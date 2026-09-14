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    Katlanır iPhone'un batarya detayları ortaya çıktı

    Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, ikili pil mimarisini kullanıyor. Pil ömrü kullanılan ekrana bağlı değişecek ve her iki bataryanın batarya sağlığı verileri ayrı görülebilecek.

    apple katlanabilir iphone duo batarya pil ömrü Tam Boyutta Gör
    iPhone Duo, Apple'ın ilk çift pil sistemine sahip iPhone’u olarak adlandırdığı ve cihazın her iki yanında birer pil bulunan bir yapıya sahip. Apple, pilin mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla pil kapasitesi için fiziksel alanı optimize etti.

    İç ekranda ve dış ekranda farklı pil ömrü

    Apple, iPhone Duo’nun katlanmamış durumda (7.6 inç ekran kullanılırken) 31 saate kadar video oynatma süresi verdiğini söylüyor. 5.4 inçlik dış ekran kullanıldığında pil 44 saate kadar dayanıyor. Her iki ekran eşit kullanıldığında, cihazın bataryası 24 saate kadar dayanıyor. Normal kullanım, mesajlaşma, fotoğraf çekme, müzik dinleme, sosyal medya kullanımı, video izleme, oyun oynama, internette gezinme ve navigasyon kullanımını içeriyor. Apple, bunun iPhone kullanıcıları arasındaki ortalama kullanıma dayandığını söylüyor.

    ‌iPhone Duo‌'nun normal kullanım ölçüsü iPhone 18 Pro ile eşleşiyor. Daha büyük 7.6 inç ekran, video izlerken 18 Pro'ya göre daha fazla güç çekiyor ve daha fazla pil tüketirken, daha küçük ekran daha iyi pil ömrü sağlıyor. ‌iPhone 18 Pro‌ Max, 45 saate varan pil ömrüyle üç iPhone arasında en uzun pil ömrüne sahip olan model.

    20 dakikada %50 şarj

    ‌iPhone Duo‌, 60W veya daha yüksek USB-C güç adaptörüyle yaklaşık 20 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor. MagSafe desteği mevcut ve ‌MagSafe‌ veya Qi2 kullanılarak 25 W'a kadar kablosuz şarj oluyor.

    ‌iPhone Duo‌'daki iki pil, iOS tarafından tek bir pil gibi yönetiliyor. Apple, iki pil tasarımı, yalnızca eSIM tasarımı, C2 modem verimliliği ve yeni A20 Pro çip sayesinde pil ömrünün en üst düzeye çıkarıldığını söylüyor.

    Pil sağlığı iki bataryanın da ayrı ayrı görülebilecek

    Katlanır iPhone, iOS 27.1 güncellemesiyle kullanıcılara her bir pil hücresinin yıpranma durumu hakkında detaylı bilgiler sunacak. Pil Ayarları bölümü, maksimum kapasite ve döngü sayısı dahil olmak üzere 1. Pil ve 2. Pil için ayrı sağlık verileri gösterecek. Yalnız bataryalar ayrı ayrı değiştirilebilecek mi henüz belli değil.

    Apple, iPhone Duo için şu değerleri paylaşıyor:

    • 24 saate kadar normal kullanım
    • Dış ekranda 44 saate kadar video oynatma
    • İç ekranda 31 saate kadar kullanım
    • Uyumlu 60W veya üzeri kablolu adaptörle 20 dakikada yaklaşık %50 şarj
    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/09/09/iphone-duo-battery-life/ https://www.macobserver.com/news/iphone-duo-shows-battery-health-for-each-cell-separately-in-settings/
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