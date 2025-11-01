Keanu Reeves ve Deadpool'un yönetmeni, yeni bir bilim-kurgu filminde bir araya geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör John Wick serisinin yakaladığı başarı sayesinde son yıllarda yıldızı yeniden parlayan Keanu Reeves, dikkat çekici projelere adını yazdırmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak da Shiver adlı bir projeye katıldı. Bilim-kurgu unsurları da içerecek olan bu filmi, Deadpool filminin yönetmeni olarak tanınan Tim Miller yönetecek.

Shiver, Konusuyla Edge of Tomorrow'u Akıllara Getiriyor

Edge of Tomorrow'a benzetilen Shiver, başı beladan hiç kurtulmayan bir kaçakçıya (Reeves) odaklanıyor. Karayip Denizi'ndeki bir görev sırasında ihanete uğrayıp ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen bu kaçakçı, tuhaf bir şekilde kendisini bir zaman döngüsünün içinde buluyor. Sürekli aynı olaylar tekrarlarken, karakterin hem bu döngüyü kırması, hem de kendisini içine düştüğü beladan kurtarması gerekiyor

Tim Miller, ilk Deadpool filmini çektikten sonra bu seriyi geride bırakmış ve bunun yerine Terminator: Dark Fate'i yönetmişti. Kendisi aynı zamanda Netflix'in sevilen animasyon dizisi Love, Death & Robots'un da yaratıcısı. Bu yüzden şimdi Keanu Reeves ile bir araya geleceği Shiver da merak uyandırıyor.

