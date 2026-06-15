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    Katı hal bataryalara soğuk duş: 2030'dan önce zor görünüyor

    CATL Başkanı Robin Zeng, katı hal bataryaların kitlesel üretimi için yıllık 1 milyon araçlık ölçeğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Şirkete göre bu seviyeye 2030'dan önce ulaşmak zor görünüyor.

    Katı hal bataryalara soğuk duş: 2030'dan önce zor görünüyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryalarında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan CATL, katı hal bataryaların yaygın kullanımı konusunda beklentileri düşüren açıklamalarda bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Robin Zeng, bu teknolojinin geniş çaplı ticari kullanıma ulaşabilmesi için yıllık üretimin en az 1 milyon araca yetecek seviyeye çıkması gerektiğini söyledi. Yönetici, bunun 2030'dan önce gerçekleşmesinin olası görünmediğinin altını çizdi.

    Caijing Magazine'e konuşan Zeng'e göre katı hal bataryalar ilk aşamada yalnızca 250 bin yuanın (yaklaşık 36.920 dolar) üzerindeki premium araçlarda kullanılabilecek. Bunun nedeni ise üretim süreçlerinde henüz aşılamayan teknik zorluklar ve yüksek maliyetler.

    Sektördeki genel kanı 2030’dan önce seri üretimin başlayarak 2030’a kadar belirli bir yaygınlaşmaya ulaşılabileceği yönündeydi.

    En büyük engel üretim süreci

    CATL'nin paylaştığı bilgilere göre tamamen katı hal bataryalar, dokuz seviyeli teknoloji hazırlık seviyesi (TRL) ölçeğinde dördüncü seviyede bulunuyor. Bu da teknolojinin halen laboratuvar testleri ve prototip geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    Katı hal bataryalara soğuk duş: 2030'dan önce zor görünüyor Tam Boyutta Gör
    Üretimdeki temel sorun, katı malzemeler arasındaki ara yüzey yapısından kaynaklanıyor. Hücre bileşenlerini birleştirmek için 6.000 atmosfer basınç uygulayan sıcak izostatik presleme yöntemi kullanılıyor. Ancak farklı sıkıştırma özelliklerine sahip malzemeler yüksek basınç altında yapısal uyumsuzluklar oluşturabiliyor. Bu durum batarya iç direncini artırırken hücrelerin daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu teknik engeller nedeniyle katı hal bataryalar, şimdilik yüksek hacimli üretime uygun görülmüyor.

    Katı hal teknolojilerindeki ilerlemeye rağmen elektrikli araç pazarı büyük ölçüde geleneksel bataryalara dayanmayı sürdürüyor. Çin EV DataTracker verilerine göre CATL'nin kurulu kapasitesi Mayıs 2026'da 33,08 GWh'ye yükseldi. Şirket, Nisan 2026'da ise 29,06 GWh seviyesinde kapasiteye ulaşmıştı.

    Sektörde özellikle lityum demir fosfat (LFP) ve üçlü lityum bataryalar yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Üreticiler ayrıca tedarik zinciri risklerini azaltmak amacıyla daha uzun çevrim ömrü sunan sodyum-iyon bataryalar gibi alternatif çözümler üzerinde de çalışıyor.

    Farklı teknolojiler de geliştiriliyor

    Öte yandan bazı otomobil üreticileri hibrit çözümler üzerinde yoğunlaşıyor. Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor, oksit-polimer tabanlı kompozit bataryalar üzerine ağırlık veriyor. Şirketin 2026'nın ikinci yarısında kullanıma sunmayı hedeflediği batarya paketinin 350 Wh/kg enerji yoğunluğu, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil ve geleneksel sıvı lityum bataryalara göre yüzde 30 daha düşük ağırlık sunduğu belirtiliyor.

    Öte yandan CATL, uzun vadede sülfür bazlı katı hal bataryalara yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak şirket, bu alandaki çalışmaların 10 milyar yuanlık (yaklaşık 1,476 milyar dolar) yatırım gerektirdiğini vurguluyor. Bu nedenle, katı hal bataryalar maliyet açısından mevcut çözümlerle tam rekabet edebilir seviyeye ulaşana kadar sıvı elektrolitli bataryaların sektörün temel üretim platformu olmaya devam etmesi bekleniyor.

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