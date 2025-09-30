Giriş
    Katlanabilir iPhone ekran üretimi başlıyor, Samsung ekran boyutunu açıkladı

    Apple’ın merakla beklenen katlanabilir iPhone konsepti için geri sayım başladı. Gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkacak telefonun OLED ekranı için üretim onayı da alınmış durumda. 

    iPhone Fold Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir iPhone projesi yavaş yavaş sona yaklaşırken ekran üretimi de başlamış durumda. Samsung yöneticisi yaptığı açıklamada isim vermeden ekran boyutunu da teknoloji dünyasına açıkladı. 

    Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

    Samsung Display başkanı Lee Chong, bir ABD’li müşterisi için gelecek yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir OLED ekran üretimine başlayacaklarını ve ekranın boyutunun da 8.6 inç boyutunda olacağını duyurdu. 

    İş birliği için devlet teşviklerinin devam etmesinin de gerektiğini belirten Chong, söz konusu OLED panellerin altıncı nesil üretim tekniği ile geliştirildiğini ve verimlilik konusunda en üst noktada olduğunu aktardı. 

    Apple’ın kalite onayı vermeden üretimin başlamayacağı bilindiği için Samsung’un bu onayı aldığı anlaşılıyor. 8.6 inçlik iç ekran piyasadaki rakiplerinden oldukça büyük. Muhtemelen dış ekran da daha büyük olacak. Katlanabilir iPhone modelinin 2026 sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor ve iPhone 18 Pro Max modelinin de üzerinde serinin en Premium modeli olarak satılacağı tahmin ediliyor. Yine de kaynaklar bir erteleme ihtimalinin düşük de olsa mevcut olduğunu belirtiyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

