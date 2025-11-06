Giriş
    Katlanabilir iPhone'un kamera tasarımı sızdırıldı: İlk olacak

    Apple'ın 2026’da tanıtmayı planladığı ilk katlanabilir iPhone modeli için yeni bilgiler paylaşıldı. Cihaz, ekran altı 24 MP selfie kamerası ve A20 işlemciyle gelecek.

    Katlanabilir iPhone'un kamera tasarımı sızdırıldı: İlk olacak
    Apple'ın uzun süredir geliştirme aşamasında olan katlanabilir iPhone modeli için yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Morgan Stanley raporuna göre "iPhone Fold", ekran altına yerleştirilen 24 megapiksel selfie kamerası ve çift arka kamera düzeniyle gelecek. Modelin ikinci yarıda tanıtılması bekleniyor.

    Ekran altı kamera ve sadeleştirilmiş sensör yapısı

    Yeni bilgilere göre cihazda Face ID sensörü yer almayacak. Bunun yerine ekran altına gizlenen 24 MP çözünürlüklü ön kamera kullanılacak. Arka tarafta ise 48 MP ultra geniş açılı ana kamera ve ek bir sensör bulunacak. Apple bu modelde telefoto ve ToF sensörlerinden tamamen vazgeçerek sistemin daha ince ve enerji verimli hale gelmesini hedefliyor.

    Buna ek olarak katlanabilir cihazın Apple A20 işlemciyle birlikte Apple'ın kendi geliştirdiği C2 modem çipini kullanacağı söyleniyor. Donanım tarafında 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunulacak. 5.500 mAh kapasiteli bataryanın ise cihazın toplam kalınlığını 10 mm'nin altında tutacak biçimde optimize edilecek.

    Son olarak katlanabilir iPhone'un kitap formunda mekanizmaya sahip olması bekleniyor. İç kısımda 7,8 inç büyüklüğünde, dış kısımda ise 5,5 inç boyutunda ikinci bir ekran yer alacak. Apple, menteşe tarafında kullandığı alüminyum-titanyum hibrit yapıyla ekran kırışıklığını en aza indirmeyi planlıyor. Bu yapı aynı zamanda dayanıklılığı artırırken üretim maliyetlerini de kontrol altında tutacak. Katlanabilir iPhone’un 2026'nın ikinci yarısında tanıtılması ve yaklaşık 2.000 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulması bekleniyor.

