Kayış aktarmalı bu elektrikli bisiklet 150 kilometre menzil sunuyor

BESV, CT-B 1.0'ın kullanım koşullarına bağlı olarak 150 kilometreye kadar menzil sunabildiğini belirtiyor. Kadroya entegre edilen batarya, bisiklete daha sade bir görünüm kazandırırken gerektiğinde yerinden çıkarılabiliyor. Böylece batarya, bisikletin tamamını taşımaya gerek kalmadan ayrı olarak şarj edilebiliyor.
Modelde ayrıca darbeleri sönümlemek için süspansiyonlu ön maşa kullanılıyor. Arka tarafta ise ayrı bir amortisör bulunmuyor. Uzun yolun hedeflendiği bir modelde burada da bir amortisör olması beklenirdi ancak çok ciddi bir eksiklik değil. Hidrolik disk frenler ise bisikletin frenleme sistemini oluşturuyor.
130 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor
Bisikletin ağırlığı 30,5 kilogram seviyesinde. Buna karşılık üretici, bisiklet ve üzerindeki yük dahil olmak üzere toplam izin verilen ağırlığı 160 kilogram olarak belirtiyor.
BESV CT-B 1.0 Low Step’in fiyatı ise 4.499 euro olarak belirlenmiş durumda. BESV, modeli Avrupa'nın yanı sıra çeşitli uluslararası pazarlarda da satışa çıkarıyor.