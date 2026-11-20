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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Helios Horizon, katı hal bataryalı uçağıyla 5 bin 242 metre yüksekliğe çıkarak üç dünya rekoru kırdı. Test uçuşunda şarjının sadece yüzde 36'sını harcayan uçak, 3 bin metreye 27 dakikada ulaştı. Yüksek enerji yoğunluklu katı hal bataryaları, ekstra ağırlık oluşturmadan çok daha yüksek irtifalarda daha uzun süre uçmayı mümkün kılıyor. Ekip, 2027'de 12 bin metreyi aşmayı ve gelecekte stratosfer turizmini başlatmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kâr amacı gütmeyen havacılık girişimi Helios Horizon, katı hal bataryalarının yüksek irtifalı uçuşlarda kullanılabileceğini gösteren test programını tamamladı. Şirketin kurucusu ve test pilotu Miguel Iturmendi tarafından gerçekleştirilen uçuşta uçak, 17 bin 200 feet (5.242 metre) irtifaya yükseldi ve bataryasındaki enerjinin yalnızca yüzde 36'sını tüketti. Böylece uçuş sonunda bataryada yüzde 64 şarj kaldı.

Ekip, bu uçuşla 500 kilogramın altındaki elektrikli uçaklar kategorisinde üç dünya rekoru kırıldığını öne sürüyor. Bunlar toplam irtifa, yatay uçuşta ulaşılan irtifa ve 3.000 metre yüksekliğe tırmanma süresi olarak sıralanıyor. Uçak, 3.000 metreye yalnızca 27 dakikada ulaştı.

Katı hal bataryaları uçuş menzilini ve irtifayı artırıyor

Elektrikli uçakların daha yüksek irtifalara çıkmasının önündeki en önemli engellerden biri bataryaların ağırlığı ve enerji yoğunluğu. Helios Horizon, bu sorunu yeni nesil katı hal bataryalarıyla aşmayı hedefliyor.

Şirketin kullandığı yeni batarya hücreleri kilogram başına yaklaşık 410 Wh enerji yoğunluğu sunuyor. Bu değer, ekibin daha önce kullandığı 260 Wh/kg enerji yoğunluğundaki lityum iyon bataryalara kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha yüksek. Artan enerji yoğunluğu, uçağın ağırlığını önemli ölçüde artırmadan daha fazla enerji taşımasına ve yüksek irtifalarda daha uzun süre uçmasına imkan tanıyor.

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Iturmendi, katı hal bataryalarının sunduğu yüksek enerji yoğunluğu ve güvenliğin elektrikli havacılığın önündeki engelleri azaltacağını belirtiyor. Aynı uçak gövdesinde içten yanmalı motor yerine elektrikli güç sistemi kullanmanın daha yüksek irtifalara daha uzun süre ve daha düşük maliyetle ulaşmayı mümkün kıldığını ifade ediyor.

Hedef 80 bin feet irtifada yolcu taşımak

Tam Boyutta Gör Helios Horizon, test uçuşlarında elde ettiği sonuçları daha yüksek irtifalara ulaşmak için kullanacak. İlk aşamada uçağın, enerji yoğunluğu yüzde 25 daha yüksek yeni katı hal bataryalarıyla donatılması planlanıyor. Bu güncellemenin ardından ekibin 2027'nin başlarında 40 bin feet (12.192 metre) irtifayı aşması hedefleniyor. Bu yükseklik, geleneksel yolcu uçaklarının tipik seyir irtifalarının üzerine çıkıyor.

Projenin sonraki aşamasında ise Helios Horizon 2 adı verilen ticari uçak geliştirilecek. Basınçlandırılmış kabine sahip olacak şekilde tasarlanan araç, bir pilot ve iki yolcuyu 80 bin feet (24.384 metre) irtifaya taşıyabilecek. Planör benzeri aerodinamik tasarıma sahip uçağın, taşınmasını kolaylaştıracak kadar kompakt olması ve standart AC elektrik bağlantısıyla şarj edilebilmesi hedefleniyor.

Testlerde kullanılan uçak ise sıfırdan geliştirilen bir model değil. Ekip, iki kişilik hafif motorlu bir planör olan Pipistrel Taurus'u kapsamlı şekilde modifiye ederek kullanıyor. Uzun kanatları ve aerodinamik gövdesi sayesinde düşük hava yoğunluğunun bulunduğu yüksek irtifalarda verimli uçuş yapabilen model, projenin test platformunu oluşturuyor. Geliştirilen teknolojinin atmosfer araştırmaları ve keşif görevlerinde de kullanılması bekleniyor. Uzun vadeli hedeflerden biri ise stratosfer turizmini mümkün kılmak.

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Katı hal bataryalı elektrikli uçak 17 bin 200 feet irtifaya çıktı

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