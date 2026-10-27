Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Keanu Reeves, Zor Ölüm'e benzetilen Netflix filmi Maelstrom'da rol alacak

    Netflix, yüksek profilli aksiyon filmlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Zor Ölüm (Die Hard) serisine benzetilen Maelstrom'un başrolünü üstlenmesi için Keanu Reeves ile anlaşıldı.

    Keanu Reeves, Zor Ölüm'e benzetilen Netflix filmi Maelstrom'da rol alacak Tam Boyutta Gör
    Kabin Bagajı (Carry-On) ile Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden birine imza atan Jaume Collet-Serra, Netflix için yeni bir aksiyon filmi daha çekmeye hazırlanıyor. Maelstrom adını taşıyan bu filmin başrolünü normalde Reacher dizisinin yıldızı Alan Ritchson'ın üstlenmesi bekleniyordu. Ancak Ritchson projeden ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerini alan isim ise ünlü oyuncu Keanu Reeves oldu.

    Maelstrom, Die Hard Serisine Benzetiliyor

    Maelstrom'ün kökleri 1993'e kadar uzanıyor. "Kasırga sırasında geçen bir Die Hard" olarak tanıtılan film, o yıllarda Warner Bros. tarafından satın alındığında epey ses getirmişti. Ancak yarattığı bu beklentiye rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Proje aradan geçen yıllarda zaman zaman gündeme gelse de bir türlü somut bir hâl almadı. Yıllar sonra bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için somut adamlar atan stüdyo ise Netflix oldu.

    Tek bir günde geçen hikâyenin merkezinde, silah kaçakçısı nişanlısına karşı tanıklık yapmaya hazırlanan bir kadın ve onu korumakla görevlendirilen bir Federal Polis yer alıyor. Yaklaşan bir kasırga, ikilinin dış dünyayla iletişime geçmesini ve dışarıdan takviye gelmesini engelleyince, soluksuz bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor İkili, bir yandan pencerelerinin hemen dışındaki bu doğal afetle mücadele ederken, diğer yandan silah tüccarı için çalışan adamların saldırısını püskürtmek zorundadır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch rdw1571 verrutol kaç günde etki eder hades türkçe yama state of decay 2 türkçe yama iphone meşgule atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum