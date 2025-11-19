Giriş
    Katar, Türkiye’den Çelik Kubbe sistemini almayı değerlendiriyor

    Army Recognition’a göre Katar, Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sistemini almayı değerlendiriyor. Sistem, mevcut Patriot ve NASAMS altyapısının altına katmanlı koruma sağlayacak.

    Katar, Türkiye’den Çelik Kubbe sistemini almayı değerlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Army Recognition’a göre Katar, Türkiye’nin Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe entegre hava ve füze savunma sistemi teklifini incelemeye aldı. Bu değerlendirme, 28 Ekim 2025’te Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saoud bin Abdulrahman Al Thani’nin Ankara ziyareti sırasında Türk muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından gündeme geldi. Eğer sistem kabul edilirse Çelik Kubbe, Katar’ın mevcut ABD yapımı Patriot ve NASAMS altyapısının altına katmanlı ve egemen bir koruma sağlayacak.

    Katar’ın gözü Çelik Kubbe’de

    Çelik Kubbe, radarlar, elektro-optik sensörler, elektronik harp sistemleri ve HERIKKS komuta kontrol platformu ile entegre çalışan çok katmanlı bir mimariye sahip. Sistem, hava sahasını ortak bir tablo hâline getiriyor, tehditleri otomatik olarak değerlendiriyor ve dronlar, seyir füzeleri ile bazı balistik tehditler karşısında ateşleme zamanlamasını kısaltıyor.

    Army Recognition’a göre Ankara’nın Doha’ya sunduğu plan, Çelik Kubbe’nin mevcut ABD yapımı savunma altyapısını tamamlamasını öngörüyor. Katar’ın mevcut hava savunma altyapısı orta ve yüksek irtifada güçlü bir kapsama sağlasa da alçak irtifa tehditlerine karşı açıklar barındırıyor. Bölgedeki küçük İHA’lar, düşük radar izli mühimmatlar ve seyir füzeleri, tek başına üst katman sistemleriyle engellenemiyor. Bu bağlamda Çelik Kubbe’nin, Doha’nın savunma kapasitesini tamamlayacak katmanlı, esnek ve maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıktığı belirtiliyor.

    Programın olgunluğu da Doha’nın değerlendirmesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Türkiye, Çelik Kubbe’nin ilk entegre teslimatlarını Ağustos 2025’te 47 araçla gerçekleştirdi ve 1,5 milyar dolarlık Oğulbey teknoloji üssü ile üretim kapasitesini 2026’dan itibaren iki katına çıkarmayı hedefliyor.  

    Bilindiği üzere 9 Eylül 2025’te İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırı ülkenin savunma sistemi tarafından engellenememişti.

