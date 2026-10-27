Kasım ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Kasım ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Bir yandan Wild Horse Nine ve Possible Love gibi ödül sezonunda iddialı olması beklenen prestijli yapımlar izleyici ile buluşurken, diğer yandan da Godzilla Minus Zero ve Ebenezer gibi gişe filmleri sinemalara geliyor. Tabii bunların yanında Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak.

Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Vahşi At Dokuz (Wild Horse Nine)

Tam Boyutta Gör In Bruges ve The Banshees of Inisherin gibi sevilen filmlere imza atan Martin McDonagh'ın yeni filmi Wild Horse Nine, bu yılın en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Tür : Suç, Drama, Gerilim

: Suç, Drama, Gerilim Yönetmen : Martin McDonagh

: Martin McDonagh Oyuncular : Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits

: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon

Wild Horse Nine, 1973'te Şili'de geçiyor ve kime güveneceklerini bilmedikleri zorlu bir göreve gönderilen iki CIA ajanına odaklanıyor. Film, iki ajanın Santiago'dan Easter Adası'na uzanan yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde Sam Rockwell ve Steve Buscemi gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.

2️⃣ Godzilla Minus Zero

Tam Boyutta Gör Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi, Kasım ayında vizyona giren en dikkat çekici filmlerden biri olacak.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu Yönetmen : Takashi Yamazaki

: Takashi Yamazaki Oyuncular : Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka

: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon

İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen Minus Zero, Minus One'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak ve ilk filmde tanıştığımız karakterleri de hikâyeye dâhil edecek. Önceki felaketin izlerini geride bırakmaya çalışan Shikishima ailesinin yaşamı, iki yıl sonra ortaya çıkan yeni bir tehditle bir kez daha altüst olur. Aile, geçmişte hayatta kaldıkları canavarın yol açtığı dehşetle yeniden yüzleşmek zorunda kalır.

3️⃣ Cinlerin Düğünü

Tam Boyutta Gör Okul Tıraşı filmiyle adından söz ettiren Ferit Karahan, yine uluslararası festivallerde ses getiren bir filmle karşımızda. Gerek ulusal, gerekse yurt dışı festivallerde dikkat çekmeyi başaran Cin Düğünü, Kasım ayında vizyona girecek en dikkat çekici yerli film olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ferit Karahan

: Ferit Karahan Oyuncular : Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal

: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon

Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişin izlerini geride bıraktıklarını düşünür. Ancak düğün hazırlıkları ilerledikçe, yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan kardeşler, yalnızca bastırdıkları suçluluk duygularıyla değil, nesiller boyunca ailelerini etkisi altına alan karanlık ve görünmez bağlarla da yüzleşir.

4️⃣ Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games), hikâyenin geçmişine odaklanan prequel filmleriyle beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Serinin yeni filmi, orijinal seride Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular : Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons

: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.

5️⃣ Buruk Noel (Bitter Christmas)

Tam Boyutta Gör Avrupa sinemasının en önemli isimlerinden Pedro Almodóvar'ın son filmi Buruk Noel, ülkemizde Kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Pedro Almodóvar

: Pedro Almodóvar Oyuncular : Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie

: Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon

Bir reklam şirketinde yönetici olan Elsa, Noel tatili arifesinde annesini kaybeder. Kendisini işe vuran Elsa, annesinin yasını tutmaya zaman ayırmak yerine hiç durmadan çalışır. Ta ki bir panik atak onu bir an durup dinlenmeye zorlayana kadar. Tüm bu süreçte en büyük destekçisi partneri Bonifacio’dur. Elsa, Madrid’den uzaklaşmak isteyen arkadaşı Patricia ile birlikte birkaç günlüğüne Lanzarote adasına gitmeye karar verirken, Bonifacio şehirde kalır. Elsa için işler daha da karmaşık bir hâl almak üzeredir.

6️⃣ Ebenezer: Bir Noel Şarkısı (Ebenezer: A Christmas Carol)

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra yine büyük bütçeli bir Hollywood filmiyle karşımızda. Depp'in başrolünü üstlendiği Ebenezer, Charles Dickens'ın meşhur eseri Bir Noel Şarkısı'na yeni bir yorum getiriyor.

