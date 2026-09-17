Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın zor bulunacak telefonu: iPhone Duo neler sunuyor?

    Apple, iPhone 18 Pro modellerle birlikte ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Peki, Türkiye'de 230.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunulan katlanır model neler sunuyor?

    iPhone duo öne çıkan özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül etkinliğinde çift ekranlı ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanır model için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak, satışa sunulması ise 23 Ekim Cuma günü Apple Store ve diğer büyük mağazalarda gerçekleşecek. İşte katlanan iPhone’un öne çıkan özellikleri:

    Katlanabilir iPhone Duo öne çıkan özellikleri

    katlanabilir iPhone almak için neden Tam Boyutta Gör

    • Katlanabilir tasarım: Cihaz, 7.6 inç iç, 5.4 inç dış ekrana sahip. Açıldığında Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olma özelliğini taşıyor.
    • Ekran teknolojisi: Her iki ekran da ProMotion, Hep Açık Ekran (Always On) özelliği ve dışarıda 3000 nit’e yükselen parlaklık sunuyor. Ayrıca nano-dokulu yüzey, iç ekran yansımasını ve katlanma izinin görünürlüğünü azaltıyor.
    • Dayanıklılık: iPhone 18 Pro modellerden farklı olarak, titanyum kasaya, ön ekranda Ceramic Shield 2, arka tarafta Ceramic Shield korumasına ve IP68 su ve toza dayanıklı tasarıma sahip.
    • Touch ID: Face ID yerine Parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği mevcut.
    • Kameralar: Optik kalitede 2x yakınlaştırma ve makro çekim özelliğine sahip 48MP ana kamera ve ultra geniş açılı arka kameranın yanı sıra, iç ekrana gömülü ekran altı FaceTime kamerası var. Dış ekranda ise 12 MP çözünürlüğünde Center Stage özellikli ön kamera yer alıyor.
    • Katlanabilir iPhone'a özel kamera özellikleri: Arka kamerayla selfie çekimi, dış ekranda önizleme, otomatik poz algılama ve çocukların dikkatini çekmeye yönelik animasyonlar (Kid Cue).
    • Video: Cihaz, 4K120 Dolby Vision kaydı ve çekim sonrasında 60 fps'ye kadar uygulanan Sinematik efektleri destekliyor.
    • Çoklu görev: Split View (Bölünmüş Ekran) özelliği, iki uygulamayı ya da tek bir uygulamanın iki penceresini aynı anda görüntülemeyi destekliyor ve uygulama çiftlerini kaydetmenize olanak tanıyor.
    • Apple Pencil: Her iki ekran da USB-C bağlantılı Apple Pencil'ı destekliyor ancak kalem desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek.
    • A20 Pro: Yeni çip, iPhone 17 Pro modellerindeki A19 Pro'ya kıyasla %20'ye kadar daha hızlı CPU, %40’a kadar daha hızlı GPU performansı sunarken, geliştirilmiş buhar odası soğutma sistemi yoğun iş yüklerini destekliyor.
    • Pil (Batarya): İç ekranda 31 saate kadar video oynatma veya dış ekran kullanımında 44 saate kadar pil ömrü
    • Şarj: iPhone Duo, yaklaşık 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabiliyor. MagSafe ya da Qi2 şarj cihazıyla kablosuz olarak yaklaşık 30 dakikada %50 pil seviyesine ulaşıyor.
    • Bağlantı: 5G mmWave destekli yeni Apple C2 modem ile Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread destekli Apple N1 çipi. Duo, dünya genelinde yalnızca eSIM kullanan bir tasarıma sahip.
    • Renkler: Yıldız Rengi (Beyaz) ve Gece Rengi (Koyu mavi)

    iPhone Duo alınır mı?

    iphone duo fiyatına değer mi Tam Boyutta Gör
    iPhone'ları satın alma sebebiniz kameraysa, değmez. Apple'ın daha geniş ekran alanı uğruna telefoto lens ve değişken diyafram özelliğinden vazgeçmesi, bu yıl mühendislik açısından en çok mesai harcadığı alanda açık bir gerileme. Hâlihazırda pek kullanmadığınız bir tableti yanınızda taşıyorsanız, telefondan uzun belgeler okuyorsanız ya da sık sık aynı anda iki uygulama kullanma ihtiyacı duyuyorsanız değebilir.

    Kararsız kalmış da olabilirsiniz. Apple, şu ana kadar yalnızca Duo modelinin teknik özelliklerini paylaştı; dolayısıyla teknik özellikler kâğıt üzerinde etkileyici görünse de henüz gerçek kullanım deneyimine dayalı bir veri mevcut değil.

    iPhone Duo fiyatı ne kadar?

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, neredeyse on yıl içindeki en büyük iPhone tasarım değişikliğini temsil ediyor ve şüphesiz, son yıllarda satın alınması en zor cihazlardan biri olacak. iPhone Duo, 230 bin TL başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de satışa çıkacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuba black cat vaşak insana saldırır mı motor arıza lambası yanıp sönüyor araba tekliyor bursa uludağ üniversitesi yorumları araç kliması neden soğutmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A57 5G
    Samsung Galaxy A57 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Quantum Prime TM1200
    Quantum Prime TM1200
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum