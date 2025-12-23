Katlanabilir telefonlar için 2025 raporu: Tek engel fiyatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar, yıllar içinde tasarım ve dayanıklılık tarafında önemli bir olgunluğa ulaştı. Suya ve toza dayanıklılık, daha hafif gövdeler ve gelişmiş yazılım desteği artık bu segment için standart hale gelmiş durumda. Ancak tüm bu ilerlemelere rağmen, katlanabilir telefonların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel hâlâ fiyatlandırma olmaya devam ediyor.

Kaçıranlar için katlanabilir telefonlar ilk kez sahneye çıktığında ciddi tavizler barındırıyordu. Kalın ve ağır gövdeler, küçük dış ekranlar ve toz almaya son derece açık menteşe yapıları bu cihazların günlük kullanımını zorlaştırıyordu. Buna rağmen, tek bir hamlede telefondan tablete dönüşebilen form faktörü, ilgi yaratmayı başardı.

Zamanla üreticiler bu sorunların büyük bölümünü geride bıraktı. Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile suya dayanıklılık ve S Pen desteğini eklerken, Z Fold 5 ile kapalı durumdayken oluşan ekran boşluğunu ortadan kaldırdı. Google, OnePlus ve Çinli üreticilerin rekabete dahil olmasıyla birlikte hem donanım hem de yazılım tarafında gözle görülür bir ilerleme yaşandı.

2025 yılı ise katlanabilir telefonlar adına önemli bir dönüm noktası oldu. Google Pixel 10 Pro Fold, IP68 sertifikasıyla hem suya hem de toza karşı tam koruma sunarak bu alanda bir ilke imza attı. Samsung ise Galaxy Z Fold 7'un 8 inçlik iç ekranına rağmen, cihazı geleneksel amiral gemisi telefonlarla neredeyse aynı ağırlık ve kalınlık seviyesine indirdi.

Ekran kat izi konusu ise artık belirleyici bir sorun olmaktan çıkmış durumda. Günlük kullanımda doğrudan görüş açısında fark edilmesi zor olan bu iz, geniş ekranlı bir cihazda kullanım deneyimini ciddi şekilde etkilemiyor. Tüm bu gelişmelere rağmen üreticilerin henüz çözemediği tek konu fiyat. Galaxy Z Fold 7'nin 2.000 dolarlık başlangıç etiketi, birkaç yıl öncesine kıyasla daha da yükselmiş durumda.

Raporlar ise, satışların artmasına rağmen, fiyat seviyesinin katlanabilir telefonların daha geniş kitlelere ulaşmasının önünde net bir engel oluşturduğunu gösteriyor. Donanım ve tasarım tarafında olgunlaşan bu kategori için artık asıl sınav, erişilebilir fiyat politikaları olacak.

