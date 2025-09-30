Katlanabilir iPhone ekran üretimi başlıyor, Samsung ekran boyutunu açıkladı

Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?
Samsung Display başkanı Lee Chong, bir ABD’li müşterisi için gelecek yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir OLED ekran üretimine başlayacaklarını ve ekranın boyutunun da 8.6 inç boyutunda olacağını duyurdu.
İş birliği için devlet teşviklerinin devam etmesinin de gerektiğini belirten Chong, söz konusu OLED panellerin altıncı nesil üretim tekniği ile geliştirildiğini ve verimlilik konusunda en üst noktada olduğunu aktardı.
Apple'ın kalite onayı vermeden üretimin başlamayacağı bilindiği için Samsung'un bu onayı aldığı anlaşılıyor. 8.6 inçlik iç ekran piyasadaki rakiplerinden oldukça büyük. Muhtemelen dış ekran da daha büyük olacak. Katlanabilir iPhone modelinin 2026 sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor ve iPhone 18 Pro Max modelinin de üzerinde serinin en Premium modeli olarak satılacağı tahmin ediliyor. Yine de kaynaklar bir erteleme ihtimalinin düşük de olsa mevcut olduğunu belirtiyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...