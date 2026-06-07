Katlanabilir iPhone Ultra ilk kez bu kadar net görüntülendi: İşte tasarımı

Görseller, son aylarda gündeme gelen birçok tasarım iddiasını doğrular nitelikte. Cihazın kitap gibi açılan ve pasaportu andıran bir form faktörüne sahip olduğu görülüyor. Mevcut katlanabilir telefon pazarında yaygın olarak kullanılan uzun ve dar tasarımların aksine, Apple’ın daha geniş bir gövde yapısını tercih ettiği anlaşılıyor. Bu yaklaşım, açıldığında tablet deneyimine daha yakın bir kullanım sunmayı hedefliyor olabilir. Özellikle üretkenlik uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görev senaryolarında daha geniş ekranın avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Sızıntılara göre cihazın dış ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. İç tarafta ise 7,8 inç boyutunda OLED panel yer alacak. Açılmış haldeki ekran alanının, Apple’ın kompakt tablet modeli olan iPad mini’den biraz daha küçük olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekranın 4:3 en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Bu oran, özellikle internet gezintisi, belge görüntüleme ve video içeriklerinde daha dengeli bir görüntüleme deneyimi sunmasıyla biliniyor.
Renk seçenekleri konusunda ise beyaz kaplama öne çıkıyor. Paylaşılan görüntülerde görülen beyaz prototip, daha önce farklı kaynaklar tarafından dile getirilen iddiaları destekliyor. Son sızıntılar, Apple’ın ilk nesil katlanabilir iPhone modelinde siyah renk seçeneğini sunmayabileceğini ve yalnızca beyaz kaplamaya odaklanabileceğini öne sürüyor.
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