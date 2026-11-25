Yapay Zeka Özeti:
- Amazon Kasım kampanyasında robot süpürgelerde yılın en düşük fiyatları ve sepette ekstra indirim fırsatları başladı. Uygun fiyatlı Ecovacs N20e ve otomatik çöp istasyonlu Ultenic T10 Pro öne çıkan modeller arasında. Gelişmiş yıkama özellikli Dreame L40 Ultra ile rulo paspas teknolojisine sahip amiral gemisi Roborock Qrevo Edge 2 Flow ise üst seviye performans arayanlara hitap ediyor. İhtiyacınıza ve bütçenize uygun modeli seçerek indirimli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.
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Amazon Türkiye’deki robot süpürge indirimleri epey dikkat çekici. Çok sayıda modelin fiyatı son 1 yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca Dreame, Roborock, MOVA ve Ecovacs gibi popüler markalarda sepette 500 TL ve 1.000 TL kupon fırsatlarıyla çok daha avantajlı alışveriş yapılabiliyor. Amazon Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken indirimli robot süpürge modellerini sizin için derledik.
|Model ve Link
|Fiyat
|Avantaj
|Ecovacs Deebot N20e
|8.905₺
(Sepette 500₺ İndirim)
|Dip fiyat
|TP-Link Tapo RV30 Max
|8.999₺
|3 ayın en düşük fiyatı
|Philips HomeRun 2000 Robot Süpürge
|9.599₺
|Sepette 1.000₺ İndirim
|Ultenic T10 Pro Çöp İstasyonlu Robot Süpürge
|10.999₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|TP-Link Tapo RV30 Max Plus Çöp İstasyonlu Robot Süpürge
|12.999₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|Karcher RVC 3 Comfort Extra
|21.107₺
|1 ayın en düşük fiyatı
|Ecovacs T30C Prime Omni
|22.999₺
(Sepettte 1.000₺ İndirim)
|1 yılın en düşük fiyatı
|Dreame L40 Ultra CE
|23.499₺
(Sepette 500₺ İndirim)
|6 ayın en düşük fiyatı
|iRobot Roomba Combo j7+
|23.998₺
|3 ayın en düşük fiyatı
|Ecovacs T50S Omni
|25.999₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|Roborock Q8 Max Plus
|29.963₺
|3 ayın en düşük fiyatı
|ECOVACS DEEBOT X11 Pro Omni
|31.999₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|Dreame L40 Ultra AE
|32.499₺
(Sepette 1.000₺ İndirim)
|1 yılın en düşük fiyatı
|MOVA V50 Ultra Complete
|39.899₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|DJI Romo A
|39.899₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|MOVA S70 Pro Roller
|40.299₺
|1 yılın en düşük fiyatı
|Roborock Qrevo Edge 2 Flow
|53.499₺
(Sepette 2.000₺ indirim)
|1 yılın en düşük fiyatı
Hangi robot süpürge size uygun? Bütçeye göre en iyi robot süpürge tavsiyesi
Robot süpürge seçerken yalnızca emiş gücüne bakmak yeterli değil. Haritalama teknolojisi, paspas performansı, otomatik boşaltma istasyonu ve engel algılama gibi özellikler de kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bütçenize ve temizlik ihtiyaçlarınıza uygun modeli seçmek önem taşıyor.
Amazon'daki indirimli modeller arasından fiyat-performans dengesi, teknik özellikler ve sahip olduğu teknolojiler açısından öne çıkan dört robot süpürgeyi seçtik.
- Ecovacs Deebot N20e: Temel temizlik için uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara.
- Ultenic T10 Pro: Otomatik toz boşaltma istasyonu isteyenlere.
- Dreame L40 Ultra CE: Fiyat/performans, yeni teknolojileri daha ulaşılabilir fiyata isteyenlere.
- Roborock Qrevo Edge 2 Flow: Yüksek süpürme ve yüksek paspas performansı isteyenlere amiral gemisi seviyesinde süpürge.
