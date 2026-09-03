Katı hal bataryalarda önemli eşik aşıldı: Seri üretim başladı

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Elektrikli otomobillerin menzilini artırırken batarya ağırlığını ve kapladığı alanı azaltma potansiyeli nedeniyle katı hal bataryalar, otomotiv sektörünün en çok beklenen teknolojileri arasında yer alıyor. Ancak yüksek performans gösteren hücreleri laboratuvardan çıkarıp büyük ölçekli üretime taşımak, teknolojinin önündeki en büyük engellerden biri. Tayvan merkezli ProLogium ise bu konuda önemli bir adım atarak yeni nesil katı hal bataryasının seri üretimine başladı.

381 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştı

ProLogium, Tayvan'daki Giga seviyesindeki tesisinde Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery adını verdiği yeni nesil bataryanın seri üretimine geçti. Şirket böylece katı hal batarya teknolojisini laboratuvar ve pilot üretim aşamasının ötesine taşıyarak yüksek hacimli üretim sürecine sokmuş oldu.

185,4 Ah kapasiteye sahip büyük formatlı hücre, TÜV tarafından gerçekleştirilen üçüncü taraf testlerinde 381 Wh/kg gravimetrik enerji yoğunluğu ve 903 Wh/L hacimsel enerji yoğunluğu değerlerine ulaştı.

Daha yüksek enerji yoğunluğu, aynı enerji kapasitesine ulaşmak için daha küçük veya daha hafif batarya paketlerinin kullanılmasına imkan sağlayabileceği gibi mevcut boyutlar korunarak daha fazla enerji depolanmasının da önünü açabilir. Bu da elektrikli araçlarda menzilin doğrudan artması anlamına geliyor.

Tam anlamıyla “katı hal”

Tam Boyutta Gör Gen 3.5 hücresi, enerji yoğunluğunun yanı sıra tamamen katı hal batarya olarak sınıflandırılmasını destekleyen ayrı bir testten de geçti. UL Solutions tarafından Çin'in GB/T 43568-2026 standardında kullanılan metodolojiye göre gerçekleştirilen testte hücre, 120 derece sıcaklıkta ve vakum altında altı saat tutuldu. Bu süreç sonunda hücrenin ağırlık kaybı yüzde 0,05'in altında kaldı.

Çin standardı kapsamında izin verilen maksimum ağırlık kaybı ise yüzde 0,5. Dolayısıyla hücre, test sonucuyla birlikte bu standart kapsamında tamamen katı hal batarya olarak sınıflandırılabiliyor.

Aynı mimari, farklı batarya kimyası

ProLogium'un teknolojisinin merkezinde Logithium hücre mimarisi bulunuyor. Sistem, seramik bir separatör ve elektrotların çevresini saran bir kenar çerçevesinden oluşuyor Bu tasarım sızdırmazlık ve yalıtım işlevleri de sağlıyor.

Şirket, farklı nesillerde elektrolit kimyasını ve aktif malzemeleri değiştirse de bu temel mimariyi koruyor. Böylece yeni batarya nesillerinin mevcut üretim altyapısından büyük ölçüde yararlanması mümkün hale geliyor.

Bu yaklaşımın bir sonraki adımı Gen 4 olacak. Yeni nesil batarya, Logithium mimarisini ve mevcut üretim sürecini korurken tamamen inorganik süperakışkan elektrolit kullanacak.

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ProLogium'a göre Gen 4 üretimine geçiş için mevcut Giga seviyesindeki üretim hattının ve ilgili ekipmanların yalnızca yaklaşık yüzde 10'unda değişiklik yapılması gerekecek

ProLogium, Gen 4 ile birlikte güvenlik tarafında da yeni bir sistem kullanacak. Active Safety Mechanism adı verilen mekanizma, yüksek sıcaklıklarda elektrotlardaki aktif malzemeleri stabilize ederek termal kaçağı önleyecek.

ProLogium, Gen 4 ile sadece elektrikli otomobilleri de hedeflemiyor. Şirket, denizcilik sistemleri, havacılık, insansız sistemler ve veri merkezlerini de hedeflenen kullanım alanları arasında gösteriyor. Şirket uzun vadede ise üretimini Tayvan'ın yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika’ya genişletmeyi hedefliyor.

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Katı hal bataryalarda önemli eşik aşıldı: Seri üretim başladı

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