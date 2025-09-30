Katlanabilir iPhone ekran üretimi başlıyor, Samsung ekran boyutunu açıkladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir iPhone projesi yavaş yavaş sona yaklaşırken ekran üretimi de başlamış durumda. Samsung yöneticisi yaptığı açıklamada isim vermeden ekran boyutunu da teknoloji dünyasına açıkladı.

Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

Samsung Display başkanı Lee Chong, bir ABD’li müşterisi için gelecek yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir OLED ekran üretimine başlayacaklarını ve ekranın boyutunun da 8.6 inç boyutunda olacağını duyurdu.

One UI 8 dağıtımı hızlanıyor 6 sa. önce eklendi

İş birliği için devlet teşviklerinin devam etmesinin de gerektiğini belirten Chong, söz konusu OLED panellerin altıncı nesil üretim tekniği ile geliştirildiğini ve verimlilik konusunda en üst noktada olduğunu aktardı.

Apple’ın kalite onayı vermeden üretimin başlamayacağı bilindiği için Samsung’un bu onayı aldığı anlaşılıyor. 8.6 inçlik iç ekran piyasadaki rakiplerinden oldukça büyük. Muhtemelen dış ekran da daha büyük olacak. Katlanabilir iPhone modelinin 2026 sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor ve iPhone 18 Pro Max modelinin de üzerinde serinin en Premium modeli olarak satılacağı tahmin ediliyor. Yine de kaynaklar bir erteleme ihtimalinin düşük de olsa mevcut olduğunu belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone ekran boyutu kaç inç olacak?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: