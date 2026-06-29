Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Sızıntıya göre iPhone Ultra adını taşıması beklenen model, yatay form faktörüyle geliyor. Tasarım, Huawei Pura X Max çizgisine benzer geniş ekran yapısını benimsiyor olacak. Katlı durumdayken gövde kalınlığının Samsung Galaxy Z Fold7 seviyelerine yaklaşacağı, açık konumda ise yalnızca 4,5 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde hap şeklindeki kamera adası içine yerleştirilmiş çift kamera kurulumu bulunuyor. İç ekranda sol üst köşeye konumlandırılan delikli ön kamera tasarımı dikkat çekerken, dış ekranda ise ortalanmış bir kamera deliği yer alıyor. Paylaşılan maket görselleri, ses tuşlarının üst kenara taşındığını gösterirken güç tuşu sağ tarafta konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Güç tuşunun altında ise Apple'ın son nesil iPhone modellerinde kullandığı Kamera Kontrol düğmesine benzer ek bir fiziksel tuş bulunuyor. Donanım tarafında cihazın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca 5,49 inç büyüklüğünde bir dış ekran ve 7,76 inç esnek iç ekran kullanılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı: Katlanabilir iPhone da yolda 12 sa. önce eklendi

Mevcut iddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 8 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Ancak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri şirket tarafından henüz doğrulanmış değil.