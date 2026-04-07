iPhone Fold üretim hazırlıkları resmen başladı

Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u için deneme üretim aşamasına girdiği bildirildi. Söylenti aşamasını geride bırakan cihazın, bu sonbaharda iPhone 18 Pro serisinin tanıtılmasının ardından Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone Fold, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak. Cihazın kapalıyken 5.5 inç, açıkken ise 7.8 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Apple, daha geniş 4:3 en boy oranı kullanmayı planlıyor, bu nedenle şekil olarak iPad'e benzeyecek ancak piyasadaki birçok rakip katlanabilir akıllı telefondan daha geniş ve daha kısa bir boyuta sahip olacak.

Apple, iPhone Fold'u açıkken 4.5 mm kadar ince yapmayı planlıyor. Şirket, tasarımı inceltirken bazı ödünler de verecek. Üç lensli kamera kurulumu olmayacağı için telefoto lens de olmayacak. Apple ayrıca TrueDepth sensörü sığmadığı için Face ID kullanamayacak. Cihaz bunun yerine bazı iPad’lerde yan düğmeye yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörünü bulunduracak. Apple’ın katlanma çizgisini en aza indirmeye odaklandığı ve cihaz açıkken ortadan neredeyse görünmez bir katlanma çizgisine sahip bir tasarım elde ettiği söyleniyor.

iPhone Fold beklenen özellikleri

Kitap tarzı katlanır tasarım

7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış ekran

4:3 en boy oranı

Apple A20 çip

12 GB RAM

5000 mAh batarya

48MP (birincil) + 48MP (ultra geniş) arka kamera

Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü

