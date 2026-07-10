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    Katlanabilir iPhone'un batarya kapasitesi ortaya çıktı

    iPhone Ultra, Eylül ayında geliyor. Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun amiral gemisi işlemciye sahip olacağı söylense de, yeni rapor Apple'ın pil konusunda tavizler verdiğini gösteriyor.

    katlanabilir iphone ultra batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra, Eylül ayında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılacak. Resmi tanıtım yaklaşırken, daha fazla özellik sızmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir söylenti, katlanabilir iPhone'un bataryasının tam olarak ne kadar büyük olacağını ortaya koyuyor.

    Apple iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM’li modelinin 5.235 mAh, eSIM versiyonun 5.425 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı söylentileri dolaşıyor. Daha önceki söylentiler, iPhone Ultra'nın daha da büyük bir bataryaya sahip olacağını öne sürmüştü. Digital Chat Station, Apple'ın tedarikçilerinde daha önce beklenenden daha küçük kapasiteye işaret eden iki batarya tespit etti.

    iPhone Ultra 4.883 mAh batarya ile geliyor

    Apple'ın tedarik zinciri, 1.921 mAh kapasiteli bir batarya ve 2.962 mAh kapasiteli bir batarya hazırlıyor gibi görünüyor. Bu cihaz sınıfında alışıldığı üzere, Apple iPhone Ultra, katlanabilir akıllı telefonun her iki yarısında farklı boyutlarda piller içeriyor ve bunların toplam kapasitesi 4.883 mAh. Bu, pilin daha önce beklenen 5.800 mAh'den önemli ölçüde daha küçük olduğu anlamına gelse de, nispeten kompakt bir katlanabilir telefon için yine de yeterli bir kapasite.

    Samsung Galaxy Z Fold 7'nin batarya kapasitesi 4.400 mAh iken, Google Pixel 10 Pro Fold'un pil kapasitesi 5.015 mAh. iPhone Ultra, Samsung ve Google gibi şirketlerin katlanabilir cihazlarına benzer iki hücreli bir pil tasarımına sahip olacak gibi görünüyor. Pil ömrüyle ilgili tüm detaylar için Eylül ayında yapılacak iPhone Ultra'nın resmi duyurusunu beklememiz gerekecek.

    • iPhone 18 Pro: 4.288 mAh (eSIM modeli) / 4.056 mAh (fiziksel SIM modeli) - iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldığında +36 mAh (eSIM modeli) veya +68 mAh (fiziksel SIM modeli)
    • iPhone 18 Pro Max: 5.567 mAh (eSIM modeli) / 5.391 mAh (fiziksel SIM modeli) - iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldığında +479 mAh (eSIM modeli) veya +568 mAh (fiziksel SIM modeli)
    • iPhone Ultra: 4.883 mAh
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