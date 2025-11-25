Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: Daha ince ve daha güçlü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 80 serisiyle birlikte yeni katlanabilir telefonunu Mate X7'yi Çin'de tanıttı. Cihaz, selefine göre birkaç önemli iyileştirmeyle geliyor. Bunlar arasında güncellenmiş IP58/IP59 koruması, Huawei’nin yeni Kirin 9030 Pro işlemcisi, geliştirilmiş bir telefoto kamera ve biraz daha büyük bir batarya bulunuyor.

Huawei Mate X7 neler sunuyor?

Mate X6 zaten ince ve hafif bir modeldi ancak Huawei, X7’de boyutları daha da küçültmeyi başarmış. Telefon katlı halde 9.5 mm, açıldığında ise 4.5 mm kalınlığında. 235 gram ağırlığındaki cihaz selefine göre 4 gram daha hafif.

Mate X7’nin dış ekranı 6.49 inç, içteki ana ekranı ise 8 inç boyutunda. Kapak ekranı 20.4:9, ana ekran 8:7.3 oranına sahip. Her iki panel de 1–120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip LTPO OLED panel kullanıyor ve 1.440 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında, geçen yılki modelde kullanılan 50 MP RYYB sensörlü ana kamera yine yerini koruyor. Bu kamera 10 kademeli fiziksel değişken diyaframa (f/1.4 – f/4.0) ve OIS desteğine sahip. Telefoto kamera ise artık 50 MP çözünürlüğünde, daha geniş f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Üçüncü arka kamera 40 MP ultra geniş açı sensörü. Hem dış hem iç ekranda yer alan 8 MP’lik iki selfie kamerası da mevcut.

Tam Boyutta Gör Gücünü Huawei’nin amiral gemisi seviyesindeki Kirin 9030 Pro çipinden alan Mate X7, Mate 80 Pro ve Mate 80 Pro Max ile aynı işlemciyi kullanıyor. Detaylı teknik bilgiler paylaşılmadı; ancak işlemcinin 2.75 GHz’e çıkan bir ana çekirdek, 4 adet performans odaklı çekirdek (2.27 GHz) ve 4 adet verimlilik çekirdeği (1.72 GHz) içeren dokuz çekirdekli bir ARMv8 yapısı sunduğu söyleniyor. Telefon, 12 GB veya 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda toplam 5.600 mAh kapasite sunan çift hücreli silikon-karbon batarya kullanılıyor. 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekleniyor. Çin’de HarmonyOS 6 ile kutudan çıkacak telefon, uydu iletişimini de destekliyor.

Huawei Mate 80 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. önce eklendi

Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor ve Kırmızı olarak sıralanıyor. 5 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak olan telefonun fiyatları şu şekilde:

Huawei Mate X7 fiyatı

12 GB / 256 GB: 1.830 dolar

12 GB / 512 GB: 1.970 dolar

16 GB / 512 GB Collector’s Edition: 2.111 dolar

20 GB / 1 TB: 2.534 dolar

Huawei Mate X7 özellikleri

Dış ekran : 6.49 inç, 1080 x 2444 piksel, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED

: 6.49 inç, 1080 x 2444 piksel, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED İç ekran: 8 inç, 2210 x 2416 piksel, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED

8 inç, 2210 x 2416 piksel, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED İşlemci : Kirin 9030 Pro

: Kirin 9030 Pro Bellek : 12GB, 16GB, 20GB RAM

: 12GB, 16GB, 20GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP, 3.5x zum (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 50MP, 3.5x zum (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş) Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5600 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

: 5600 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0

HarmonyOS 6.0 Boyut ve ağırlık : Açıkken: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm, Katlıyken: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm, 235 gr

: Açıkken: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm, Katlıyken: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm, 235 gr Bağlantı: Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu mesajlaşma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: