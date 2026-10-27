Keanu Reeves, Zor Ölüm'e benzetilen Netflix filmi Maelstrom'da rol alacak

Tam Boyutta Gör Kabin Bagajı (Carry-On) ile Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden birine imza atan Jaume Collet-Serra, Netflix için yeni bir aksiyon filmi daha çekmeye hazırlanıyor. Maelstrom adını taşıyan bu filmin başrolünü normalde Reacher dizisinin yıldızı Alan Ritchson'ın üstlenmesi bekleniyordu. Ancak Ritchson projeden ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerini alan isim ise ünlü oyuncu Keanu Reeves oldu.

Maelstrom, Die Hard Serisine Benzetiliyor

Maelstrom'ün kökleri 1993'e kadar uzanıyor. "Kasırga sırasında geçen bir Die Hard" olarak tanıtılan film, o yıllarda Warner Bros. tarafından satın alındığında epey ses getirmişti. Ancak yarattığı bu beklentiye rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Proje aradan geçen yıllarda zaman zaman gündeme gelse de bir türlü somut bir hâl almadı. Yıllar sonra bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için somut adamlar atan stüdyo ise Netflix oldu.

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Tek bir günde geçen hikâyenin merkezinde, silah kaçakçısı nişanlısına karşı tanıklık yapmaya hazırlanan bir kadın ve onu korumakla görevlendirilen bir Federal Polis yer alıyor. Yaklaşan bir kasırga, ikilinin dış dünyayla iletişime geçmesini ve dışarıdan takviye gelmesini engelleyince, soluksuz bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor İkili, bir yandan pencerelerinin hemen dışındaki bu doğal afetle mücadele ederken, diğer yandan silah tüccarı için çalışan adamların saldırısını püskürtmek zorundadır.

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