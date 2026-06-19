Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı

Geniş ekranıyla diğer katlanabilir telefonlardan ayrılacak
Günümüzdeki katlanabilir telefonlardan farklı olarak, daha geniş bir form faktörüne sahip olacak olan iPhone Ultra, bu sayede özellikle açık haldeyken ortaya çıkan geniş ekranıyla daha tablet benzeri bir kullanım deneyimi sunacak.
iPhone Ultra beklenen özellikler
Donanım tarafında ise cihazın Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı, 12 GB RAM ile geleceği ve şirketin geliştirdiği C2 modemini kullanacağı ifade ediliyor. Biyometrik doğrulama tarafında Face ID yerine Touch ID sisteminin tercih edileceği belirtiliyor. Kamera tarafında ise, ana kamera ve ultra geniş açı kameradan oluşan çift kameralı bir düzene sahip olacağı idddia ediliyor. İlk fiyat beklentileri 2.000 doların üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.
çok güzel