    Katı hal bataryalar ne zaman geliyor? İşte üreticilerin yol haritalar

    Katı hal bataryalar, yüksek menzil, hızlı şarj ve güvenlik avantajlarıyla elektrikli araçlar için geliyor. Peki üreticiler katı hal bataryalar için hangi tarihleri hedefliyor?

    Katı hal bataryalar ne zaman geliyor? İşte üreticilerin tarihleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların menzilini artırma, şarj sürelerini kısaltma ve güvenlik risklerini (yangın tehlikesi) azaltma vaadiyle "bir sonraki büyük şey" olarak nitelendirilen katı hal bataryaları (ASSB), uzun süredir teknoloji gündeminin zirvesinde yer alıyor. İlk olarak 2018 yılında bu teknolojinin 2020 gibi erken bir tarihte ticari olarak uygulanabilir hale geleceği öngörülmüştü. Ancak 2025 yılının sonlarına ulaşılırken, batarya üreticileri ve otomobil üreticilerinin vaatlerine rağmen bu sözler henüz yerine getirilmedi. Ancak geç de olsa bu bataryalara yaklaşmış durumdayız.

    Katı hal bataryalar artık uzakta değil

    Elektrikli araçlar için katı hal bataryalarının ticari olarak piyasaya sürülmesine yönelik son gelişmelere değinen “Just Have a Think” videosuna göre Çin ve Güney Kore firmaları laboratuvarlardan pilot üretim hatlarına geçiş için çabalarken, Toyota gibi Japon devleri de katı hal batarya yarışına katıldığını duyurdu. Volkswagen, hem ABD’deki QuantumScape hem de Çin’deki Gotion ile iş birliği yaparak bir sonraki nesil araçlarında katı hal batarya kullanmayı hedefliyor.

    Katı hal bataryaların cazibesi, sıvı veya jel elektrolit yerine kullanılan katı elektrolit sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, hafiflik ve daha düşük yangın riski sunmaları. Ancak karmaşık yeni malzemeler, düşük üretim verimi ve laboratuvardan gigawatt üretimine ölçeklendirmenin zorluğu bu teknoloji için süreci uzatıyor.

    Katı hal bataryalar ne zaman üretime girecek?
    Batarya Üreticisi Elektrolit Tipi Enerji Yoğunluğu Prototip Üretim Tam Ölçekli Üretim
    TESLA 4680 Sıvı ~260Whkg NA Üretimde
    Gotion Katı Sülfür ~350Whkg 2027 2030
    QuantumScape Katı Seramik ~301Whkg 2025 2027
    CATL Katı Sülfür ~500Whkg 2026 En erken 2027
    BYD TBC - Ar-Ge 400Whkg 2027 2030
    CHERY Katı Sülfür 600Whkg 2025 2027
    NIO Katı / Sıvı ~360Whkg NA Üretimde
    FARASIS Katı Sülfür ~500Whkg 2025 Bilinmiyor
    ProLogium Katı Seramik ~360Whkg 2025 2028
    SK Katı Sülfür ~280Whkg 2025 2029

    Tüm zorluklara rağmen Gotion, Ekim 2025’te pilot üretime geçtiğini duyurdu ve 2 gigawatt-saatlik seri üretim hattı tasarlıyor. Şirketin batarya hücreleri kilogram başına 350 Wh enerji yoğunluğuna ulaşıyor ve 1.000 km’den fazla menzil sunuyor. Küçük ölçekli araç entegrasyonu 2027’de, seri üretim ise 2030 civarında planlanıyor. Bu arada, referans noktası olarak, Tesla'nın 4680 sıvı lityum iyon hücresinin gravimetrik enerji yoğunluğu yaklaşık 260 Wh/kg seviyesinde bulunuyor.

    ABD merkezli QuantumScape, “lityum-metal/anodsuz” katı hal hücresi teknolojisi geliştiriyor. Seramik bir ayırıcı sayesinde lityum dendritlerinin büyümesini engelleyerek güvenliği artırıyor ve hücre düzeyinde 300 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor. QuantumScape, 2025 üçüncü çeyreğinde pilot üretim hattını kurarken, ticari ürün hedefini 2027 olarak revize etti.

    Menziller bin km'yi aşacak

    Katı hal bataryalar ne zaman geliyor? İşte üreticilerin tarihleri Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen batarya üreticileri CATL ve BYD de katı hal batarya geliştirmede aktif. CATL, laboratuvar ölçeğinde 500 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefliyor. Şirket 2026 yılında prototip, üretim hazır ilk bataryaların ise 2027’de geleceğini öngörüyor. Ölçekli seri üretim için ise sonraki yıllar işaret ediliyor. BYD tarafındaysa yaklaşık 400 Wh/kg’a ulaşan prototipler bulunuyor. Otomotiv devi 2027’de prototip araçları, 2030’da ise seri üretimi planlıyor.

    Chery, 2024’te gigawatt-saat seviyesinde katı hal batarya üretim hattını duyurdu. 2025’te ilk mühendislik örnekleri çıktı ve 300 Wh/kg enerji yoğunluğu sağlandı. En yeni prototip ise 600 Wh/kg ile 1.300 km menzil iddiasında. Ancak bu seviyedeki batarya henüz ticari değil. Büyük ölçekli üretim için hedef yıl 2027 olarak açıklanmış durumda.

    Elbette Çin'de birçok başka küçük ölçekli pil geliştiricisi var. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Farasis. Mercedes-Benz ve Togg'un iş ortağı Farasis, pilot üretim hattını faaliyete geçirmiş ve kilogram başına 323 watt saatlik enerji yoğunluğuna sahip hücreleri üretemeye başlamış durumda. Öte yandan Güney Koreli SK On, 2025’te pilot üretim tesisini faaliyete geçirdi ve 2029’a kadar yaklaşık 280-300 Wh/kg gravimetrik enerji yoğunluğunu hedefliyor.

    Diğer dikkat çeken gelişmeler arasında Çinli Nio ve WeLion’un yarı katı hal bataryalar ile sundukları 1.000 km menzilli araçlar bulunuyor. Bu bataryalar, iyonik transferdeki azalmayı gidermek için katı malzemeler arasına bir miktar jel ekliyor. Bu, hem maliyetleri artıyor hem de üretimi karmaşıklaştırıyor. Ancak adlarından da anlaşılacağı gibi bunlar, tam katı hal bataryalar gelene kadar ara çözüm olarak görülüyor.

    Sonuç olarak, katı hal bataryalar artık uzak bir hayal değil ancak ticari araçlara yaygın şekilde entegre edilmeleri için birkaç yıl daha sabır gerekiyor. Başlıca üreticiler 2027 civarında prototip araçları piyasaya sunmayı hedefliyor ve 2030 civarında geniş çaplı seri üretim öngörülüyor.

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

