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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Batarya teknolojilerinde dengeler değişiyor ve katı hâl çözümleri öne çıkıyor. Yayımlanan son rapora göre katı hâl batarya patent başvuruları 2024 yılında 2 bin 230'a yükselerek lityum iyonu geride bıraktı. Güney Kore ise Samsung SDI'ın büyük katkısıyla 873 başvuruya ulaştı ve lider Japonya'yı tahtından etti. Bu veriler, sektördeki inovasyon yarışının artık katı hâl teknolojilerine kaydığını gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Katı hâl bataryalar, elektrikli otomobillerden enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda lityum iyon bataryaların yerini alabilecek en önemli alternatiflerden biri olarak görülüyor. Geleneksel lityum iyon bataryalarda enerji sıvı elektrolit aracılığıyla taşınırken, katı hâl bataryalarda bu görev katı bir elektrolit tarafından yerine getiriliyor. Bu yaklaşım daha yüksek enerji yoğunluğu, daha kısa şarj süreleri ve daha iyi güvenlik gibi avantajlar vadediyor. Ancak bunları günlük kullanımda görebilmemiz için önce bu teknolojinin ticarileşmesinin tamamlanması gerekiyor. Ne var ki son dönemde bu alanda ciddi bir hızlanma söz konusu. Katı hâl bataryalar konusunda dikkat çekici çalışmalar üst üste geliyor. Yayımlanan yeni bir rapor, patent sayılarında yaşanan değişimin de bu hızlanmayı açıkça ortaya koyduğunu gösteriyor.

Appleyard Lees tarafından hazırlanan rapora göre, katı hâl bataryalara ilişkin küresel patent başvuruları 2024 yılında rekor seviyeye ulaşırken, lityum iyon bataryalara yönelik başvurularda dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu tablo, batarya teknolojileri alanındaki inovasyonun giderek katı hâl çözümlerine kaydığına işaret ediyor. (2025'te dünya genelinde yapılan başvurulara dair verilerinin tamamı henüz paylaşılmadığı için rapor 2025 verilerini içermiyor.

Appleyard Lees tarafından yayımlanan "Inside Green Innovation: Progress Report" raporunun altıncı sayısına göre, katı hâl bataryalara yönelik küresel patent başvuruları 2024 yılında 2.230'a yükseldi. 2023 yılına kıyasla yüzde 16'lık artış anlamına gelen bu sayı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Buna karşılık farklı kimyaları ve kullanım alanlarını kapsayan lityum iyon batarya patent başvuruları, yüzde 15'e yakın düşüşle 2.092'ye geriledi. Böylece lityum iyon bataryalara yönelik başvurularda üst üste ikinci yıl düşüş kaydedilmiş oldu.

Japonya Liderliği Güney Kore'ye Kaptırdı

Ülkeler bazında bakıldığında ise Güney Kore, 2024 yılında 873 patent başvurusuyla katı hâl batarya alanında dünya liderliğine yükseldi. Japonya, 605 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. Japonya'nın 2023 yılına kadar her yıl koruduğu liderliği kaybetmesinde Güney Kore'nin bir yılda yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydetmesi etkili oldu. Bu yükselişin arkasındaki en önemli şirketlerden biri ise Samsung SDI. Şirketin katı hâl batarya patent başvuruları bir yılda 165'ten 325'e çıkarak neredeyse ikiye katlandı. Böylece Samsung SDI'ın tek başına yaptığı başvurular, Toyota'nın toplam 144 başvurusunun iki katından fazlasına ulaştı. Güney Kore, yalnızca katı hâl bataryalarda değil, geleneksel lityum iyon teknolojisinde de lider konumda bulunuyor.

Çin, 217 patent başvurusuyla üçüncü sırada yer alırken, ülkedeki başvuru sayısının 2022'den bu yana iki kattan fazla arttığı görülüyor. Avrupa'da ise katı hâl bataryalara yönelik patent başvuruları 177 ile rekor seviyeye ulaştı.

Appleyard Lees ortağı Chris Mason, katı hâl elektrolitlerinin en güçlü büyümeyi gösteren teknoloji alanı olduğuna dikkat çekiyor.

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Sodyum İyon Bataryalara Yönelik Patent Başvuruları da Geriledi

Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme ise sodyum iyon bataryalara yönelik patent başvurularında yaşanan düşüş oldu. 2023 yılında 555 başvuruyla rekor kıran bu sodyum iyon bataryalar, 2024'te yüzde 29 gerileyerek 392 başvuruya düştü. Buna rağmen ulaşılan rakam, 2022 öncesindeki tüm yılların üzerinde kalmayı başardı.

Çin'in bu alandaki liderliği devam ederken Avrupa'daki kuruluşlar da 2024 yılında 76 patent başvurusuyla kendi rekorlarını kırdı ve Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Özellikle şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinde önemli bir alternatif olarak görülen sodyum iyon bataryalar, lityum iyon bataryalara kıyasla daha bol bulunan ve daha ucuz olan sodyumu kullanmalarıyla öne çıkıyor. Ancak son veriler, bu alandaki patent faaliyetlerinin 2023'teki hızlı yükselişin ardından bir miktar yavaşladığını gösteriyor.

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Katı hal batarya patentleri lityum iyonu geride bıraktı

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