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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Kasım kampanyasında robot süpürgelerde yılın en düşük fiyatları ve sepette ekstra indirim fırsatları başladı. Uygun fiyatlı Ecovacs N20e ve otomatik çöp istasyonlu Ultenic T10 Pro öne çıkan modeller arasında. Gelişmiş yıkama özellikli Dreame L40 Ultra ile rulo paspas teknolojisine sahip amiral gemisi Roborock Qrevo Edge 2 Flow ise üst seviye performans arayanlara hitap ediyor. İhtiyacınıza ve bütçenize uygun modeli seçerek indirimli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kasım ayı kampanyalarının yıldız ürünleri arasında robot süpürgeler dikkat çekiyor. Pek çok markanın robot süpürge modelinde yılın en düşük fiyatları sunulurken kullanıcılar da bu ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Amazon, Hepsiburada ve n11 gibi e-ticaret platformlarının çok satan ürünler listelerinde robot süpürgeler ilk sıralarda yer alıyor.

Amazon Türkiye’deki robot süpürge indirimleri epey dikkat çekici. Çok sayıda modelin fiyatı son 1 yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca Dreame, Roborock, MOVA ve Ecovacs gibi popüler markalarda sepette 500 TL ve 1.000 TL kupon fırsatlarıyla çok daha avantajlı alışveriş yapılabiliyor. Amazon Kasım indirimlerinde kaçırmamanız gereken indirimli robot süpürge modellerini sizin için derledik.

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Hangi robot süpürge size uygun? Bütçeye göre en iyi robot süpürge tavsiyesi

Robot süpürge seçerken yalnızca emiş gücüne bakmak yeterli değil. Haritalama teknolojisi, paspas performansı, otomatik boşaltma istasyonu ve engel algılama gibi özellikler de kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bütçenize ve temizlik ihtiyaçlarınıza uygun modeli seçmek önem taşıyor.

Amazon'daki indirimli modeller arasından fiyat-performans dengesi, teknik özellikler ve sahip olduğu teknolojiler açısından öne çıkan dört robot süpürgeyi seçtik.

Ecovacs Deebot N20e : Temel temizlik için uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara.

: Temel temizlik için uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara. Ultenic T10 Pro : Otomatik toz boşaltma istasyonu isteyenlere.

: Otomatik toz boşaltma istasyonu isteyenlere. Dreame L40 Ultra CE : Fiyat/performans, yeni teknolojileri daha ulaşılabilir fiyata isteyenlere.

: Fiyat/performans, yeni teknolojileri daha ulaşılabilir fiyata isteyenlere. Roborock Qrevo Edge 2 Flow: Yüksek süpürme ve yüksek paspas performansı isteyenlere amiral gemisi seviyesinde süpürge.

1. Ecovacs Deebot N20e: Uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara

Ecovacs Deebot N20e: 8.405 TL (Sepette 500 TL indirim ile)

Robot süpürge satın almak isteyen fakat bütçesi kısıtlı müşteriler için Ecovacs Deebot N20e modeli 8.405 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu model, düşük fiyatına rağmen 11.000 Pa emiş gücü değeriyle dikkat çekiyor. Bütçenizi 20 bin TL seviyelerine çıkaramıyorsanız düşük fiyata alabileceğiniz en güçlü süpürge.

Tam Boyutta Gör Süpürgenin en büyük eksisi olarak bu modelde çöp istasyonu bulunmuyor. Temizlik esnasında ve temizlik sonrasında süpürge üzerindeki çöp haznesini elle boşaltmanız gerekiyor. Sizde evde değilken temizlik yapmasını isterseniz veya evi baştan sona tek seferde süpürmesini istiyorsanız çöp istasyonlu modellere bakmalısınız. İkinci eksisi ise bu modelde rulo paspas sistemi yok, sabit paspas sistemi var

Bu iki olumsuz özelliği göz ardı edersek yüksek süpürme performansı, Lidar navigasyon, kullanışlı mobil uygulaması ve saç dolanmasını önleyen fırçası ile fiyat/performansı açısından öne çıkıyor.

