Kawasaki, dünyanın ilk gaz motoru için sipariş almaya başladı

Doğalgaza hidrojen takviyesi
Japonya merkezli Kawasaki Heavy Industries, doğal gazla birlikte yüzde 30 oranında hidrojen yakabilen dünyanın ilk gaz motoru için sipariş almaya başladı. Şirketin Kobe tesislerinde Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasında yürütülen doğrulama sürecinde, sızdırmazlık, termal verimlilik, emisyon değerleri ve metal yorgunluğu gibi kritik başlıklar test edildi.
Hidrojenin küçük moleküler yapısı ve geniş tutuşma aralığı nedeniyle özel güvenlik sistemleri geliştirildi. Sızıntı sensörleri ve nitrojenle temizleme mekanizmaları, olası yanma risklerini minimize etmek için entegre edildi.
Mevcut altyapıyla uyumlu
KG serisinin en dikkat çekici özelliği, radikal bir yanma teknolojisinden ziyade mevcut boru hatları ve depolama sistemleriyle uyumlu olması. Motor, dağıtım hatlarında değişiklik gerektirmeden yüzde 30'a kadar hidrojen karışımı kullanabiliyor. 2011'den bu yana dünya genelinde kurulu olan eski KG platformları da yeni hidrojen karışım standardına yükseltilebiliyor. Bu da operatörlere sıfırdan yatırım yapmak yerine mevcut varlıkları dönüştürme imkânı sunuyor.
Hidrojen tedarik zinciri hazır değil
Teknoloji hazır olsa da hidrojen tedarik zinciri aynı hızda ilerlemiyor. Japonya enerji ihtiyacının büyük kısmını ithalatla karşılıyor ve geniş ölçekli hidrojen lojistiği hâlâ gelişim aşamasında. Bu kapsamda Kawasaki ve iştiraki Japan Suiso Energy, 2025 sonunda Ogishima'da ülkenin ilk büyük ölçekli sıvı hidrojen ithalat ve depolama tesisi için temel attı. 2030'da faaliyete geçmesi planlanan tesis, 50 bin metreküplük kriyojenik tankıyla dünyanın en büyüklerinden biri olacak.
Yeni nesil çift yakıtlı sistemler, hidrojen ve dizel arasında geçiş yapabiliyor. Bu esneklik, küresel hidrojen altyapısının henüz eşit dağılmamış olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Projeler, Japonya'nın yaklaşık 2 trilyon yen büyüklüğündeki Yeşil İnovasyon Fonu kapsamında, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) tarafından destekleniyor.