1. Ecovacs Deebot N20e: Uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara
Ecovacs Deebot N20e: 8.405 TL (Sepette 500 TL indirim ile)
Robot süpürge satın almak isteyen fakat bütçesi kısıtlı müşteriler için Ecovacs Deebot N20e modeli 8.405 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu model, düşük fiyatına rağmen 11.000 Pa emiş gücü değeriyle dikkat çekiyor. Bütçenizi 20 bin TL seviyelerine çıkaramıyorsanız düşük fiyata alabileceğiniz en güçlü süpürge.
Bu iki olumsuz özelliği göz ardı edersek yüksek süpürme performansı, Lidar navigasyon, kullanışlı mobil uygulaması ve saç dolanmasını önleyen fırçası ile fiyat/performansı açısından öne çıkıyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 11.000 Pa emiş gücü
- TrueMapping lazer navigasyon
- ZeroTangle 2.0 dolanma önleyici fırça
- 5.200 mAh batarya
- Süpürme ve paspaslama
- 20 mm engel aşma kapasitesi
Kimler almalı?
Robot süpürgeye yüksek bütçe ayırmak istemeyen, süpürme performansına önem veren, paspas performansını göz ardı eden, küçük evde oturan ve toz haznesini kendim boşaltırım diyenler gönül rahatlığıyla alabilir.
2. Ultenic T10 Pro: Günlük temizlik için yeterli
Ultenic T10 Pro: 12.999 TL
Otomatik toz boşaltma istasyonu isteyen ancak 20 bin TL seviyelerine çıkmak istemeyen kullanıcılar için Ultenic T10 Pro dikkat çekiyor. 10.999 TL'lik fiyatıyla döner paspas sistemi, Lidar navigasyon ve otomatik toz boşaltma özelliklerini bir arada sunuyor.
Modelin dikkat çeken özelliklerinden başında çift döner paspas sistemi geliyor. Ancak paspasların otomatik yıkanması ve kurutulması için bir istasyon bulunmuyor. Bu işlemlerin kullanıcı tarafından yapılması gerekiyor.
Ultenic T10 Pro'nun otomatik toz boşaltma istasyonu ile 60 güne kadar toz boşaltma derdi ortadan kalkıyor. 4.000 mAh bataryası 1+1 ve küçük 2+1 evler için ideal. Daha büyük evler için yetersiz kalacaktır.
Öne çıkan özellikleri:
- 4.000 Pa emiş gücü
- LiDAR lazer navigasyon ve akıllı haritalama
- Çift döner paspas sistemi
- 60 günlük otomatik toz boşaltma istasyonu
- 5.200 mAh batarya
- 200 dakikaya kadar çalışma süresi
- Çoklu harita desteği
- Alexa, Google Asistan ve Siri desteği
Kimler almalı?
Otomatik toz boşaltma özelliğini uygun fiyatla isteyen, küçük evlerde oturan yapabilen bir robot süpürge arayanlar için listenin fiyat-performans açısından en güçlü seçeneklerinden biri. Ancak paspas temizleme ve kurutma işlemlerini otomatik yapan gelişmiş bir OMNI istasyonu bulunmuyor.
3. Dreame L40 Ultra CE: Fiyat/performans kralı
Dreame L40 Ultra CE: 22.999 TL (Sepette 500 TL indirimle)
Dreame L40 Ultra CE, gelişmiş haritalama, güçlü emiş ve otomatik temizleme özelliklerini bir arada isteyen kullanıcılar için listenin en dikkat çekici modellerinden biri. Robot süpürge dünyasının konfor sağlayan pek çok özelliğini bünyesinde bulunduruyor. 22.999 TL'lik fiyatına karşın amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.
Modelde çift döner paspas sistemi bulunuyor. Paspaslar gerektiğinde 10,5 mm yükseltilebiliyor. Böylece halıların ıslanma riski azaltılıyor. RoboSwing teknolojisi de mobilya kenarları ve ulaşılması zor alanların temizlenmesine yardımcı oluyor.
PowerDock istasyonu, toz haznesini otomatik boşaltmanın yanı sıra paspasları yıkayıp sıcak havayla kurutabiliyor. Temiz ve kirli su hazneleri sayesinde paspas bakımını da otomatikleştiriyor. Her şeyin otomatik olmasını isteyen kullanıcılar için bu bütçeye en uygun seçenek olduğunu söyleyebiliriz.