Öne çıkan özellikleri:

11.000 Pa emiş gücü

TrueMapping lazer navigasyon

ZeroTangle 2.0 dolanma önleyici fırça

5.200 mAh batarya

Süpürme ve paspaslama

20 mm engel aşma kapasitesi

Kimler almalı?

Robot süpürgeye yüksek bütçe ayırmak istemeyen, süpürme performansına önem veren, paspas performansını göz ardı eden, küçük evde oturan ve toz haznesini kendim boşaltırım diyenler gönül rahatlığıyla alabilir.

2. Ultenic T10 Pro: Günlük temizlik için yeterli

Ultenic T10 Pro: 12.999 TL

Otomatik toz boşaltma istasyonu isteyen ancak 20 bin TL seviyelerine çıkmak istemeyen kullanıcılar için Ultenic T10 Pro dikkat çekiyor. 10.999 TL'lik fiyatıyla döner paspas sistemi, Lidar navigasyon ve otomatik toz boşaltma özelliklerini bir arada sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ultenic T10 Pro'nun 4.000 Pa emiş gücü, yoğun kirler için yetersiz kalacaktır. Robot süpürgeyi her gün çalıştırmayı düşünenler veya normal süpürgeyle yapılan temizliğin korunması için kullanacak kullanıcılar için yeterli olabilir.

Modelin dikkat çeken özelliklerinden başında çift döner paspas sistemi geliyor. Ancak paspasların otomatik yıkanması ve kurutulması için bir istasyon bulunmuyor. Bu işlemlerin kullanıcı tarafından yapılması gerekiyor.

Ultenic T10 Pro'nun otomatik toz boşaltma istasyonu ile 60 güne kadar toz boşaltma derdi ortadan kalkıyor. 4.000 mAh bataryası 1+1 ve küçük 2+1 evler için ideal. Daha büyük evler için yetersiz kalacaktır.

Öne çıkan özellikleri:

4.000 Pa emiş gücü

LiDAR lazer navigasyon ve akıllı haritalama

Çift döner paspas sistemi

60 günlük otomatik toz boşaltma istasyonu

5.200 mAh batarya

200 dakikaya kadar çalışma süresi

Çoklu harita desteği

Alexa, Google Asistan ve Siri desteği

Kimler almalı?

Otomatik toz boşaltma özelliğini uygun fiyatla isteyen, küçük evlerde oturan yapabilen bir robot süpürge arayanlar için listenin fiyat-performans açısından en güçlü seçeneklerinden biri. Ancak paspas temizleme ve kurutma işlemlerini otomatik yapan gelişmiş bir OMNI istasyonu bulunmuyor.

3. Dreame L40 Ultra CE: Fiyat/performans kralı

Dreame L40 Ultra CE: 22.999 TL (Sepette 500 TL indirimle)

Dreame L40 Ultra CE, gelişmiş haritalama, güçlü emiş ve otomatik temizleme özelliklerini bir arada isteyen kullanıcılar için listenin en dikkat çekici modellerinden biri. Robot süpürge dünyasının konfor sağlayan pek çok özelliğini bünyesinde bulunduruyor. 22.999 TL'lik fiyatına karşın amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Dreame L40 Ultra CE, 13.000 Pa değerinde oldukça yüksek emiş gücüyle geliyor. TriCut fırça teknolojisi, saçların ve tüylerin fırçaya dolanmasını azaltmaya yardımcı oluyor. Pathfinder akıllı haritalama ve 3DAdapt engel algılama teknolojileri sayesinde ev içerisindeki nesneleri algılayarak temizlik rotasını buna göre düzenleyebiliyor.

Modelde çift döner paspas sistemi bulunuyor. Paspaslar gerektiğinde 10,5 mm yükseltilebiliyor. Böylece halıların ıslanma riski azaltılıyor. RoboSwing teknolojisi de mobilya kenarları ve ulaşılması zor alanların temizlenmesine yardımcı oluyor.

PowerDock istasyonu, toz haznesini otomatik boşaltmanın yanı sıra paspasları yıkayıp sıcak havayla kurutabiliyor. Temiz ve kirli su hazneleri sayesinde paspas bakımını da otomatikleştiriyor. Her şeyin otomatik olmasını isteyen kullanıcılar için bu bütçeye en uygun seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Dreame L40 Ultra CE öne çıkan özellikleri:

13.000 Pa emiş gücü

TriCut dolanma önleyici fırça

Pathfinder akıllı haritalama

3DAdapt engel algılama

Çift döner paspas

10,5 mm paspas kaldırma

Otomatik toz boşaltma

Otomatik paspas yıkama ve sıcak havayla kurutma

5.200 mAh batarya

Kimler almalı?

