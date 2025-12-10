Katlanabilir iPhone çıkmadan değer kazandı: Pazarın üçte birini hedefliyor

iPhone Fold pazarın üçte birini hedefliyor
IDC tarafından paylaşılan tahminlere göre iPhone Fold, pazara giriş yaptığı ilk yıl katlanabilir telefon sevkiyatlarında yüzde 22'nin üzerinde bir pay elde edecek. Daha dikkat çekici olan ise gelir tarafındaki beklenti. Başlangıç fiyatının 2400 dolar seviyesinde olacağı belirtilen modelin, 2026 yılında katlanabilir pazar gelirlerinin yüzde 34'ünü tek başına oluşturacağı paylaşıldı.
iPhone Fold'un tasarım yaklaşımı, önceki sızıntılarla uyumlu şekilde kitap formunda bir yapı sunacak. Cihaz katlandığında yaklaşık 5,5 inçlik kompakt bir ekran boyutu sağlayacak, açıldığında ise 7,8 inç seviyesine çıkacak. Apple'ın menteşe tasarımını güçlendiren yeni yapı sayesinde katlanabilir ekranda gözle görülür bir kırışıklığın bulunmaması hedefleniyor. Katlanabilir iPhone'un 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...