    Keanu Reeves ve Deadpool'un yönetmeni, yeni bir bilim-kurgu filminde bir araya geliyor

    Ünlü oyuncu Keanu Reeves, dikkat çekici bir projeye daha adını yazdırdı. Reeves, Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller'ın Edge of Tomorrow'a benzetilen yeni filminde rol alacak.

    Keanu Reeves ile Deadpool'un yönetmeni aynı projede buluşuyor Tam Boyutta Gör
    John Wick serisinin yakaladığı başarı sayesinde son yıllarda yıldızı yeniden parlayan Keanu Reeves, dikkat çekici projelere adını yazdırmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak da Shiver adlı bir projeye katıldı. Bilim-kurgu unsurları da içerecek olan bu filmi, Deadpool filminin yönetmeni olarak tanınan Tim Miller yönetecek.

    Shiver, Konusuyla Edge of Tomorrow'u Akıllara Getiriyor

    Edge of Tomorrow'a benzetilen Shiver, başı beladan hiç kurtulmayan bir kaçakçıya (Reeves) odaklanıyor. Karayip Denizi'ndeki bir görev sırasında ihanete uğrayıp ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen bu kaçakçı, tuhaf bir şekilde kendisini bir zaman döngüsünün içinde buluyor. Sürekli aynı olaylar tekrarlarken, karakterin hem bu döngüyü kırması, hem de kendisini içine düştüğü beladan kurtarması gerekiyor

    Tim Miller, ilk Deadpool filmini çektikten sonra bu seriyi geride bırakmış ve bunun yerine Terminator: Dark Fate'i yönetmişti. Kendisi aynı zamanda Netflix'in sevilen animasyon dizisi Love, Death & Robots'un da yaratıcısı. Bu yüzden şimdi Keanu Reeves ile bir araya geleceği Shiver da merak uyandırıyor.

