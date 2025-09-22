Giriş
    Katlanabilir iPhone tasarımı netleşiyor: En pahalı model olacak

    Apple'ın 2026'da tanıtacağı katlanabilir iPhone, ultra ince titanyum tasarım ve 2000 doların üzerindeki fiyatıyla şirketin bugüne kadarki en iddialı modeli olacak. İşte detaylar...

    Katlanabilir iPhone tasarımı netleşiyor: En pahalı model olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli için hazırlıklarını hızlandırıyor. Mark Gurman'ın son raporuna göre cihazın tasarımı, yan yana konulmuş iki iPhone Air modelini andıracak. Aynı zamanda titanyum çerçeve ile güçlendirilen bu tasarım, Apple'ın şimdiye kadarki en ince ve en pahalı iPhone'u olacak.

    Katlanabilir iPhone tasarımı netleşiyor

    Katlanabilir iPhone'un 2026 sonbaharında iPhone 18 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak tamamen yeni bir ürün olması nedeniyle lansmanın ekim veya kasıma sarkabileceği gündemde. Ayrıca Apple, bu cihazla kitlesel satış hedeflemiyor, tıpkı Vision Pro'da olduğu gibi tasarım ve mühendislik vizyonunu ön plana çıkaracak bir vitrin ürünü ortaya koymayı planlıyor.

    Fiyat tarafında ise beklentiler biraz üzücü. İlk katlanabilir iPhone'un en az 2000 dolar seviyesinden başlayacağı, bazı kaynaklara göre ise 2100-2300 dolar aralığında olacağı belirtiliyor. Böylece cihaz, Apple tarihindeki en pahalı iPhone olacak.

    Üretim sürecine bakıldığında şirketin, katlanabilir modelin üretimini Çin'de yoğunlaştıracağı bildiriliyor. Apple her ne kadar tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışsa da, karmaşık tasarıma sahip bu tip ürünlerde en deneyimli üretim ortaklarıyla yoluna devam etmesi muhtemel. Katlanabilir iPhone'un hem Apple'ın iPhone stratejisinde yeni bir dönemi başlatması hem de katlanabilir telefonların algısını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

