Kawasaki, dünyanın ilk gaz motoru için sipariş almaya başladı

Tam Boyutta Gör Japonya merkezli Kawasaki Heavy Industries, yüzde 30 hidrojen karışımıyla çalışabilen dünyanın ilk gaz motoru için sipariş almaya başladığını duyurdu. KG serisinin yeni versiyonu, yaklaşık bir yıl süren saha testlerinin ardından 2025’in sonlarında ticari olarak kullanıma açıldı. KG serisinin yeni versiyonu, mevcut enerji altyapısını tamamen değiştirmeden daha düşük karbonlu üretime geçişi hedefliyor.

Doğalgaza hidrojen takviyesi

Japonya merkezli Kawasaki Heavy Industries, doğal gazla birlikte yüzde 30 oranında hidrojen yakabilen dünyanın ilk gaz motoru için sipariş almaya başladı. Şirketin Kobe tesislerinde Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasında yürütülen doğrulama sürecinde, sızdırmazlık, termal verimlilik, emisyon değerleri ve metal yorgunluğu gibi kritik başlıklar test edildi.

Hidrojenin küçük moleküler yapısı ve geniş tutuşma aralığı nedeniyle özel güvenlik sistemleri geliştirildi. Sızıntı sensörleri ve nitrojenle temizleme mekanizmaları, olası yanma risklerini minimize etmek için entegre edildi.

Mevcut altyapıyla uyumlu

KG serisinin en dikkat çekici özelliği, radikal bir yanma teknolojisinden ziyade mevcut boru hatları ve depolama sistemleriyle uyumlu olması. Motor, dağıtım hatlarında değişiklik gerektirmeden yüzde 30'a kadar hidrojen karışımı kullanabiliyor. 2011'den bu yana dünya genelinde kurulu olan eski KG platformları da yeni hidrojen karışım standardına yükseltilebiliyor. Bu da operatörlere sıfırdan yatırım yapmak yerine mevcut varlıkları dönüştürme imkânı sunuyor.

Hidrojen tedarik zinciri hazır değil

Teknoloji hazır olsa da hidrojen tedarik zinciri aynı hızda ilerlemiyor. Japonya enerji ihtiyacının büyük kısmını ithalatla karşılıyor ve geniş ölçekli hidrojen lojistiği hâlâ gelişim aşamasında. Bu kapsamda Kawasaki ve iştiraki Japan Suiso Energy, 2025 sonunda Ogishima'da ülkenin ilk büyük ölçekli sıvı hidrojen ithalat ve depolama tesisi için temel attı. 2030'da faaliyete geçmesi planlanan tesis, 50 bin metreküplük kriyojenik tankıyla dünyanın en büyüklerinden biri olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca şirket, 40 bin metreküplük yeni bir hidrojen taşıyıcı gemi üzerinde çalışıyor. Bu proje, 2022'de Avustralya'dan Japonya'ya ilk hidrojen sevkiyat denemesini gerçekleştiren Suiso Frontier'ın devamı niteliğinde. Kawasaki’nin hidrojen stratejisi kara ile sınırlı değil. Şirket, Yanmar ve Japan Engine Corporation ile birlikte hidrojenle çalışan deniz motorlarının kara testlerini başarıyla tamamladı.

Yeni nesil çift yakıtlı sistemler, hidrojen ve dizel arasında geçiş yapabiliyor. Bu esneklik, küresel hidrojen altyapısının henüz eşit dağılmamış olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Projeler, Japonya'nın yaklaşık 2 trilyon yen büyüklüğündeki Yeşil İnovasyon Fonu kapsamında, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) tarafından destekleniyor.