Tür : Fantastik, Drama, Komedi

: Fantastik, Drama, Komedi Yönetmen : Ti West

: Ti West Oyuncular : Johnny Depp, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin, Andrea Riseborough

: Johnny Depp, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin, Andrea Riseborough Çıkış Tarihi: 13 Kasım / Vizyon

Noel’den ve çevresindeki insanlardan uzak duran cimri Ebenezer Scrooge, Noel arifesinde hayatını değiştirecek doğaüstü ziyaretçilerle karşılaşır. Ölen iş ortağı Jacob Marley’nin hayaleti tarafından uyarılan Scrooge’a, geçmişini, bugününü ve kendisini bekleyen geleceği gösterecek üç ruhun geleceği söylenir. Bu sıra dışı gece boyunca, hayatta yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşen Scrooge, yaşamını değiştirmek için son bir şansa kavuşacaktır.

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7️⃣ Kağıttan Kaplan (Paper Tiger)

Tam Boyutta Gör Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller gibi üç ünlü ismi bir araya getiren Paper Tiger, ödüllü yönetmen James Gray'in imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Gerilim, Suç

: Drama, Gerilim, Suç Yönetmen : James Gray

: James Gray Oyuncular : Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller

: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller Çıkış Tarihi: 27 Kasım / Vizyon

1986 yılında New York’un Queens bölgesinde yaşayan Irwin Pearl, ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayali kurarken ağabeyi Gary’nin önerdiği kazançlı bir iş fırsatına dahil olur. Ancak kardeşlerin Rus mafyasıyla ortaklık kurması, başlangıçta umut vadeden planı kısa sürede tehlikeli bir sürece dönüştürür. Yaşanan bir hata mafyanın dikkatini ailenin üzerine çekerken, giderek artan tehdit ve şiddet iki kardeş arasındaki güveni de sarsmaya başlar. Hayalini kurdukları fırsat, hem ailelerini hem de aralarındaki bağı sınayan bir mücadeleye dönüşür.

8️⃣ Ramayana: Efsanenin Doğuşu (Ramayana: Rise Of A Legend)

Tam Boyutta Gör Hindistan sinemasında bugüne kadar çekilmiş en büyük bütçeli film olan Ramayana, 450 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle dikkat çekiyor.

Tür : Fantastik, Macera, Aksiyon

: Fantastik, Macera, Aksiyon Yönetmen : Nitesh Tiwari

: Nitesh Tiwari Oyuncular : Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi

: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Vizyon

Tanrıların ve kralların çağında dünyaların kaderi belirsizliğini korumaktadır. Görev, fedakarlık ve doğrulukla bağlı bir prens olan Rama, kozmosu parçalayabilecek kadar güçlü, gurur ve intikamla hareket eden ölümsüz hükümdar Ravana ile yüzleşmek zorundadır.

9️⃣ Olası Aşklar (Possible Love)

Tam Boyutta Gör Netflix'te Kasım ayının öne çıkan filmi Güney Kore yapımı Olası Aşklar olacak. Burning'in yönetmeni olarak tanınan Lee Chang-dong'un çektiği film, övgülerle karşılandığı Venedik Film Festivali'nden iki ödülle dönmeyi başardı.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Lee Chang-dong

: Lee Chang-dong Oyuncular : Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong

: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong Çıkış Tarihi: 6 Kasım / Netflix

İşsiz kalan bir adamla karısının yolları bir belgesel yönetmeni ve onun eşiyle kesişince gizli kalmış tutkularıyla yüz yüze gelirler.

🔟 Madden

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da Kasım ayının öne çıkan filmi ise Nicolas Cage ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı Madden olacak.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : David O. Russell

: David O. Russell Oyuncular : Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis,

: Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis, Çıkış Tarihi: 18 Kasım / Amazon Prime Video

Nicolas Cage’in efsanevi NFL (Amerikan futbolu) koçu John Madden’a hayat verdiği film, Madden’ın koçluğu bıraktıktan sonra TV kariyeri ve Madden NFL oyun serisi sayesinde ikonik bir isme dönüşmesini konu alıyor.

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Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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