iPhone Ultra geliyor: Katlanabilir iPhone'un fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple iPhone Fold'un ertelenmesi söz konusu olmayabilir. Bloomberg’e göre, amiral gemisi katlanabilir telefon, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte Eylül ayında tanıtılacak. Gurman, iPhone Ultra olarak adlandırılması beklenen katlanabilir iPhone’un muhtemel fiyat aralığında da açıkladı.

Katlanır iPhone üretim hazırlıkları resmen başladı 1 gün önce eklendi

iPhone Fold fiyatı 2000 doları aşacak

Katlanabilir iPhone’un 2.000 dolardan daha pahalı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 12GB+256GB için 2.329 dolar, 12GB+512GB için 2.620 dolar ve 12GB+1TB için 2.911 dolar fiyat tahminleri var. Şu anda Apple’ın en pahalı iPhone modeli, 2TB depolama alanı seçildiğinde 1.999 dolara mâl olan iPhone 17 Pro Max.

iPhone Ultra beklenen özellikleri

Şüphesiz katlanabilir iPhone, şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacak. Katlanabilir iPhone'un bir kitap gibi açılması ve kullanıcılara video izlemek, oyun oynamak ve çoklu görev yapmak için geniş bir ekran sunması bekleniyor. Cihazın 7.7 inç iç ekran ve 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera ve Face ID yerine Touch ID güç düğmesine sahip olacağı bildiriliyor. Apple’ın cihazda kırışıklığı tamamen ortadan kaldırmadan azaltan bir teknoloji kullandığı söyleniyor.

Katlanabilir iPhone, iPhone Ultra olarak adlandırılabilir. Apple, Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra ve Mac Studio için M1 Ultra, M2 Ultra ve M3 Ultra serisi çiplerinde zaten Ultra markasını kullanıyor.

