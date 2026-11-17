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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat iFFALCON, Kasım ayı indirimleriyle Türkiye'de önemli bir satış başarısına imza attı. Markanın QD-Mini LED teknolojili U95A televizyon serisi, satışlarını beş buçuk katına çıkararak yüzde 454 rekor artış kaydetti. 144 Hz ekran yenileme hızı, yüksek parlaklık ve ONKYO ses sistemi sunan model, tüketicilerin odağı oldu. Bu tablo, gelişmiş ekran teknolojilerine olan yoğun ilgiyi kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kasım ayında bazı markalarda büyük indirimler yapıldı. İndirimleriyle dikkat çeken TV markası iFFALCON, Kasım ayında satışlarını ciddi oranda artırdı. İirketten yapılan açıklamaya göre iFFALCON'un QD-Mini LED teknolojisine sahip U95A televizyon serisinin satışları, Kasım ayının ilk yarısında Ekim ayının aynı dönemine kıyasla yüzde 454 yükseldi. Yaklaşık 5,5 katlık satış artışı kaydedildi.

2026 yılının başında Türkiye pazarına giriş yapan iFFALCON, bu performansla pazardaki büyümesini sürdürdü. Şirket, satış artışını kasım ayındaki alışveriş kampanyalarının yanı sıra gelişmiş görüntü teknolojilerine yönelik tüketici ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

iFFALCON U95A TV özellikleri neler?

50 inçten 98 inçe kadar farklı ekran boyutlarıyla sunulan iFFALCON U95A, QD-Mini LED teknolojisini temel alıyor. Seride ekran boyutuna bağlı olarak 512'ye kadar yerel karartma bölgesi bulunuyor. Bu teknoloji, ekranın farklı alanlarındaki aydınlatmayı ayrı ayrı kontrol ederek kontrastı artırmayı ve karanlık sahnelerdeki detayları daha belirgin hale getirmeyi hedefliyor.

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1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabilen televizyon, DCI-P3 renk gamının yüzde 93'ünü kapsıyor. HDR10+ ve Dolby Vision IQ desteği de farklı içeriklerde görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Oyun tarafında ise 144 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync Premium Pro desteği öne çıkıyor. Bu özellikler, özellikle yüksek kare hızından yararlanan oyunlarda daha akıcı bir görüntü sunulmasına yardımcı oluyor.

ONKYO imzalı hoparlörler ile geliyor

iFFALCON U95A, görüntü tarafındaki iddialı özelliklerine ek olarak ses tarafında da ONKYO imzalı 2.1 kanal ses sistemiyle geliyor. Dolby Atmos desteği bulunan televizyon, daha çevresel bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

iFFALCON U95A İndirimli Linkler

İndirimleri DH ile takip edin

İndirimli iFFALCON modellerini DH Sıcak Fırsatlar forumunda ve DH Sıcak Fıratlar indirim kanallarımızda sizinle paylaştık. Kasım indirimleri devam ediyor. Fırsatları yakalamak için bizi takip etmeye devam edin.

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Kasım indirimlerinde iFFALCON rüzgarı: Satışlar yüzde 454 arttı

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