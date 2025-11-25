Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: Daha ince ve daha güçlü

Mate X6 zaten ince ve hafif bir modeldi ancak Huawei, X7’de boyutları daha da küçültmeyi başarmış. Telefon katlı halde 9.5 mm, açıldığında ise 4.5 mm kalınlığında. 235 gram ağırlığındaki cihaz selefine göre 4 gram daha hafif.
Mate X7’nin dış ekranı 6.49 inç, içteki ana ekranı ise 8 inç boyutunda. Kapak ekranı 20.4:9, ana ekran 8:7.3 oranına sahip. Her iki panel de 1–120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip LTPO OLED panel kullanıyor ve 1.440 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.
Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor ve Kırmızı olarak sıralanıyor. 5 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak olan telefonun fiyatları şu şekilde:
Huawei Mate X7 fiyatı
12 GB / 256 GB: 1.830 dolar
12 GB / 512 GB: 1.970 dolar
16 GB / 512 GB Collector’s Edition: 2.111 dolar
20 GB / 1 TB: 2.534 dolar
Huawei Mate X7 özellikleri
Dış ekran: 6.49 inç, 1080 x 2444 piksel, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED
İç ekran: 8 inç, 2210 x 2416 piksel, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
İşlemci: Kirin 9030 Pro
Bellek: 12GB, 16GB, 20GB RAM
Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP, 3.5x zum (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
Ön kamera: 8MP
Batarya: 5600 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
Boyut ve ağırlık: Açıkken: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm, Katlıyken: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm, 235 gr
Bağlantı: Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu mesajlaşma