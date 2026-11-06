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    Keanu Reeves'in rol alacağı yeni John Wick filmi duyuruldu

    John Wick serisi büyümeye devam ediyor. Bu hafta duyurulan yeni film projesinde, Keanu Reeves bir kez daha John Wick olarak izleyici karşısına çıkacak. İşte detaylar...  

    Keanu Reeves'in rol alacağı yeni John Wick filmi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Lionsgate, büyük başarı yakalayan John Wick serisini büyütmeye devam ediyor. Bir yandan John Wick 5 için planlamalar yapan, diğer yandan spin-off filmleri hazırlayan stüdyo, şimdi de animasyon bir John Wick filmi için düğmeye bastı. Üstelik bu projenin başrolünde John Wick rolüyle geri dönen Keanu Reeves olacak.

    Yeni Film, John Wick'in Geçmişine Odaklanacak

    Henüz ismi açıklanmayan bu animasyon film, hikâyeyi başa saracak ve bizi John Wick'in geçmişine götürecek. Hatırlarsanız ilk filmde John, suikastçılar dünyasından çıkmak için imkânsız bir görevi yerine getirmek zorunda kaldığını söylüyordu. İşte bu film tam da o imkânsız göreve odaklanacak. John'un suikastçılar dünyasını geride bırakabilmesi için bir gecede tüm rakiplerini öldürmesi gerekecek.

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu animasyon filmi, bu hafta Lionsgate'ten resmi onayı aldı. Henüz film için bir vizyon tarihi açıklanmasa da Lionsgate filme resmi olarak yeşil ışık yaktı.

    Filmi, Netflix yapımı Ultraman: Rising'in de yönetmeni olan Shannon Tindle yönetecek. Senaryoda ise daha önce Marvel için Eternals'ın yazı yazanRyan ve Kaz Firpo ikilisinin imzası bulunuyor.

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