Kazada ikiye ayrılan Tesla satışa çıktı: Kim, neden alır?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de benzerine az rastlanır bir kazanın ardından ortadan ikiye ayrılan Tesla Model X haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Kazaya karışan elektrikli otomobil ünlü hasarlı araç satış platformu Copart'ta açık artırmaya sunuldu. Ağır kazaya rağmen birçok parçası sağlam kalan Model X, iki ayrı parça halinde yeni sahibini bekliyor.

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Söz konusu kaza geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Karşı yönden gelen Cadillac Escalade IQ ile çarpışan Tesla Model X, yoldan çıkarak küçük bir hendeğe savruldu. Kazaya karışan Cadillac yalnızca ön tekerleklerinden birini kaybederken, Model X'in arka kısmı şarampole düşerken aldığı darbenin etkisiyle gövdeden tamamen koptu. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

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115 bin dolarlık canavar

Şasi numarasından elde edilen bilgilere göre kazada ikiye ayrılan araç, başlangıç fiyatı 114.990 dolar olan yüksek performanslı bir 2026 Tesla Model X Plaid versiyonuydu. Toplam 1.020 beygir güç üreten üç elektrik motoru ve 100 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.6 saniyede ulaşabiliyor. Tek şarjla ise 535 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Sıfır fiyatı 114.990 dolardan başlayan bu yüksek performanslı elektrikli SUV için Copart'taki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise şu anda yalnızca 10.400 dolar. Bu teklif henüz satıcının belirlediği gizli taban fiyatı karşılamıyor.

İki parça Tesla'yı kim alır?

Uzman değerlendirmelerine göre aracın en olası alıcıları, ağır hasarlı otomobilleri yeniden kullanılabilir hale getirme konusunda uzmanlaşmış profesyonel tamir atölyeleri olacaktır. Her iki parça da satın alınarak aracın yeniden birleştirilmesi mümkün olabilir. Ancak böyle bir yatırımın ekonomik açıdan mantıklı olup olmayacağı yüksek voltajlı batarya paketinin hasarsızlık durumuna bağlı.

Tam Boyutta Gör Aracın yeniden yollara dönmesi mümkün olmasa dahi ciddi bir ekonomik değeri bulunuyor. Kazada zarar görmeyen gövde parçaları, iç mekan bileşenleri, elektronik donanımlar ve diğer mekanik parçalar sökülerek başka Model X Plaid araçların onarımında kullanılabilir. Bu senaryoda araç oldukça zengin bir yedek parça kaynağı haline gelecektir.

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Kazada ikiye ayrılan Tesla satışa çıktı: Kim, neden alır?

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