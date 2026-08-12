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    Kayış aktarmalı bu elektrikli bisiklet 150 kilometre menzil sunuyor

    BESV’nin yeni elektrikli bisikleti, 150 kilometreye varan menziliyle öne çıkıyor. Yeni bisikletin bir diğer dikkat çeken unsuru ise kayış aktarma sistemiyle geliyor olması.

    Kayış aktarmalı 150 kilometre menzilli elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    BESV, günlük ulaşımın yanı sıra uzun mesafeli sürüşlerde de kullanılmak üzere geliştirdiği CT-B 1.0 Low Step elektrikli bisikletini satışa sundu. Alçak kadro tasarımına sahip model, 90 Nm tork üreten beşinci nesil Bosch Performance PX orta motor ve 800 Wh kapasiteli batarya ile geliyor.

    150 km menzil vadediyor

    BESV, CT-B 1.0'ın kullanım koşullarına bağlı olarak 150 kilometreye kadar menzil sunabildiğini belirtiyor. Kadroya entegre edilen batarya, bisiklete daha sade bir görünüm kazandırırken gerektiğinde yerinden çıkarılabiliyor. Böylece batarya, bisikletin tamamını taşımaya gerek kalmadan ayrı olarak şarj edilebiliyor.

    Kayış aktarmalı 150 kilometre menzilli elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli özellik ise CT-B 1.0'ın geleneksel zincir yerine karbon kayışlı aktarma sistemini kullanması. Sistem, uygun koşullarda oldukça sessiz çalışırken bakım ihtiyacını da çok ciddi oranda azaltıyor.
    Kayış aktarmalı 150 kilometre menzilli elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte bisiklette 5 vitesli Shimano göbekten vites sistemi bulunuyor. Beş vites, kağıt üzerinde sınırlı bir seçenek gibi görünse de 90 Nm tork üreten Bosch motor, özellikle yokuşlarda ve farklı sürüş koşullarında bu sınırlamayı büyük ölçüde telafi ediyor.

    Modelde ayrıca darbeleri sönümlemek için süspansiyonlu ön maşa kullanılıyor. Arka tarafta ise ayrı bir amortisör bulunmuyor. Uzun yolun hedeflendiği bir modelde burada da bir amortisör olması beklenirdi ancak çok ciddi bir eksiklik değil. Hidrolik disk frenler ise bisikletin frenleme sistemini oluşturuyor.

    130 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor

    Kayış aktarmalı 150 kilometre menzilli elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak BESV, CT-B 1.0 Low Step'i günlük ulaşım için ihtiyaç duyulabilecek ekipmanlarla birlikte sunuyor. Bisiklette ön ve arka çamurluklar, entegre aydınlatma, bagaj taşıyıcısı ve fabrika çıkışlı kadro kilidi standart olarak yer alıyor.

    Bisikletin ağırlığı 30,5 kilogram seviyesinde. Buna karşılık üretici, bisiklet ve üzerindeki yük dahil olmak üzere toplam izin verilen ağırlığı 160 kilogram olarak belirtiyor.

    BESV CT-B 1.0 Low Step’in fiyatı ise 4.499 euro olarak belirlenmiş durumda. BESV, modeli Avrupa'nın yanı sıra çeşitli uluslararası pazarlarda da satışa çıkarıyor.

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