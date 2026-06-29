Katlanabilir iPhone Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone Ultra tasarımı ortaya çıktı
Sızıntıya göre iPhone Ultra adını taşıması beklenen model, yatay form faktörüyle geliyor. Tasarım, Huawei Pura X Max çizgisine benzer geniş ekran yapısını benimsiyor olacak. Katlı durumdayken gövde kalınlığının Samsung Galaxy Z Fold7 seviyelerine yaklaşacağı, açık konumda ise yalnızca 4,5 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor.
Mevcut iddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 8 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Ancak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri şirket tarafından henüz doğrulanmış değil.
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Aynen önde iki tane farı var.
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On bildiğin Kia olmuş
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