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Oynat Malezya’da iki tekerleği kaza anında kopan Chery Tiggo Cross, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Chery yetkilileri, durumun parça arızasından değil çarpışmanın şiddetinden kaynaklandığını açıkladı. Ancak olayın, markanın arka aks kusurları nedeniyle binlerce aracı geri çağırmasının hemen ardından yaşanması, sürücüler arasındaki güvenlik endişelerini artırdı. Görüntüler kaza sonrasını gösterse de olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Malezya’daki NKVE otoyolunda 7 Kasım’da bir Chery Tiggo Cross ile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında çekilen görüntülerde, Tiggo Cross’un iki tekerleğinin koptuğu ve ön bölümünün hasar aldığı görüldü.

Görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yapan Chery Auto Malaysia, tekerleklerin kaza nedeniyle koptuğunu ve olayda parça arızasının söz konusu olmadığını bildirdi. Araç sahibiyle iletişime geçildiğini belirten şirket, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasını istedi. Çinli üretici, açıklamasında ayrıntılı bir teknik rapora yer vermedi.

Olay, markanın arka aks sorunları nedeniyle yaptığı geri çağırmaların hemen ardından yaşandı. Chery, Malezya’da 8.878 Omoda 5 için kontrol ve gerektiğinde parça değişimi kampanyası başlatmıştı. Çin’de de 6 Kasım’da, arka aksta kaynak kusuru ihtimali nedeniyle 53.882 Tiggo 5x ve Omoda serisi araç için geri çağırma duyurulmuştu.

Ancak son kazanın bu sorunlarla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu paylaşılmış değil. Sosyal medyadaki görüntüler de yalnızca kaza sonrasını gösteriyor; tekerleklerin çarpışmanın hangi aşamasında koptuğu bilinmiyor. Yine de olayın aks sorunlarının hemen arkasından yaşanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış durumda.

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Kazanın ardından iki tekerleği koptu: Chery’den ilk açıklama

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