Katlanabilir iPhone'un batarya kapasitesi belli oldu

Apple'dan rekor satış: iPhone Duo stokları tükendi! 22 sa. önce eklendi

iPhone Duo 4883 mAh bataryaya sahip

iPhone Duo, biri 2962 mAh, diğeri 1921 mAh kapasiteli iki batarya hücresinden oluşuyor. Cihazın pil kapasitesi toplamda 4883 mAh. Bu değerle katlanabilir cihaz, iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinin ortasında konumlandırılabilir. Yakın dönemde satışa çıkan diğer iPhone modelleriyle karşılaştırıldığında ise iPhone Duo'nun konumu şu şekilde:

iPhone 18 Pro Max: 5.391 mAh

iPhone Duo: 4.883 mAh

iPhone 17 Pro Max: 4.823 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

iPhone 18 Pro: 4.056 mAh

iPhone 17e: 4.005 mAh

iPhone 17 Pro: 3.988 mAh

iPhone 17: 3.692 mAh

iPhone Air: 3.149 mAh

Genel olarak iPhone Duo, bir iPhone modelinde bulunan en büyük batarya kapasitelerinden birine sahip. Kendisini geride bırakan tek modeller ise en yeni iki Pro Max modeli. Diğer tüm cihazlarla kıyaslandığında Duo, fiziksel olarak daha büyük bir bataryaya sahip ancak şunu belirtmekte fayda var: Cihazın iç kısmındaki daha büyük ekranı çok sık kullanırsanız, elde edeceğiniz pil ömrü daha kısa olacaktır.

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Katlanabilir iPhone Duo batarya kaç mAh belli oldu

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