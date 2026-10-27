Kasım ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Kasım ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Bir yandan Wild Horse Nine ve Possible Love gibi ödül sezonunda iddialı olması beklenen prestijli yapımlar izleyici ile buluşurken, diğer yandan da Godzilla Minus Zero ve Ebenezer gibi gişe filmleri sinemalara geliyor. Tabii bunların yanında Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak.
Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Vahşi At Dokuz (Wild Horse Nine)
- Tür: Suç, Drama, Gerilim
- Yönetmen: Martin McDonagh
- Oyuncular: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits
- Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon
Wild Horse Nine, 1973'te Şili'de geçiyor ve kime güveneceklerini bilmedikleri zorlu bir göreve gönderilen iki CIA ajanına odaklanıyor. Film, iki ajanın Santiago'dan Easter Adası'na uzanan yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde Sam Rockwell ve Steve Buscemi gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.
2️⃣ Godzilla Minus Zero
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Takashi Yamazaki
- Oyuncular: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka
- Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon
İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen Minus Zero, Minus One'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak ve ilk filmde tanıştığımız karakterleri de hikâyeye dâhil edecek. Önceki felaketin izlerini geride bırakmaya çalışan Shikishima ailesinin yaşamı, iki yıl sonra ortaya çıkan yeni bir tehditle bir kez daha altüst olur. Aile, geçmişte hayatta kaldıkları canavarın yol açtığı dehşetle yeniden yüzleşmek zorunda kalır.
3️⃣ Cinlerin Düğünü
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ferit Karahan
- Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal
- Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon
Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişin izlerini geride bıraktıklarını düşünür. Ancak düğün hazırlıkları ilerledikçe, yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan kardeşler, yalnızca bastırdıkları suçluluk duygularıyla değil, nesiller boyunca ailelerini etkisi altına alan karanlık ve görünmez bağlarla da yüzleşir.
4️⃣ Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons
- Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.
5️⃣ Buruk Noel (Bitter Christmas)
- Tür: Kara Komedi, Drama
- Yönetmen: Pedro Almodóvar
- Oyuncular: Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie
- Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon
Bir reklam şirketinde yönetici olan Elsa, Noel tatili arifesinde annesini kaybeder. Kendisini işe vuran Elsa, annesinin yasını tutmaya zaman ayırmak yerine hiç durmadan çalışır. Ta ki bir panik atak onu bir an durup dinlenmeye zorlayana kadar. Tüm bu süreçte en büyük destekçisi partneri Bonifacio’dur. Elsa, Madrid’den uzaklaşmak isteyen arkadaşı Patricia ile birlikte birkaç günlüğüne Lanzarote adasına gitmeye karar verirken, Bonifacio şehirde kalır. Elsa için işler daha da karmaşık bir hâl almak üzeredir.
6️⃣ Ebenezer: Bir Noel Şarkısı (Ebenezer: A Christmas Carol)
- Tür: Fantastik, Drama, Komedi
- Yönetmen: Ti West
- Oyuncular: Johnny Depp, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin, Andrea Riseborough
- Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon
Noel’den ve çevresindeki insanlardan uzak duran cimri Ebenezer Scrooge, Noel arifesinde hayatını değiştirecek doğaüstü ziyaretçilerle karşılaşır. Ölen iş ortağı Jacob Marley’nin hayaleti tarafından uyarılan Scrooge’a, geçmişini, bugününü ve kendisini bekleyen geleceği gösterecek üç ruhun geleceği söylenir. Bu sıra dışı gece boyunca, hayatta yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşen Scrooge, yaşamını değiştirmek için son bir şansa kavuşacaktır.
7️⃣ Kağıttan Kaplan (Paper Tiger)
- Tür: Drama, Gerilim, Suç
- Yönetmen: James Gray
- Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller
- Çıkış Tarihi: 27 Kasım / Vizyon
1986 yılında New York’un Queens bölgesinde yaşayan Irwin Pearl, ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayali kurarken ağabeyi Gary’nin önerdiği kazançlı bir iş fırsatına dahil olur. Ancak kardeşlerin Rus mafyasıyla ortaklık kurması, başlangıçta umut vadeden planı kısa sürede tehlikeli bir sürece dönüştürür. Yaşanan bir hata mafyanın dikkatini ailenin üzerine çekerken, giderek artan tehdit ve şiddet iki kardeş arasındaki güveni de sarsmaya başlar. Hayalini kurdukları fırsat, hem ailelerini hem de aralarındaki bağı sınayan bir mücadeleye dönüşür.
8️⃣ Ramayana: Efsanenin Doğuşu (Ramayana: Rise Of A Legend)
- Tür: Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Nitesh Tiwari
- Oyuncular: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi
- Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon
Tanrıların ve kralların çağında dünyaların kaderi belirsizliğini korumaktadır. Görev, fedakarlık ve doğrulukla bağlı bir prens olan Rama, kozmosu parçalayabilecek kadar güçlü, gurur ve intikamla hareket eden ölümsüz hükümdar Ravana ile yüzleşmek zorundadır.
9️⃣ Olası Aşklar (Possible Love)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Lee Chang-dong
- Oyuncular: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong
- Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Netflix
İşsiz kalan bir adamla karısının yolları bir belgesel yönetmeni ve onun eşiyle kesişince gizli kalmış tutkularıyla yüz yüze gelirler.
🔟 Madden
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: David O. Russell
- Oyuncular: Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis,
- Çıkış Tarihi: 18 Kasım / Amazon Prime Video
Nicolas Cage’in efsanevi NFL (Amerikan futbolu) koçu John Madden’a hayat verdiği film, Madden’ın koçluğu bıraktıktan sonra TV kariyeri ve Madden NFL oyun serisi sayesinde ikonik bir isme dönüşmesini konu alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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