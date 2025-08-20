Katı hal pilli bu powerbank, delinse bile çalışmaya devam ediyor

BMX isimli bir girişim, bu teknolojiyi taşınabilir bir powerbank'e entegre ederek telefonunuzu güvenle şarj etmenizi sağlamayı hedefliyor. Katı hal batarya sayesinde şişme, patlama ya da alev alma gibi termal kaçak sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz ortadan kalkıyor.
BMX, SolidSafe isimli powerbank'inin ısıya, darbelere ve yangına karşı dayanıklı olduğunu belirtiliyor. Hatta üzerine çivi çakılmasına veya köşesinin kesilmesine rağmen çalışmaya devam edebiliyor. Bu da taşınabilir güç bankalarını sıkça kullananlar için büyük bir avantaj.
BMX SolidSafe neler sunuyor?
SolidSafe serisi, bu teknolojiyi kullanan üç farklı güç bankasından oluşuyor. Hepsi alüminyum kasaya sahip ve MagSafe ile iPhone’a manyetik şekilde tutunabiliyor, 15 W kablosuz ve 30 W kablolu çıkış sunuyor. Bu sayede bir iPhone 16 Pro’yu yarım saatte %50 seviyesine getirebiliyorlar. Ayrıca renkli LCD ekranlarla geliyorlar.
Seride 5.000 mAh kapasiteli, yalnızca bir USB-C portu bulunan, 11,5 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında bir model; 10.000 mAh kapasiteli, çift portlu, 18,9 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında bir model; bir de 10.000 mAh kapasiteli ve microSD kart yuvası eklenmiş model yer alıyor. MicroSD kartlı model, 200 MB/s hıza kadar bellek kartlarını destekliyor.
BMX, bu ürünleri Kickstarter üzerinden fonluyor ve şu anda indirimli fiyatlarla sunuyor. SolidSafe 5K’nın satış fiyatı 79 dolar iken, kampanya kapsamında 49 dolara alınabiliyor. 10K modeli 100 dolar yerine 59 dolara, microSD kart destekli 10K modeli ise 129 dolar yerine 79 dolara satılıyor. Üçlü veya beşli set alanlara çoklu şarj istasyonu da hediye ediliyor.
Şirket, sertifikasyon ve üretim sürecinin devam ettiğini ve Ekim ayında küresel sevkiyata başlayacağını belirtiyor.Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/bmx-solid-state-power-bank/ https://www.kickstarter.com/projects/bmx/solidsafe-safer-solid-state-battery-for-iphone-wireless-usb?ref=3prq0k&utm_campaign=8046adeb&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com
