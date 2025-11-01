Keanu Reeves ve Deadpool'un yönetmeni, yeni bir bilim-kurgu filminde bir araya geliyor

Shiver, Konusuyla Edge of Tomorrow'u Akıllara Getiriyor
Edge of Tomorrow'a benzetilen Shiver, başı beladan hiç kurtulmayan bir kaçakçıya (Reeves) odaklanıyor. Karayip Denizi'ndeki bir görev sırasında ihanete uğrayıp ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen bu kaçakçı, tuhaf bir şekilde kendisini bir zaman döngüsünün içinde buluyor. Sürekli aynı olaylar tekrarlarken, karakterin hem bu döngüyü kırması, hem de kendisini içine düştüğü beladan kurtarması gerekiyor
Tim Miller, ilk Deadpool filmini çektikten sonra bu seriyi geride bırakmış ve bunun yerine Terminator: Dark Fate'i yönetmişti. Kendisi aynı zamanda Netflix'in sevilen animasyon dizisi Love, Death & Robots'un da yaratıcısı. Bu yüzden şimdi Keanu Reeves ile bir araya geleceği Shiver da merak uyandırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