Dreame L40 Ultra CE öne çıkan özellikleri:
- 13.000 Pa emiş gücü
- TriCut dolanma önleyici fırça
- Pathfinder akıllı haritalama
- 3DAdapt engel algılama
- Çift döner paspas
- 10,5 mm paspas kaldırma
- Otomatik toz boşaltma
- Otomatik paspas yıkama ve sıcak havayla kurutma
- 5.200 mAh batarya
Kimler almalı?
Güçlü süpürme performansı, gelişmiş engel algılama ve otomatik paspas bakımı isteyenler için iyi bir seçenek. 22.999 TL'lik kuponlu fiyatıyla üst segment robot süpürge özelliklerine daha ulaşılabilir bir bütçeyle geçiş yapılmasını sağlıyor.
4. Roborock Qrevo Edge 2 Flow: En iyisini isteyenlere
Roborock Qrevo Edge 2 Flow: 53.499 TL (Sepette 1.000 TL indirim ile)
Bütçe sınırı olmadan amiral gemisi seviyesinde indirimli robot süpürge satın almak isteyenler için Roborock Qrevo Edge 2 Flow listenin en iddialı modellerinden biri. Özellikle geleneksel döner paspas sistemlerinden farklı olarak rulo paspas teknolojisi kullanmasıyla öne çıkıyor.
Roborock Qrevo Edge 2 Flow, 35.000 Pa HyperForce emiş gücüne sahip. Bu değer, şarjlı dikey süpürgeler ile benzer seviyede temizlik performansı anlamına geliyor. Derinlemesine detaylı ve etkili temizlik yapabiliyor.
Modelin en önemli yeniliği SpiraFlow 2.0 basınçlı silindir paspas sistemi. 270 mm genişliğindeki silindir paspas, temizlik sırasında sürekli temiz suyla yıkanarak çalışıyor. Dakikada 240 devire ulaşabilen sistem, zemindeki kurumuş lekeler ve yapışkan kirlerle mücadele etmeyi hedefliyor. Kirli suyun ayrı bir haznede toplanması ise temizleme işleminin daha hijyenik şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Roborock'un yeni modelinde dikkat çeken bir diğer özellik RetractSense navigasyon sistemi. Yuvasına girebilen LiDAR sensörü sayesinde robotun yüksekliği 8,98 cm'ye kadar düşebiliyor. Böylece koltuk ve mobilya altı gibi alçak alanlara erişmek kolaylaşıyor. RGB kamera destekli yapay zekâ sistemi ise 280'den fazla nesne türünü tanıyarak engellerden kaçınabiliyor.
Çok fonksiyonlu istasyon, robotun bakım işlemlerini de otomatikleştiriyor. Silindir paspasın basınçlı sistemle temizlenmesi, 63 derece sıcak havayla kurutulması, robotun su haznesinin doldurulması ve toz haznesinin boşaltılması istasyon üzerinden gerçekleştiriliyor. Otomatik toz boşaltma sistemi, kullanım koşullarına bağlı olarak 65 güne kadar manuel boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor.
Roborock Qrevo Edge 2 Flow öne çıkan özellikleri:
- 35.000 Pa HyperForce emiş gücü
- SpiraFlow 2.0 basınçlı silindir paspas sistemi
- 270 mm genişliğinde silindir paspası
- Dakikada 240 devir paspas dönüş hızı
- Temizlik sırasında sürekli temiz suyla paspas yıkama
- 8,98 cm gövde yüksekliği
- Geri çekilebilir LiDAR navigasyon
- 280'den fazla nesneyi tanıyabilen yapay zekâ destekli engel algılama
- Çift anti-dolanma sistemi
- 63 derece sıcak havayla paspas kurutma
- Otomatik toz boşaltma ve su doldurma
Kimler almalı?
Robot süpürgede yalnızca güçlü emiş değil, gelişmiş paspas teknolojisi, yapay zekâ destekli engel algılama ve minimum manuel bakım isteyen kullanıcılar için Roborock Qrevo Edge 2 Flow oldukça iddialı bir seçenek. Özellikle sert zeminlerin yoğun olduğu evlerde silindir paspas teknolojisi önemli bir avantaj sağlayabilir. Yüksek fiyatına rağmen robot süpürge kategorisinde en gelişmiş teknolojileri isteyenlere önerdiğimiz model bu.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli