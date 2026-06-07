Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili şimdiye kadarki en detaylı prototip görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan yeni görseller, cihazın tasarım anlayışına ilişkin önemli ipuçları sunarken ürünün yalnızca beyaz renk seçeneğiyle piyasaya çıkabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdi. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazın, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte duyurulması da beklenenler arasında.

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Katlanabilir iPhone Ultra’nın tasarımı şekilleniyor

Görseller, son aylarda gündeme gelen birçok tasarım iddiasını doğrular nitelikte. Cihazın kitap gibi açılan ve pasaportu andıran bir form faktörüne sahip olduğu görülüyor. Mevcut katlanabilir telefon pazarında yaygın olarak kullanılan uzun ve dar tasarımların aksine, Apple’ın daha geniş bir gövde yapısını tercih ettiği anlaşılıyor. Bu yaklaşım, açıldığında tablet deneyimine daha yakın bir kullanım sunmayı hedefliyor olabilir. Özellikle üretkenlik uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görev senaryolarında daha geniş ekranın avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Sızıntılara göre cihazın dış ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. İç tarafta ise 7,8 inç boyutunda OLED panel yer alacak. Açılmış haldeki ekran alanının, Apple’ın kompakt tablet modeli olan iPad mini’den biraz daha küçük olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekranın 4:3 en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Bu oran, özellikle internet gezintisi, belge görüntüleme ve video içeriklerinde daha dengeli bir görüntüleme deneyimi sunmasıyla biliniyor.

Tam Boyutta Gör İddialara göre katlanabilir iPhone, yalnızca 4,5 milimetre kalınlığında ultra ince bir titanyum çerçeve kullanacak. Yeni prototip görüntülerinde iç ekrandaki ön kameranın sol üst köşeye konumlandırılması ise Apple’ın mevcut Dynamic Island yaklaşımını nasıl uyarlayacağı konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor. Biyometrik güvenlik tarafında da önemli değişiklikler gündemde. Söylentilere göre Apple, bu modelde Face ID yerine Touch ID teknolojisini tercih edebilir. Katlanabilir yapının iç bileşen yerleşimini zorlaştırması nedeniyle ekran altı ya da yan tarafa entegre edilmiş bir parmak izi sensörünün daha pratik bir çözüm sunduğu düşünülüyor. Bunun yanında ses düğmelerinin cihazın üst kısmına taşınabileceği ve son yıllarda Apple’ın öne çıkardığı işlem düğmesinin bu modelde yer almayabileceği belirtiliyor.

Renk seçenekleri konusunda ise beyaz kaplama öne çıkıyor. Paylaşılan görüntülerde görülen beyaz prototip, daha önce farklı kaynaklar tarafından dile getirilen iddiaları destekliyor. Son sızıntılar, Apple’ın ilk nesil katlanabilir iPhone modelinde siyah renk seçeneğini sunmayabileceğini ve yalnızca beyaz kaplamaya odaklanabileceğini öne sürüyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı son yıllarda Samsung, Huawei ve diğer üreticilerin yatırımlarıyla önemli ölçüde gelişti. Apple’ın bu alana giriş yapması, yalnızca yeni bir ürün tanıtımından ibaret olmayabilir. Son olarak Eylül ayında tanıtılması beklenen modelin başlangıç fiyatının ise 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkacağı öne sürülüyor.

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Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi

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