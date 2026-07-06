Katlanabilir iPhone için kötü haber: Sınırlı stokla çıkacak

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Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir gündemde olan ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre cihaz, Eylül ayında tanıtılacak olmasına rağmen iPhone 18 Pro serisiyle aynı tarihte satışa sunulmayabilir. Bunun nedeni ise yeterli stok olmaması.

iPhone Ultra'nın satışı gecikebilir

Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone'un üretim sürecinde bazı zorluklarla karşılaşıyor. Bu nedenle iPhone Ultra'nın ilk etapta oldukça sınırlı sayıda üretileceği ve ön sipariş sürecinin iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinden daha geç başlayacağı belirtiliyor. Analiste göre cihazın sevkiyatlarının 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Kuo, sınırlı üretim nedeniyle iPhone Ultra'nın satışa çıkar çıkmaz tükenebileceğini düşünüyor. Bu da hem fırsatlı satıcıları hem de cihazın ikinci el resmi satış fiyatının artmasına neden olabilir . Analistler ise, Apple'ın 2026 yılı sonuna kadar 7 ila 8 milyon adet iPhone Ultra sevkiyatı gerçekleştireceğini söylüyor.

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Öte yandan kısa süre önce yayımlanan başka bir raporda ise şirketin üretim hedefini yaklaşık 10 milyon adede çıkardığı iddia edilmişti. Peki iPhone Ultra neler sunacak? Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone Ultra, 7,76 inç büyüklüğünde katlanabilir ana ekran ve 5,49 inçlik dış ekranla gelecek. Cihazın gücünü Apple'ın A20 Pro işlemcisinden alacağı, 12 GB RAM ve 5.500 mAh batarya ile donatılacağı da konuşulan özellikler arasında yer alıyor.

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