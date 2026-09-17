Apple'ın zor bulunacak telefonu: iPhone Duo neler sunuyor?

Katlanabilir iPhone Duo öne çıkan özellikleri
- Katlanabilir tasarım: Cihaz, 7.6 inç iç, 5.4 inç dış ekrana sahip. Açıldığında Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olma özelliğini taşıyor.
- Ekran teknolojisi: Her iki ekran da ProMotion, Hep Açık Ekran (Always On) özelliği ve dışarıda 3000 nit’e yükselen parlaklık sunuyor. Ayrıca nano-dokulu yüzey, iç ekran yansımasını ve katlanma izinin görünürlüğünü azaltıyor.
- Dayanıklılık: iPhone 18 Pro modellerden farklı olarak, titanyum kasaya, ön ekranda Ceramic Shield 2, arka tarafta Ceramic Shield korumasına ve IP68 su ve toza dayanıklı tasarıma sahip.
- Touch ID: Face ID yerine Parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği mevcut.
- Kameralar: Optik kalitede 2x yakınlaştırma ve makro çekim özelliğine sahip 48MP ana kamera ve ultra geniş açılı arka kameranın yanı sıra, iç ekrana gömülü ekran altı FaceTime kamerası var. Dış ekranda ise 12 MP çözünürlüğünde Center Stage özellikli ön kamera yer alıyor.
- Katlanabilir iPhone'a özel kamera özellikleri: Arka kamerayla selfie çekimi, dış ekranda önizleme, otomatik poz algılama ve çocukların dikkatini çekmeye yönelik animasyonlar (Kid Cue).
- Video: Cihaz, 4K120 Dolby Vision kaydı ve çekim sonrasında 60 fps'ye kadar uygulanan Sinematik efektleri destekliyor.
- Çoklu görev: Split View (Bölünmüş Ekran) özelliği, iki uygulamayı ya da tek bir uygulamanın iki penceresini aynı anda görüntülemeyi destekliyor ve uygulama çiftlerini kaydetmenize olanak tanıyor.
- Apple Pencil: Her iki ekran da USB-C bağlantılı Apple Pencil'ı destekliyor ancak kalem desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek.
- A20 Pro: Yeni çip, iPhone 17 Pro modellerindeki A19 Pro'ya kıyasla %20'ye kadar daha hızlı CPU, %40’a kadar daha hızlı GPU performansı sunarken, geliştirilmiş buhar odası soğutma sistemi yoğun iş yüklerini destekliyor.
- Pil (Batarya): İç ekranda 31 saate kadar video oynatma veya dış ekran kullanımında 44 saate kadar pil ömrü
- Şarj: iPhone Duo, yaklaşık 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabiliyor. MagSafe ya da Qi2 şarj cihazıyla kablosuz olarak yaklaşık 30 dakikada %50 pil seviyesine ulaşıyor.
- Bağlantı: 5G mmWave destekli yeni Apple C2 modem ile Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread destekli Apple N1 çipi. Duo, dünya genelinde yalnızca eSIM kullanan bir tasarıma sahip.
- Renkler: Yıldız Rengi (Beyaz) ve Gece Rengi (Koyu mavi)
iPhone Duo alınır mı?
Kararsız kalmış da olabilirsiniz. Apple, şu ana kadar yalnızca Duo modelinin teknik özelliklerini paylaştı; dolayısıyla teknik özellikler kâğıt üzerinde etkileyici görünse de henüz gerçek kullanım deneyimine dayalı bir veri mevcut değil.
iPhone Duo fiyatı ne kadar?
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, neredeyse on yıl içindeki en büyük iPhone tasarım değişikliğini temsil ediyor ve şüphesiz, son yıllarda satın alınması en zor cihazlardan biri olacak. iPhone Duo, 230 bin TL başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: