Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WWDC 2026 sonrasında teknoloji dünyasında gündem hızla katlanabilir iPhone söylentilerine kaydı. Apple, ilk katlanabilir iPhone’unu bu yılın Eylül ayında Apple tarafından tanıtılacak iPhone 18 Pro serisiyle birlikte duyurabilir. Ancak son gelen bilgiler, telefonun gelecek seneye ertelenmiş olabileceğini de iddia ediyor. “iPhone Ultra” olarak adlandırılan telefona ait render videosu, YouTube'daki fpt. kanalından Jon Prosser tarafından paylaşıldı.

Geniş ekranıyla diğer katlanabilir telefonlardan ayrılacak

Günümüzdeki katlanabilir telefonlardan farklı olarak, daha geniş bir form faktörüne sahip olacak olan iPhone Ultra, bu sayede özellikle açık haldeyken ortaya çıkan geniş ekranıyla daha tablet benzeri bir kullanım deneyimi sunacak.

Tam Boyutta Gör Raporlara göre iPhone Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri aşırı ince gövdesi olacak. Açık halde yaklaşık 4,5 mm kalınlığa ulaşabileceği belirtilen cihazın, bu değerle sınıfının en ince modellerinden biri olması bekleniyor. Ayrıca neredeyse görünmez bir ekran katlanma izi ve gelişmiş menteşe mekanizması da iddialar arasında.

iPhone Air 2 için yeni iddia: En büyük zayıflıkları kaybolacak 22 sa. önce eklendi

iPhone Ultra beklenen özellikler

Donanım tarafında ise cihazın Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı, 12 GB RAM ile geleceği ve şirketin geliştirdiği C2 modemini kullanacağı ifade ediliyor. Biyometrik doğrulama tarafında Face ID yerine Touch ID sisteminin tercih edileceği belirtiliyor. Kamera tarafında ise, ana kamera ve ultra geniş açı kameradan oluşan çift kameralı bir düzene sahip olacağı idddia ediliyor. İlk fiyat beklentileri 2.000 doların üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone’un videosu ortaya çıktı: İşte tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: