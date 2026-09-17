Apple'ın zor bulunacak telefonu: iPhone Duo neler sunuyor?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül etkinliğinde çift ekranlı ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanır model için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak, satışa sunulması ise 23 Ekim Cuma günü Apple Store ve diğer büyük mağazalarda gerçekleşecek. İşte katlanan iPhone’un öne çıkan özellikleri:

iPhone 17 Pro'dan iPhone 18 Pro'ya geçmenin avantajları 5 gün önce eklendi

Katlanabilir iPhone Duo öne çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir tasarım: Cihaz, 7.6 inç iç, 5.4 inç dış ekrana sahip. Açıldığında Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olma özelliğini taşıyor.

sahip. Açıldığında Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olma özelliğini taşıyor. Ekran teknolojisi: Her iki ekran da ProMotion, Hep Açık Ekran (Always On) özelliği ve dışarıda 3000 nit’e yükselen parlaklık sunuyor. Ayrıca nano-dokulu yüzey, iç ekran yansımasını ve katlanma izinin görünürlüğünü azaltıyor.

sunuyor. Ayrıca nano-dokulu yüzey, iç ekran yansımasını ve katlanma izinin görünürlüğünü azaltıyor. Dayanıklılık: iPhone 18 Pro modellerden farklı olarak, titanyum kasaya, ön ekranda Ceramic Shield 2, arka tarafta Ceramic Shield korumasına ve IP68 su ve toza dayanıklı tasarıma sahip.

ön ekranda Ceramic Shield 2, arka tarafta Ceramic Shield korumasına ve IP68 su ve toza dayanıklı tasarıma sahip. Touch ID: Face ID yerine Parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği mevcut.

özelliği mevcut. Kameralar: Optik kalitede 2x yakınlaştırma ve makro çekim özelliğine sahip 48MP ana kamera ve ultra geniş açılı arka kameranın yanı sıra, iç ekrana gömülü ekran altı FaceTime kamerası var. Dış ekranda ise 12 MP çözünürlüğünde Center Stage özellikli ön kamera yer alıyor.

yanı sıra, iç ekrana gömülü ekran altı FaceTime kamerası var. Dış ekranda ise yer alıyor. Katlanabilir iPhone'a özel kamera özellikleri: Arka kamerayla selfie çekimi, dış ekranda önizleme, otomatik poz algılama ve çocukların dikkatini çekmeye yönelik animasyonlar (Kid Cue).

ve çocukların dikkatini çekmeye yönelik animasyonlar (Kid Cue). Video: Cihaz, 4K120 Dolby Vision kaydı ve çekim sonrasında 60 fps'ye kadar uygulanan Sinematik efektleri destekliyor.

ve çekim sonrasında 60 fps'ye kadar uygulanan Sinematik efektleri destekliyor. Çoklu görev: Split View (Bölünmüş Ekran) özelliği, iki uygulamayı ya da tek bir uygulamanın iki penceresini aynı anda görüntülemeyi destekliyor ve uygulama çiftlerini kaydetmenize olanak tanıyor.

(Bölünmüş Ekran) özelliği, iki uygulamayı ya da tek bir uygulamanın iki penceresini aynı anda görüntülemeyi destekliyor ve uygulama çiftlerini kaydetmenize olanak tanıyor. Apple Pencil: Her iki ekran da USB-C bağlantılı Apple Pencil'ı destekliyor ancak kalem desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek.

ancak kalem desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek. A20 Pro: Yeni çip, iPhone 17 Pro modellerindeki A19 Pro'ya kıyasla %20'ye kadar daha hızlı CPU, %40’a kadar daha hızlı GPU performansı sunarken, geliştirilmiş buhar odası soğutma sistemi yoğun iş yüklerini destekliyor.

sunarken, geliştirilmiş buhar odası soğutma sistemi yoğun iş yüklerini destekliyor. Pil (Batarya): İç ekranda 31 saate kadar video oynatma veya dış ekran kullanımında 44 saate kadar pil ömrü

veya dış ekran kullanımında 44 saate kadar pil ömrü Şarj: iPhone Duo, yaklaşık 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabiliyor. MagSafe ya da Qi2 şarj cihazıyla kablosuz olarak yaklaşık 30 dakikada %50 pil seviyesine ulaşıyor.

olabiliyor. MagSafe ya da Qi2 şarj cihazıyla pil seviyesine ulaşıyor. Bağlantı: 5G mmWave destekli yeni Apple C2 modem ile Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread destekli Apple N1 çipi. Duo, dünya genelinde yalnızca eSIM kullanan bir tasarıma sahip.

kullanan bir tasarıma sahip. Renkler: Yıldız Rengi (Beyaz) ve Gece Rengi (Koyu mavi)

iPhone Duo alınır mı?

Tam Boyutta Gör iPhone'ları satın alma sebebiniz kameraysa, değmez. Apple'ın daha geniş ekran alanı uğruna telefoto lens ve değişken diyafram özelliğinden vazgeçmesi, bu yıl mühendislik açısından en çok mesai harcadığı alanda açık bir gerileme. Hâlihazırda pek kullanmadığınız bir tableti yanınızda taşıyorsanız, telefondan uzun belgeler okuyorsanız ya da sık sık aynı anda iki uygulama kullanma ihtiyacı duyuyorsanız değebilir.

Kararsız kalmış da olabilirsiniz. Apple, şu ana kadar yalnızca Duo modelinin teknik özelliklerini paylaştı; dolayısıyla teknik özellikler kâğıt üzerinde etkileyici görünse de henüz gerçek kullanım deneyimine dayalı bir veri mevcut değil.

iPhone Duo fiyatı ne kadar?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, neredeyse on yıl içindeki en büyük iPhone tasarım değişikliğini temsil ediyor ve şüphesiz, son yıllarda satın alınması en zor cihazlardan biri olacak. iPhone Duo, 230 bin TL başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone Duo'nun öne çıkan 11 özelliği

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: