Katlanabilir iPhone'un yeni özellikleri sızdırıldı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir gündemde olan ilk katlanabilir iPhone modeli için yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Daha önce tasarımı sızdırılan cihazın, bu kez ekran teknolojisi tarafındaki özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'da Samsung üretimi iki farklı OLED panel kullanacak.

Ekran, batarya ve kamera detayları ortaya çıktı

İddiaya göre satışa çıktığında iPhone Ultra adıyla anılacak model, çift ekran paneli yapısıyla gelecek. Dış ekranda Samsung'un M16 OLED paneli kullanılacak, iç ekranda ise M14 OLED paneline yer verilecek. Buradaki dikkat çekici nokta, dış panelde kullanılacağı söylenen COE (Color Filter on Encapsulation) teknolojisi.

Bu yapı, geleneksel polarizer katmanını kaldırarak renk filtresini doğrudan ince film kapsülleme katmanına taşıyor. Böylece panelin kalınlığı azaltılırken enerji verimliliği tarafında da avantaj sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un M16 OLED panelinin bir diğer öne çıkan yönü ise 10-bit renk desteği ve daha verimli mavi fosforlu OLED malzeme kullanımı. Bu panelin üretim veriminin yüzde 80 seviyesine ulaştığı, yani Apple'ın tedarik için aradığı eşiğin üzerine çıktığı da belirtiliyor. İç ekranda kullanılacak M14 OLED panelin ise 2713 x 1920 piksel çözünürlük ve 4:3 en-boy oranı sunacağı söyleniyor.

Yeni sızıntı yalnızca ekranla sınırlı değil. Cihazın daha önce gündeme gelen teknik çizgisi de büyük ölçüde korunuyor. Buna göre katlanabilir iPhone'da A20 Pro işlemci, 12 GB RAM ve Apple'ın kendi geliştirdiği C2 5G modemi yer alacak. Biyometrik doğrulama tarafında ise Face ID yerine yan tarafa konumlandırılmış Touch ID tercih edilecek.

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Kamera tarafında Apple'ın daha sade bir kurulum benimsemesi bekleniyor. Telefonda 48 megapiksel çift arka kamera ve 24 megapiksel ön kamera bulunacağı söyleniyor. Batarya kapasitesi için dile getirilen aralık ise 5400 mAh ile 5800 mAh arasında. Ayrıca cihazın yalnızca eSIM desteğiyle geleceği de aktarılan detaylar arasında.

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Çıkış takvimi tarafında beklenti 2026 sonbaharı yönünde. Fiyat tarafında ise Apple'ın katlanabilir modele oldukça üst segment bir konum vereceği anlaşılıyor. İlk tahminler, cihazın 2000 dolar seviyesinden başlayabileceğine işaret ediyor.

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