    Katı hal pilli bu powerbank, delinse bile çalışmaya devam ediyor

    BMX isimli bir girişim, katı hal batarya teknolojili powerbank'lerini duyurdu. Bu teknoloji sayesinde şişme, patlama ya da alev alma gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

    Katı hal pilli bu powerbank, delinse bile çalışmaya devam ediyor
    Günlük kullandığımız cihazlarda ve elektrikli otomobillerde yer alan klasik lityum iyon pillerin birçok avantajı olsa da, içlerinde bulunan yanıcı sıvı elektrolit sebebiyle yangın riski oluşturabiliyorlar. Katı hal pilleri ise bu noktada öne çıkıyor; çünkü katot ile anot arasına yerleştirilen çoğunlukla katı bir elektrolit kullanıyorlar.

    BMX isimli bir girişim, bu teknolojiyi taşınabilir bir powerbank'e entegre ederek telefonunuzu güvenle şarj etmenizi sağlamayı hedefliyor. Katı hal batarya sayesinde şişme, patlama ya da alev alma gibi termal kaçak sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz ortadan kalkıyor.

    BMX, SolidSafe isimli powerbank'inin ısıya, darbelere ve yangına karşı dayanıklı olduğunu belirtiliyor. Hatta üzerine çivi çakılmasına veya köşesinin kesilmesine rağmen çalışmaya devam edebiliyor. Bu da taşınabilir güç bankalarını sıkça kullananlar için büyük bir avantaj.

    BMX SolidSafe neler sunuyor?

    SolidSafe serisi, bu teknolojiyi kullanan üç farklı güç bankasından oluşuyor. Hepsi alüminyum kasaya sahip ve MagSafe ile iPhone’a manyetik şekilde tutunabiliyor, 15 W kablosuz ve 30 W kablolu çıkış sunuyor. Bu sayede bir iPhone 16 Pro’yu yarım saatte %50 seviyesine getirebiliyorlar. Ayrıca renkli LCD ekranlarla geliyorlar.

    Seride 5.000 mAh kapasiteli, yalnızca bir USB-C portu bulunan, 11,5 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında bir model; 10.000 mAh kapasiteli, çift portlu, 18,9 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında bir model; bir de 10.000 mAh kapasiteli ve microSD kart yuvası eklenmiş model yer alıyor. MicroSD kartlı model, 200 MB/s hıza kadar bellek kartlarını destekliyor.

    Katı hal pilli bu powerbank, delinse bile çalışmaya devam ediyor
    Cihazlar, diğer MagSafe powerbank'lerde olduğu gibi, aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorlar. Ayrıca “pass-through” şarj özelliği sayesinde, prizdeyken hem kendilerini hem de bağlı cihazları aynı anda doldurabiliyorlar. Powerbank'lerin kendisi ise %0’dan %80’e bir saatte şarj olabiliyor (5.000 mAh modelde 15 W, 10.000 mAh modellerde 27 W giriş desteği var). Kutudan bir adet Type-C - Type-C kablo da çıkıyor.

    BMX, bu ürünleri Kickstarter üzerinden fonluyor ve şu anda indirimli fiyatlarla sunuyor. SolidSafe 5K’nın satış fiyatı 79 dolar iken, kampanya kapsamında 49 dolara alınabiliyor. 10K modeli 100 dolar yerine 59 dolara, microSD kart destekli 10K modeli ise 129 dolar yerine 79 dolara satılıyor. Üçlü veya beşli set alanlara çoklu şarj istasyonu da hediye ediliyor.

    Şirket, sertifikasyon ve üretim sürecinin devam ettiğini ve Ekim ayında küresel sevkiyata başlayacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/bmx-solid-state-power-bank/ https://www.kickstarter.com/projects/bmx/solidsafe-safer-solid-state-battery-for-iphone-wireless-usb?ref=3prq0k&utm_campaign=8046adeb&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com
    Yeni Haber
    şimdi
