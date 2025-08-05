Katlanabilir iPad tekrar ertelendi: Yeni tarih ne zaman?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı iPad projesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Daha önce bu cihazın, şirketin katlanabilir ürün kategorisindeki ilk hamlesi olacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, Apple'ın planlarını bir kez daha ertelediğini gösteriyor. Kullanıcıların uzun süre daha beklemeleri gerekecek.

Katlanabilir iPad 2028'e kaldı

GF Securities analisti Jeff Pu'ya göre, Apple 18.8 inç büyüklüğündeki katlanabilir ekranlı iPad ya da Mac prototipinin seri üretimini ileri bir tarihe aldı. Kaçıranlar için daha önce cihazın 2026'nın son çeyreğinde üretime girmesi ve 2027’de piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak bu takvim artık geçerli değil. Buna göre en erken 2028 yılına işaret ediliyor.

Katlanabilir form faktörüne sahip modelin iPad mi yoksa Mac mi olacağı hâlâ netlik kazanmış değil. Ancak 20 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, Apple'ın klasik iPad modellerinden çok daha farklı bir deneyim sunabilir. Bu arada, Apple'ın katlanabilir cihazlar konusundaki temkinli yaklaşımı daha önce de gündeme gelmişti.

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Üretim zorlukları, ekran dayanıklılığı ve maliyet gibi faktörler, bu sürecin yavaş ilerlemesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca, katlanabilir cihazlara olan sınırlı tüketici ilgisi, yüksek yatırım maliyetlerini kısa vadede karşılayabilecek bir talep yaratmıyor. Bu da, Apple'ın katlanabilir segmentte risk almaktan kaçınması demek.

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