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    Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra'nın siyah renkli maketi sızdırıldı. Tasarım, ekran yapısı ve donanım özelliklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

    Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir geliştirdiği katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce farklı maketleri ortaya çıkan cihaz, bu kez siyah renk seçeneğiyle görüntülendi. Paylaşılan görseller, tasarımın yanı sıra telefonun bazı teknik özelliklerini de destekliyor.

    iPhone Ultra tasarımı ortaya çıktı

    Sızıntıya göre iPhone Ultra adını taşıması beklenen model, yatay form faktörüyle geliyor. Tasarım, Huawei Pura X Max çizgisine benzer geniş ekran yapısını benimsiyor olacak. Katlı durumdayken gövde kalınlığının Samsung Galaxy Z Fold7 seviyelerine yaklaşacağı, açık konumda ise yalnızca 4,5 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor.

    Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde hap şeklindeki kamera adası içine yerleştirilmiş çift kamera kurulumu bulunuyor. İç ekranda sol üst köşeye konumlandırılan delikli ön kamera tasarımı dikkat çekerken, dış ekranda ise ortalanmış bir kamera deliği yer alıyor. Paylaşılan maket görselleri, ses tuşlarının üst kenara taşındığını gösterirken güç tuşu sağ tarafta konumlanıyor. 
    Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör
    Güç tuşunun altında ise Apple'ın son nesil iPhone modellerinde kullandığı Kamera Kontrol düğmesine benzer ek bir fiziksel tuş bulunuyor. Donanım tarafında cihazın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca 5,49 inç büyüklüğünde bir dış ekran ve 7,76 inç esnek iç ekran kullanılması bekleniyor.

    Mevcut iddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 8 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Ancak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri şirket tarafından henüz doğrulanmış değil.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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    iPhone Ultra, katlanabilir iphone ve
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