Keanu Reeves'in rol alacağı yeni John Wick filmi duyuruldu

Yapay Zeka Özeti:
- John Wick evreni büyüyor. Lionsgate, Keanu Reeves'in başrolünde yer alacağı yeni bir animasyon filmini resmi olarak duyurdu. Film, karakterin geçmişine ve suikastçılar dünyasından ayrılmak için bir gecede tamamladığı o meşhur imkânsız göreve odaklanacak. Yönetmen koltuğunda Shannon Tindle otururken, senaryoyu Ryan ve Kaz Firpo yazacak. Hazırlıklarına başlanan yapım için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı.
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Yeni Film, John Wick'in Geçmişine Odaklanacak
Henüz ismi açıklanmayan bu animasyon film, hikâyeyi başa saracak ve bizi John Wick'in geçmişine götürecek. Hatırlarsanız ilk filmde John, suikastçılar dünyasından çıkmak için imkânsız bir görevi yerine getirmek zorunda kaldığını söylüyordu. İşte bu film tam da o imkânsız göreve odaklanacak. John'un suikastçılar dünyasını geride bırakabilmesi için bir gecede tüm rakiplerini öldürmesi gerekecek.
Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu animasyon filmi, bu hafta Lionsgate'ten resmi onayı aldı. Henüz film için bir vizyon tarihi açıklanmasa da Lionsgate filme resmi olarak yeşil ışık yaktı.
Filmi, Netflix yapımı Ultraman: Rising'in de yönetmeni olan Shannon Tindle yönetecek. Senaryoda ise daha önce Marvel için Eternals'ın yazı yazanRyan ve Kaz Firpo ikilisinin imzası bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: