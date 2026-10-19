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    Katlanabilir iPhone'un batarya kapasitesi belli oldu

    Katlanabilir iPhone Duo batarya kaç mAh merak edenler için resmi bilgilendirme geldi. Apple, cihazın gerçek batarya kapasitesini gözler önüne seren AB düzenleyici belgesini yayımladı.

    Katlanabilir iPhone Duo batarya kaç mAh belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni satışa sunduğu katlanabilir telefonu iPhone Duo için AB enerji etiketini yayımladı. Bu belge, cihazın toplam 4.883 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    iPhone Duo 4883 mAh bataryaya sahip

    iPhone Duo, biri 2962 mAh, diğeri 1921 mAh kapasiteli iki batarya hücresinden oluşuyor. Cihazın pil kapasitesi toplamda 4883 mAh. Bu değerle katlanabilir cihaz, iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinin ortasında konumlandırılabilir. Yakın dönemde satışa çıkan diğer iPhone modelleriyle karşılaştırıldığında ise iPhone Duo'nun konumu şu şekilde:

    • iPhone 18 Pro Max: 5.391 mAh
    • iPhone Duo: 4.883 mAh
    • iPhone 17 Pro Max: 4.823 mAh
    • iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh
    • iPhone 18 Pro: 4.056 mAh
    • iPhone 17e: 4.005 mAh
    • iPhone 17 Pro: 3.988 mAh
    • iPhone 17: 3.692 mAh
    • iPhone Air: 3.149 mAh

     Genel olarak iPhone Duo, bir iPhone modelinde bulunan en büyük batarya kapasitelerinden birine sahip. Kendisini geride bırakan tek modeller ise en yeni iki Pro Max modeli. Diğer tüm cihazlarla kıyaslandığında Duo, fiziksel olarak daha büyük bir bataryaya sahip ancak şunu belirtmekte fayda var: Cihazın iç kısmındaki daha büyük ekranı çok sık kullanırsanız, elde edeceğiniz pil ömrü daha kısa olacaktır.

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