iPhone Fold, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak. Cihazın kapalıyken 5.5 inç, açıkken ise 7.8 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Apple, daha geniş 4:3 en boy oranı kullanmayı planlıyor, bu nedenle şekil olarak iPad'e benzeyecek ancak piyasadaki birçok rakip katlanabilir akıllı telefondan daha geniş ve daha kısa bir boyuta sahip olacak.
Apple, iPhone Fold'u açıkken 4.5 mm kadar ince yapmayı planlıyor. Şirket, tasarımı inceltirken bazı ödünler de verecek. Üç lensli kamera kurulumu olmayacağı için telefoto lens de olmayacak. Apple ayrıca TrueDepth sensörü sığmadığı için Face ID kullanamayacak. Cihaz bunun yerine bazı iPad’lerde yan düğmeye yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörünü bulunduracak. Apple’ın katlanma çizgisini en aza indirmeye odaklandığı ve cihaz açıkken ortadan neredeyse görünmez bir katlanma çizgisine sahip bir tasarım elde ettiği söyleniyor.
iPhone Fold beklenen özellikleri
- Kitap tarzı katlanır tasarım
- 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış ekran
- 4:3 en boy oranı
- Apple A20 çip
- 12 GB RAM
- 5000 mAh batarya
- 48MP (birincil) + 48MP (ultra geniş) arka kamera
- Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü
.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz