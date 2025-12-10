Katlanabilir iPhone çıkmadan değer kazandı: Pazarın üçte birini hedefliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi, 2026 yılına yaklaşırken netleşmeye başladı ve sadece Apple için değil, genel katlanabilir telefon segmenti için de dengeleri değiştirebilir. IDC'ye göre iPhone Fold, 2026'da pazara girdiği yıl hem satışlarda hem gelirde en büyük paya sahip olabilir.

iPhone Fold pazarın üçte birini hedefliyor

IDC tarafından paylaşılan tahminlere göre iPhone Fold, pazara giriş yaptığı ilk yıl katlanabilir telefon sevkiyatlarında yüzde 22'nin üzerinde bir pay elde edecek. Daha dikkat çekici olan ise gelir tarafındaki beklenti. Başlangıç fiyatının 2400 dolar seviyesinde olacağı belirtilen modelin, 2026 yılında katlanabilir pazar gelirlerinin yüzde 34'ünü tek başına oluşturacağı paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Apple'ın yüksek fiyatlandırma stratejisi, segmentin genel ortalamasını da yukarı çekecek gibi görünüyor. Analistlere göre bu hamle, kategorinin daha görünür hâle gelmesini sağlayacak ve tüketici ilgisini artıracak. Öte yandan rekabete Apple'ın da katılması, 2026'da pazarı yüzde 30 büyütecek.

iPhone Fold'un tasarım yaklaşımı, önceki sızıntılarla uyumlu şekilde kitap formunda bir yapı sunacak. Cihaz katlandığında yaklaşık 5,5 inçlik kompakt bir ekran boyutu sağlayacak, açıldığında ise 7,8 inç seviyesine çıkacak. Apple'ın menteşe tasarımını güçlendiren yeni yapı sayesinde katlanabilir ekranda gözle görülür bir kırışıklığın bulunmaması hedefleniyor. Katlanabilir iPhone'un 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

