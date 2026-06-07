Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın yeni katlanabilir iPhone tasarımına dair şimdiye kadarki en net prototip görüntüleri ortaya çıktı. İşte yeni detaylar ve olası renk stratejisinin detayları:

    Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili şimdiye kadarki en detaylı prototip görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan yeni görseller, cihazın tasarım anlayışına ilişkin önemli ipuçları sunarken ürünün yalnızca beyaz renk seçeneğiyle piyasaya çıkabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdi. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazın, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte duyurulması da beklenenler arasında.

    Katlanabilir iPhone Ultra’nın tasarımı şekilleniyor

    Görseller, son aylarda gündeme gelen birçok tasarım iddiasını doğrular nitelikte. Cihazın kitap gibi açılan ve pasaportu andıran bir form faktörüne sahip olduğu görülüyor. Mevcut katlanabilir telefon pazarında yaygın olarak kullanılan uzun ve dar tasarımların aksine, Apple’ın daha geniş bir gövde yapısını tercih ettiği anlaşılıyor. Bu yaklaşım, açıldığında tablet deneyimine daha yakın bir kullanım sunmayı hedefliyor olabilir. Özellikle üretkenlik uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görev senaryolarında daha geniş ekranın avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

    Sızıntılara göre cihazın dış ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. İç tarafta ise 7,8 inç boyutunda OLED panel yer alacak. Açılmış haldeki ekran alanının, Apple’ın kompakt tablet modeli olan iPad mini’den biraz daha küçük olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekranın 4:3 en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Bu oran, özellikle internet gezintisi, belge görüntüleme ve video içeriklerinde daha dengeli bir görüntüleme deneyimi sunmasıyla biliniyor.

    Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi Tam Boyutta Gör
    İddialara göre katlanabilir iPhone, yalnızca 4,5 milimetre kalınlığında ultra ince bir titanyum çerçeve kullanacak. Yeni prototip görüntülerinde iç ekrandaki ön kameranın sol üst köşeye konumlandırılması ise Apple’ın mevcut Dynamic Island yaklaşımını nasıl uyarlayacağı konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor. Biyometrik güvenlik tarafında da önemli değişiklikler gündemde. Söylentilere göre Apple, bu modelde Face ID yerine Touch ID teknolojisini tercih edebilir. Katlanabilir yapının iç bileşen yerleşimini zorlaştırması nedeniyle ekran altı ya da yan tarafa entegre edilmiş bir parmak izi sensörünün daha pratik bir çözüm sunduğu düşünülüyor. Bunun yanında ses düğmelerinin cihazın üst kısmına taşınabileceği ve son yıllarda Apple’ın öne çıkardığı işlem düğmesinin bu modelde yer almayabileceği belirtiliyor.

    Renk seçenekleri konusunda ise beyaz kaplama öne çıkıyor. Paylaşılan görüntülerde görülen beyaz prototip, daha önce farklı kaynaklar tarafından dile getirilen iddiaları destekliyor. Son sızıntılar, Apple’ın ilk nesil katlanabilir iPhone modelinde siyah renk seçeneğini sunmayabileceğini ve yalnızca beyaz kaplamaya odaklanabileceğini öne sürüyor. 

    Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi
    Katlanabilir akıllı telefon pazarı son yıllarda Samsung, Huawei ve diğer üreticilerin yatırımlarıyla önemli ölçüde gelişti. Apple’ın bu alana giriş yapması, yalnızca yeni bir ürün tanıtımından ibaret olmayabilir. Son olarak Eylül ayında tanıtılması beklenen modelin başlangıç fiyatının ise 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkacağı öne sürülüyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    infamous second son pc egea cross 1.6 dizel otomatik yorumlar opel astra 1.6 benzinli lpg yorumlar fiat palio en çok tutulan modeli hangisi en iyi lpg markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO Reno A03
    OPPO Reno A03
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum