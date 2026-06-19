Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın render videosu paylaşıldı. Cihaz nasıl bir tasarıma sahip olacak ve neler sunacak?         

    Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    WWDC 2026 sonrasında teknoloji dünyasında gündem hızla katlanabilir iPhone söylentilerine kaydı. Apple, ilk katlanabilir iPhone’unu bu yılın Eylül ayında Apple tarafından tanıtılacak iPhone 18 Pro serisiyle birlikte duyurabilir. Ancak son gelen bilgiler, telefonun gelecek seneye ertelenmiş olabileceğini de iddia ediyor. “iPhone Ultra” olarak adlandırılan telefona ait render videosu, YouTube'daki fpt. kanalından Jon Prosser tarafından paylaşıldı.

    Geniş ekranıyla diğer katlanabilir telefonlardan ayrılacak

    Günümüzdeki katlanabilir telefonlardan farklı olarak, daha geniş bir form faktörüne sahip olacak olan iPhone Ultra, bu sayede özellikle açık haldeyken ortaya çıkan geniş ekranıyla daha tablet benzeri bir kullanım deneyimi sunacak. 

    Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Raporlara göre iPhone Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri aşırı ince gövdesi olacak. Açık halde yaklaşık 4,5 mm kalınlığa ulaşabileceği belirtilen cihazın, bu değerle sınıfının en ince modellerinden biri olması bekleniyor. Ayrıca neredeyse görünmez bir ekran katlanma izi ve gelişmiş menteşe mekanizması da iddialar arasında.

    iPhone Ultra beklenen özellikler

    Donanım tarafında ise cihazın Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı, 12 GB RAM ile geleceği ve şirketin geliştirdiği C2 modemini kullanacağı ifade ediliyor. Biyometrik doğrulama tarafında Face ID yerine Touch ID sisteminin tercih edileceği belirtiliyor. Kamera tarafında ise, ana kamera ve ultra geniş açı kameradan oluşan çift kameralı bir düzene sahip olacağı idddia ediliyor. İlk fiyat beklentileri 2.000 doların üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    byd dolphin menzil klima rölesi arızası nasıl anlaşılır zara çalışan yorumları komik hikayeler renault clio 1.4 alize 2006 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum