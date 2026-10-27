Keanu Reeves, Zor Ölüm'e benzetilen Netflix filmi Maelstrom'da rol alacak

Maelstrom, Die Hard Serisine Benzetiliyor
Maelstrom'ün kökleri 1993'e kadar uzanıyor. "Kasırga sırasında geçen bir Die Hard" olarak tanıtılan film, o yıllarda Warner Bros. tarafından satın alındığında epey ses getirmişti. Ancak yarattığı bu beklentiye rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Proje aradan geçen yıllarda zaman zaman gündeme gelse de bir türlü somut bir hâl almadı. Yıllar sonra bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için somut adamlar atan stüdyo ise Netflix oldu.
Tek bir günde geçen hikâyenin merkezinde, silah kaçakçısı nişanlısına karşı tanıklık yapmaya hazırlanan bir kadın ve onu korumakla görevlendirilen bir Federal Polis yer alıyor. Yaklaşan bir kasırga, ikilinin dış dünyayla iletişime geçmesini ve dışarıdan takviye gelmesini engelleyince, soluksuz bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor İkili, bir yandan pencerelerinin hemen dışındaki bu doğal afetle mücadele ederken, diğer yandan silah tüccarı için çalışan adamların saldırısını püskürtmek zorundadır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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