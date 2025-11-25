Giriş
    Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: Daha ince ve daha güçlü

    Huawei, Mate 80 serisiyle birlikte yeni katlanabilir telefonunu Mate X7'yi Çin'de tanıttı. Her açıdan geliştirilen telefonun özellikleri neler?                   

    Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 80 serisiyle birlikte yeni katlanabilir telefonunu Mate X7'yi Çin'de tanıttı. Cihaz, selefine göre birkaç önemli iyileştirmeyle geliyor. Bunlar arasında güncellenmiş IP58/IP59 koruması, Huawei’nin yeni Kirin 9030 Pro işlemcisi, geliştirilmiş bir telefoto kamera ve biraz daha büyük bir batarya bulunuyor.

    Huawei Mate X7 neler sunuyor?

    Mate X6 zaten ince ve hafif bir modeldi ancak Huawei, X7’de boyutları daha da küçültmeyi başarmış. Telefon katlı halde 9.5 mm, açıldığında ise 4.5 mm kalınlığında. 235 gram ağırlığındaki cihaz selefine göre 4 gram daha hafif.

    Mate X7’nin dış ekranı 6.49 inç, içteki ana ekranı ise 8 inç boyutunda. Kapak ekranı 20.4:9, ana ekran 8:7.3 oranına sahip. Her iki panel de 1–120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip LTPO OLED panel kullanıyor ve 1.440 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.

    Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, geçen yılki modelde kullanılan 50 MP RYYB sensörlü ana kamera yine yerini koruyor. Bu kamera 10 kademeli fiziksel değişken diyaframa (f/1.4 – f/4.0) ve OIS desteğine sahip. Telefoto kamera ise artık 50 MP çözünürlüğünde, daha geniş f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Üçüncü arka kamera 40 MP ultra geniş açı sensörü. Hem dış hem iç ekranda yer alan 8 MP’lik iki selfie kamerası da mevcut.
    Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Gücünü Huawei’nin amiral gemisi seviyesindeki Kirin 9030 Pro çipinden alan Mate X7, Mate 80 Pro ve Mate 80 Pro Max ile aynı işlemciyi kullanıyor. Detaylı teknik bilgiler paylaşılmadı; ancak işlemcinin 2.75 GHz’e çıkan bir ana çekirdek, 4 adet performans odaklı çekirdek (2.27 GHz) ve 4 adet verimlilik çekirdeği (1.72 GHz) içeren dokuz çekirdekli bir ARMv8 yapısı sunduğu söyleniyor. Telefon, 12 GB veya 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle geliyor.
    Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazda toplam 5.600 mAh kapasite sunan çift hücreli silikon-karbon batarya kullanılıyor. 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekleniyor. Çin’de HarmonyOS 6 ile kutudan çıkacak telefon, uydu iletişimini de destekliyor.

    Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor ve Kırmızı olarak sıralanıyor. 5 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak olan telefonun fiyatları şu şekilde:

    Huawei Mate X7 fiyatı

    • 12 GB / 256 GB: 1.830 dolar
    • 12 GB / 512 GB: 1.970 dolar
    • 16 GB / 512 GB Collector’s Edition: 2.111 dolar
    • 20 GB / 1 TB: 2.534 dolar

    Huawei Mate X7 özellikleri

    • Dış ekran: 6.49 inç, 1080 x 2444 piksel, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED
    • İç ekran: 8 inç, 2210 x 2416 piksel, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Kirin 9030 Pro
    • Bellek: 12GB, 16GB, 20GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP, 3.5x zum (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5600 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
    • Boyut ve ağırlık: Açıkken: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm, Katlıyken: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm, 235 gr
    • Bağlantı: Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu mesajlaşma
