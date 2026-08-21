Kazada ikiye ayrılan Tesla satışa çıktı: Kim, neden alır?

Söz konusu kaza geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Karşı yönden gelen Cadillac Escalade IQ ile çarpışan Tesla Model X, yoldan çıkarak küçük bir hendeğe savruldu. Kazaya karışan Cadillac yalnızca ön tekerleklerinden birini kaybederken, Model X'in arka kısmı şarampole düşerken aldığı darbenin etkisiyle gövdeden tamamen koptu. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması olası bir faciayı önledi.
115 bin dolarlık canavar
Şasi numarasından elde edilen bilgilere göre kazada ikiye ayrılan araç, başlangıç fiyatı 114.990 dolar olan yüksek performanslı bir 2026 Tesla Model X Plaid versiyonuydu. Toplam 1.020 beygir güç üreten üç elektrik motoru ve 100 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.6 saniyede ulaşabiliyor. Tek şarjla ise 535 kilometreye kadar menzil sunuyor.
İki parça Tesla'yı kim alır?
Uzman değerlendirmelerine göre aracın en olası alıcıları, ağır hasarlı otomobilleri yeniden kullanılabilir hale getirme konusunda uzmanlaşmış profesyonel tamir atölyeleri olacaktır. Her iki parça da satın alınarak aracın yeniden birleştirilmesi mümkün olabilir. Ancak böyle bir yatırımın ekonomik açıdan mantıklı olup olmayacağı yüksek voltajlı batarya paketinin hasarsızlık durumuna bağlı.
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