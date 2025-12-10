Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone çıkmadan değer kazandı: Pazarın üçte birini hedefliyor

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için beklentiler yükseliyor. IDC'ye göre iPhone Fold, 2026'da pazara girdiği yıl hem satışlarda hem gelirde en büyük paya sahip olabilir.

    Katlanabilir iPhone çıkmadan değer kazandı: Pazarı ele geçirecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi, 2026 yılına yaklaşırken netleşmeye başladı ve sadece Apple için değil, genel katlanabilir telefon segmenti için de dengeleri değiştirebilir. IDC'ye göre iPhone Fold, 2026'da pazara girdiği yıl hem satışlarda hem gelirde en büyük paya sahip olabilir.

    iPhone Fold pazarın üçte birini hedefliyor

    IDC tarafından paylaşılan tahminlere göre iPhone Fold, pazara giriş yaptığı ilk yıl katlanabilir telefon sevkiyatlarında yüzde 22'nin üzerinde bir pay elde edecek. Daha dikkat çekici olan ise gelir tarafındaki beklenti. Başlangıç fiyatının 2400 dolar seviyesinde olacağı belirtilen modelin, 2026 yılında katlanabilir pazar gelirlerinin yüzde 34'ünü tek başına oluşturacağı paylaşıldı.

    Katlanabilir iPhone çıkmadan değer kazandı: Pazarı ele geçirecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Apple'ın yüksek fiyatlandırma stratejisi, segmentin genel ortalamasını da yukarı çekecek gibi görünüyor. Analistlere göre bu hamle, kategorinin daha görünür hâle gelmesini sağlayacak ve tüketici ilgisini artıracak. Öte yandan rekabete Apple'ın da katılması, 2026'da pazarı yüzde 30 büyütecek. 

    iPhone Fold'un tasarım yaklaşımı, önceki sızıntılarla uyumlu şekilde kitap formunda bir yapı sunacak. Cihaz katlandığında yaklaşık 5,5 inçlik kompakt bir ekran boyutu sağlayacak, açıldığında ise 7,8 inç seviyesine çıkacak. Apple'ın menteşe tasarımını güçlendiren yeni yapı sayesinde katlanabilir ekranda gözle görülür bir kırışıklığın bulunmaması hedefleniyor. Katlanabilir iPhone'un 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fazla motor suyu nasıl boşaltilir toyota c-hr 1.8 hybrid yorumlar trend time güvenilir mi laptopa su döküldü açılmıyor ford fiesta 1.6 titanium otomatik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum