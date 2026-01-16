Kathleen Kennedy, Lucasfilm'den ayrılırken Star Wars projelerinin son durumunu paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Star Wars serisinde geçtiğimiz yıldan beri beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti. Yıllardır Lucasfilm patronu olarak Star Wars serisini kontrol eden Kathleen Kennedy, yönetimi Dave Filoni ve Lynwen Brennan'a devredeceğini resmi olarak açıkladı. Zaten Filoni ve Brennan'ın Lucasfilm'in başına geçeceği geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı; Bugünkü açıklamayla birlikte resmiyet kazanmış oldu.

Yıllarca Star Wars'un animasyon tarafını yöneten, son dönemde live-action (canlı çekim) tarafında da Ahsoka gibi işlere imza atan Dave Filoni, artık Star Wars'un başındaki asıl isim olacak Lynwen Brennan ise bir tür eş başkan olarak işin ticari tarafıyla ilgilenecek. Kreatif konularda karar mercii Dave Filoni olacak.

Daha Önce Duyurulan Star Wars Projeleri Ne Durumda?

Kathleen Kennedy, Lucasfilm'in başından ayrılacağını duyururken, daha önce açıklanan ama henüz hayata geçirilmeyen Star Wars projelerinin ne durumda olduğu konusunda da basını bilgilendirdi.

James Mangold (Logan) ve Beau Willimon (Andor) tarafından hazırlanan Star Wars filmi şimdilik askıya alınmış durumda. Ancak Kennedy, senaryonun gerçekten etkileyici olduğunu söylüyor.

(Logan) ve (Andor) tarafından hazırlanan Star Wars filmi şimdilik askıya alınmış durumda. Ancak Kennedy, senaryonun gerçekten etkileyici olduğunu söylüyor. Solo: A Star Wars Story'de Lando'nun gençliğini canlandıran Donald Glover , Lando filminin senaryosunu tamamlayıp teslim etmiş. Kararı yeni yönetim verecek.

, filminin senaryosunu tamamlayıp teslim etmiş. Kararı yeni yönetim verecek. Simon Kinberg (yeni X-Men filmleri), şu anda aktif olarak yeni bir Star Wars üçlemesi üzerinde çalışıyor ve Lucasfilm'in yeni başkanları da bu projeyi destekliyor.

(yeni X-Men filmleri), şu anda aktif olarak üzerinde çalışıyor ve Lucasfilm'in yeni başkanları da bu projeyi destekliyor. Taika Waititi (Thor: Love and Thunder), hazırladığı Star Wars filminin senaryosunu stüdyoya sunmuş. Kathleen Kennedy, bunun son derece eğlenceli bir film olduğunu söylüyor. Ancak projenin kaderi yeni yönetimin kararına bağlı olacak.

(Thor: Love and Thunder), hazırladığı Star Wars filminin senaryosunu stüdyoya sunmuş. Kathleen Kennedy, bunun son derece eğlenceli bir film olduğunu söylüyor. Ancak projenin kaderi yeni yönetimin kararına bağlı olacak. Adam Driver 'ın canlandırdığı Ben Solo karakterine odaklanacak devam filmi The Hunt for Ben Solo filmi büyük ihtimalle çekilmeyecek.

'ın canlandırdığı Ben Solo karakterine odaklanacak devam filmi filmi büyük ihtimalle çekilmeyecek. Yeni Star Wars projeleri için bir süredir David Fincher ve Alex Garland (Ex-Machina) gibi başarılı sinemacılarla görüşülüyor ama ortada somut bir proje ya da anlaşma yok.

ve (Ex-Machina) gibi başarılı sinemacılarla görüşülüyor ama ortada somut bir proje ya da anlaşma yok. Kennedy, Daisy Ridley'nin Rey rolüyle geri dönmesi planlanan yeni Star Wars filmine ise değinmedi; Daha önce gelen haberlerde bu projenin rafa kaldırıldığı söyleniyordu.

