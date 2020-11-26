Kasım’da realme fırsatları başkadır

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, popüler telefon modelleri 7 Pro, 5i ve 6i’de Kasım sonuna kadar geçerli olacak bir indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında hepsiburada’ya özel olarak realme 7 Pro 3.599 TL, 6i 2.399 TL ve 5i modeli ise sadece 2.099 TL’den satışta olacak.

realme 7 Pro, 65W SuperDart Şarj ile sadece 34 dakikada doluyor

Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip telefonu realme 7 Pro, Kasım sonuna kadar 3.599 TL’den satışa devam ediyor. realme 7 Pro, sıfırdan yüze sadece 34 dakikada dolarken üstün kamera, ekran ve işlemci performansı ile de rekabetçi bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılıyor.

“Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği bulunan model 64MP Sony IMX682 ana kamerası ve yapay zeka destekli mod ve filtreleriyle gece ve gündüz fotoğraf çekimlerinde üst düzey bir performans sergiliyor. Geliştirilmiş Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB RAM desteğine sahip realme 7 Pro, 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla daha geniş görüş alanı sağlıyor ve bu sayede kullanıcılara mükemmel oyun, ses ve video deneyimi sunuyor.

realme 6i 2.399 TL’lik fiyatıyla eğlenceseverlerin yüzünü güldürüyor

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realme, fiyat performans açısından ideal bir telefon arayan teknoloji tutkunları için 6i’yi Kasım ayı sonuna kadar 2.399 TL fiyatla satışa sunuyor. “Süt Beyazı”, “Yeşil Çay” ve “Soda Mavisi” olmak üzere üç ayrı renk seçeneği bulunan 6i, realme UI kullanıcı arayüzü ile ‘Kusursuz Eğlence’ deneyimini yaşatmaya devam ediyor. Bulunduğu fiyat segmentinde pil ömrü ve kamera özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan realme 6i’nin bir diğer göz alıcı özelliği de kullanıcı arayüzü olan realme UI. Kullanıcılar diledikleri uygulamanın simgelerini tasarlayabildikleri gibi, boyutlarını da kendi isteklerine göre ayarlayabiliyorlar.

realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80’den alıyor. 48MP AI Dört Kamerası ve 16MP Süper Net Selfie ön kamerasıyla, her zaman ve her yerde iyi fotoğraf çekimine olanak sağlıyor.

30 güne kadar bekleme süresine sahip olan realme 5i 2.099 TL’den satışta

Kendi fiyat segmentindeki tek 4 kameralı telefon olarak da öne çıkan realme 5i, Kasım ayı sonuna kadar hepsiburada’ya özel 2.099 TL’den satışta olacak. “Okyanus Mavisi” ve “Orman Yeşili” olmak üzere iki ayrı renk seçeneği bulunan realme 5i, 4 kamera ve 5000 mAh’lik büyük piliyle giriş seviyesi ürünleri arasında ilk olma özelliğini sürdüyor. Hem teknolojiyi hem de trendi yakalamak isteyen gençler ve öğrenciler için hem fiyat hem performans anlamında önemli bir alternatif olan realme 5i, büyük pili ve 30 güne ulaşan bekleme süresi ile bulunduğu fiyat segmentindeki en iyi pil ömrünü sunuyor.

Ayrıntılı bilgi için: Erkan Yılmaz – MSLGROUP

0532 556 27 93 – erkan.yilmaz@mslgroup.com

realme Hakkında

Mayıs 2018'de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple kurulan realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. realme, “Sıçramaya Cesaret Et” deneyimi ile kendini güçlü performans, şık tasarım, endüstri lideri nitelikler sunmaya ve teknoloji ürünlerinin tüm olanaklarını keşfetmeye keşfetmeye adamıştır. Counterpoint'e göre, realme 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel pazarda en iyi 7. akıllı telefon markası olarak yerini koruyor. Dünya genelinde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren şirketin 50 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.realme.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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