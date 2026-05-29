    Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor; Başrol oyuncusu ve yönetmeni belli oldu

    Genç yaşta kaybettiğimiz ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor. Ödüllü bir yönetmen tarafından çekilecek filmde Koyuncu'yu kimin canlandıracağı belli oldu.   

    Son yıllarda yerli sinemamızda önemli bir yer tutmaya başlayan müzisyen biyofilmlerine (biyografi filmlerine) çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Genç yaşta kaybettiğimiz ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu'nun hayatı, ödüllü yönetmen Özcan Alper tarafından filme dönüştürülecek.

    Daha önce filmleri saygın festivallerde gösterilen Özcan Alper, Sonbahar gibi Karadeniz'de geçen derinlikli filmleriyle tanınan bir isim. Bu yüzden Kazım Koyuncu filmi için de kendisi en uygun isimlerden biri olarak görülüyor. Bu da projeye dair beklentileri daha yukarı çekiyor.

    Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu Canlandıracak

    Özcan Alper'in Kazım Koyuncu filminde ünlü şarkıcıyı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre film için kampa giren Üzümoğlu bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Ayrıca genç oyuncuyu Koyuncu'ya benzetmek için özel makyaj teknikleri uygulanacağı belirtiliyor.

    Filmin ne zaman çekileceği ya da vizyona ne zaman gireceği henüz netleşmiş değil. Ancak projenin yakın bir gelecekte hayata geçirilmesini bekleyebiliriz.

