biri olacak.

Yönetmen : Edgar Wright

: Edgar Wright Oyuncular : Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera

: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera Tür : Aksiyon, Bilim-kurgu

: Aksiyon, Bilim-kurgu Vizyon Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.

4️⃣ Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

Tam Boyutta Gör Çok sevilen Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer gibi iki önemli ismi bir araya getiriyor.

Yönetmen : Mert Baykal

: Mert Baykal Oyuncular : Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam

: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Gösterim Tarihi: 14 Kasım / Vizyon

2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

5️⃣ Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't)

Tam Boyutta Gör Now You See Me serisi dokuz yıl aranın ardından yeni bir filmle geri dönüyor. Yönetmen değişikliğine giden seriin üçüncü filmini Ruben Fleischer (Zombieland, Uncharted) yönetiyor.

Yönetmen : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Oyuncular : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike

: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Gösterim Tarihi: 14 Kasım / Vizyon

Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor. Sinema tarihinde iz bırakmış en iyi seri katil filmleri 2 hf. önce eklendi

6️⃣ Mavi Ay (Blue Moon)

Tam Boyutta Gör Before Sunrise ve Boyhood gibi sevilen filmlere imza atan Richard Linklater'ın imzasını taşıyan Blue Moon, bir dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart’a odaklanıyor.

Yönetmen : Richard Linklater

: Richard Linklater Oyuncular : Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott

: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Gösterim Tarihi: 14 Kasım / Vizyon

Blue Moon, 1943’te geçiyor ve dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart‘ı oluşturan Richard Rodgers ile Lorenz Hart’ın karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Hart ile yollarını ayıran Rodger, hemen sonrasında yeni kreatif partneri Oscar Hammerstein II ile birlikte meşhur Oklohoma! müzikaline imza atıyor. Büyük bölümü Oklohoma!’nın açılış gecesinde geçen film, Lorenz Hart’ın son günlerini perdeye taşıyor.

7️⃣ Zootropolis 2 (Zootopia 2)

Yönetmen : Jared Bush, Byron Howard

: Jared Bush, Byron Howard Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Gösterim Tarihi: 14 Kasım / Vizyon

Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıradışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorundalar.

8️⃣ Wicked: İyilik Uğruna (Wicked: For Good)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan ilk filmiyle sürpriz bir başarıya imza atan Wicked, Kasım ayında çıkacak Wicked: For Good ile birlikte iki kısımlık bu hikâyeyi tamamlayacak.

Yönetmen : Jon M. Chu

: Jon M. Chu Oyuncular : Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey

: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Tür : Müzikal, Macera, Fantastik

: Müzikal, Macera, Fantastik Gösterim Tarihi: 14 Kasım / Vizyon

Batı'nın Kötü Cadısı olarak anılan Elphaba, Oz ormanlarında saklanarak sürgün hayatı yaşar. Bir yandan Oz'un susturulan hayvanlarının özgürlüğü için savaşırken, diğer yandan Büyücü hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Bu sırada Glinda, Zümrüt Şehir'deki sarayda yaşamakta ve Oz halkının gözünde iyiliğin sembolüne dönüşmektedir. Kansas'tan gelen bir kızın hayatlarına girmesiyle her şey değişir. Kötü Cadı'ya karşı ayaklanan kalabalıklar artarken, Glinda ve Elphaba'nın son bir kez daha bir araya gelmesi kaçınılmaz hâle gelir.

9️⃣ Sonsuza Dek (Eternity)

Tam Boyutta Gör Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'un başrollerini paylaştığı Eternity, ilginç konusuyla dikkat çekiyor.

Yönetmen : David Freyne

: David Freyne Oyuncular : Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner Tür : Fantastik, Komedi, Romantik

: Fantastik, Komedi, Romantik Gösterim Tarihi: 28 Kasım / Vizyon

Dünyadan göçen ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermek için bir haftaları vardır. Bunu öğrenen Joan, hayatının aşkıyla, genç yaşta ölen ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kalır.

🔟 Keeper

Tam Boyutta Gör Korku meraklıları için Kasım ayının öne çıkan yapımı ise Keeper olacak gibi görünüyor. Film, Longlegs ile övgü toplayan Osgood Perkins'in imzasını taşıyor.

Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular : Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein

: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

Issız bir ormanda, romantik bir yıldönümü kaçamağı için yola çıkan bir çift, geçmişin karanlık gölgesinin hâlâ varlığını sürdürdüğü gizemli bir kulübeye ulaşır. Ancak bu sakin kaçamak, karanlık bir varlığın kendini göstermesiyle kabusa dönüşür. Şimdi çift, hem birbirlerine hem de kulübenin lanetli geçmişine dair en derin korkularıyla yüzleşmek zorundadır.