Güçlü süpürme performansı, gelişmiş engel algılama ve otomatik paspas bakımı isteyenler için iyi bir seçenek. 22.999 TL'lik kuponlu fiyatıyla üst segment robot süpürge özelliklerine daha ulaşılabilir bir bütçeyle geçiş yapılmasını sağlıyor.

4. Roborock Qrevo Edge 2 Flow: En iyisini isteyenlere

Roborock Qrevo Edge 2 Flow: 53.499 TL (Sepette 1.000 TL indirim ile)

Bütçe sınırı olmadan amiral gemisi seviyesinde indirimli robot süpürge satın almak isteyenler için Roborock Qrevo Edge 2 Flow listenin en iddialı modellerinden biri. Özellikle geleneksel döner paspas sistemlerinden farklı olarak rulo paspas teknolojisi kullanmasıyla öne çıkıyor.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow, 35.000 Pa HyperForce emiş gücüne sahip. Bu değer, şarjlı dikey süpürgeler ile benzer seviyede temizlik performansı anlamına geliyor. Derinlemesine detaylı ve etkili temizlik yapabiliyor.

Modelin en önemli yeniliği SpiraFlow 2.0 basınçlı silindir paspas sistemi. 270 mm genişliğindeki silindir paspas, temizlik sırasında sürekli temiz suyla yıkanarak çalışıyor. Dakikada 240 devire ulaşabilen sistem, zemindeki kurumuş lekeler ve yapışkan kirlerle mücadele etmeyi hedefliyor. Kirli suyun ayrı bir haznede toplanması ise temizleme işleminin daha hijyenik şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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Roborock'un yeni modelinde dikkat çeken bir diğer özellik RetractSense navigasyon sistemi. Yuvasına girebilen LiDAR sensörü sayesinde robotun yüksekliği 8,98 cm'ye kadar düşebiliyor. Böylece koltuk ve mobilya altı gibi alçak alanlara erişmek kolaylaşıyor. RGB kamera destekli yapay zekâ sistemi ise 280'den fazla nesne türünü tanıyarak engellerden kaçınabiliyor.

Çok fonksiyonlu istasyon, robotun bakım işlemlerini de otomatikleştiriyor. Silindir paspasın basınçlı sistemle temizlenmesi, 63 derece sıcak havayla kurutulması, robotun su haznesinin doldurulması ve toz haznesinin boşaltılması istasyon üzerinden gerçekleştiriliyor. Otomatik toz boşaltma sistemi, kullanım koşullarına bağlı olarak 65 güne kadar manuel boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow öne çıkan özellikleri:

35.000 Pa HyperForce emiş gücü

SpiraFlow 2.0 basınçlı silindir paspas sistemi

270 mm genişliğinde silindir paspası

Dakikada 240 devir paspas dönüş hızı

Temizlik sırasında sürekli temiz suyla paspas yıkama

8,98 cm gövde yüksekliği

Geri çekilebilir LiDAR navigasyon

280'den fazla nesneyi tanıyabilen yapay zekâ destekli engel algılama

Çift anti-dolanma sistemi

63 derece sıcak havayla paspas kurutma

Otomatik toz boşaltma ve su doldurma

Kimler almalı?

Robot süpürgede yalnızca güçlü emiş değil, gelişmiş paspas teknolojisi, yapay zekâ destekli engel algılama ve minimum manuel bakım isteyen kullanıcılar için Roborock Qrevo Edge 2 Flow oldukça iddialı bir seçenek. Özellikle sert zeminlerin yoğun olduğu evlerde silindir paspas teknolojisi önemli bir avantaj sağlayabilir. Yüksek fiyatına rağmen robot süpürge kategorisinde en gelişmiş teknolojileri isteyenlere önerdiğimiz model bu.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Kasım indirimine giren robot süpürgeler: Hangisi en iyi? (2026)

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