Keenetic, Ağ ve İnternet Erişim Pazarını Büyütüyor

Kuruluşunun 2.yılını, aktif olarak Türkiye pazarında faaliyete başlamasının 1.yılını geride bırakan Keenetic, Türkiye’de ağ ve internet erişim pazarını büyütüyor. Ev ve KOBİ’lerde ağ ve internet erişimine yeni bir bakış ve kalite getiren Keenetic, online pazarda ilk yılda yüzde 40’lara ulaşan pazar payına ulaştı. 2021’de ise iki yüz bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Online pazarda yükselen başarı hikayesi

Zyxel Türkiye’nin kurucusu olan ve markanın Türkiye ayağında 10 yıl genel müdür seviyesinde görev yapan Vefa Tarhan, 2018 yılında yeni bir girişime imza attı. Global sektörden iş arkadaşlarıyla, yılların deneyimini yanına alarak, Türkiye’nin modem pazarında tamamen son kullanıcıların ihtiyaçlarını öne alan, yazılım ve donanımla bambaşka bir marka tasarladı. Bu çözümlerini son kullanıcıyla buluşturmak için öncelikle online pazarı seçti.

Vefa Tarhan, Keenetic’in aldığı yolu, iş haritasını ve Türkiye’de modem pazarını değerlendirdi ve şu bilgileri paylaştı:

"Keenetic’i kurarken geçmişten gelen çok önemli tecrübelerimizi kullandık. Satışa başlamadan önce yaklaşık iki yıl iş analizleri üzerinde çalıştık. İnternet kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit ederek üzerinde derin çalışmalar yaptık. İnternet erişimi çözümünde sadece çip, donanım, anten sayısı ve fiyat kolaycılığına gitmedik. İyi bir bağlantı, iyi bir paylaşım, iyi bir çekim son kullanıcıların en temel ihtiyaçlarıydı. Donma, şişme, kopma olmadan kablosuz ve kablolu iletişim, oyunlarda en az ping süresi, kolay yönetim, güvenlik gibi temel ihtiyaçları dahi elde edemeyen büyük bir kitle vardı. Bu sorunlara Keenetic ile çözüm bulmalarını sağladık. Bununla birlikte, memnuniyetlerini artıran nice özellikler ekledik ve eklemeye devam ediyoruz.

Keenetic’i yeni bir çözüm olarak pazara sunarken, öncelikle retail ve bayi satış ağında tipik her yeni markaya veya çözüme gösterilen dirençle yüzleştik. Bir girişimci olarak ürününüzün ne farkı olduğuna bakmadan reddeden, aşırı yüksek kar hedefiyle ürünü satılamaz hale getirip farklı bir yoldan ürünü reddeden yaklaşımlarla karşılaşabiliyorsunuz. Son kullanıcıya faydasını gözeten ve sunduğu avantajları görerek yeni bir markaya şans veren çok az yaklaşım görüyorsunuz. Sektördeki başarımızın referansıyla ürünlerimizi inceleyerek güven duyan ve son kullanıcıya ulaşmamıza fırsat verenlerin desteği ve markamıza inancımızla yolumuza devam ettik.”

Keenetic’in hızlı yol almasında online platformlar büyük katkı sağladı. Partner Bayi Programı ile de her türlü ürün danışmanlık ve hızlı edinim ihtiyacı karşılanıyor. Retail mağazalarda olmayacağız.

İlginizi Çekebilir

Etiketinyarisi.com’ da Hangi Ürünler Satılıyor?

Tarhan, Keenetic’in hızlı yol almasında online platformların büyük katkı sağladığını belirterek şu detayları paylaştı:

“Eskiden retail çok güçlüydü, büyük bir çeşitlilik vardı. Bayiye göre bu ürün zenginliği büyük avantaj sağlıyordu. Online platformlar çok yeniydi; henüz gelişim aşamasındaydı. Ancak günümüzde her markanın ürünü retail tarafa sığmaz oldu ve online platformlar devasa bir mağazaya dönüştü. Tabii bunun gelişiminde, hızlanan internet altyapısı, yazılımlar, görsel içeriklerdeki yenilikler, yapay zeka büyük katkı sağladı. Retailde artık yeni ürünlere kolay yer açılamıyor; genelde belirli eski markalarla devam ediyorlar. Ne yazık ki çözüm yenileme yavaşlığı genel bir problem. Biz retailde olmayı şu an için düşünmüyoruz.

Bununla birlikte bazı kullanıcıların ürünü görerek, pazarlık yaparak ve anında teslim alma istekleri veya ihtiyaçları olabiliyor. Bu talepleri, yakından takip edeceğimiz tüm ürünlerimizi satan, stok bulunduran partner bayi programı ile sağlayacağız.”

Kullanıcı deneyimi en büyük referansımız

Kullanıcı deneyiminin Keenetic için en büyük referans olduğunu belirten Tarhan, online ortamda edindikleri başarıyı şu sözlerle ifade etti:

“Online ortamda şu an en fazla ürün satan ve beğenilen modem-router markasıyız. Bunu sağlamayı daha ilk aylarda başardık. Son kullanıcılar ilk günden itibaren online yöntemler ile bizim ürünlerimize hızla ulaştı, ürünlerimizi karşılaştırdı ve iade opsiyonu ile deneyimleyebildi. Biz de bu süreçte tamamen kullanıcı deneyimlerinin birbirine aktarılmasıyla katlanarak büyüdük. Bizim müşteri profilimiz oldukça bilinçli ve kendi ürününü seçebilen, araştırmacı bir kitleden oluşuyor. Böylesi bir ortamda başarılı olmak oldukça zor; kaliteyi her zaman üstte tutmanız, fiyatınızı rekabetçi yapmanız gerekiyor. Bu alan bize büyük bir dinamizm sağlıyor.”

Partner Bayi Programı ile Türkiye’nin her yerindeyiz

Vefa Tarhan, geliştirdikleri partner bayi programı ile Türkiye’nin her noktasına ulaştıklarını belirterek şu bilgileri aktardı:

“Gerek KOBİ'ler gerekse bazı kullanıcıların yerinde danışmanlık ihtiyaçlarına cevap vermek için, alışveriş davranışlarını göz önüne alarak tüm Türkiye’de Partner Bayi Programı geliştirdik. Bu programı büyütmeye devam ediyoruz. Elbette ürünlerimiz, Türkiye’nin en köklü dağıtıcı firmaları aracılığıyla Türkiye'nin her yerinde konumlanmış, sayıları dört binin üzerindeki bayilerimize ulaşılabilir durumda. Bununla birlikte bir de bizim sürekli dokunduğumuz, düzenli eğitim ile desteklediğimiz, kendi web sayfamızda duyurduğumuz, her ilde partnerlerimizi oluşturuyoruz. Kullanıcılar her bayiden pazarlığını yaparak istediği ürünü alabilirken, bu partnerlere giderek en doğru ürünü ihtiyacı olabilecek en detaylı danışmanlık desteğini alarak seçebiliyor. KOBİ’ler ise ofisine proje teklifi alıp, gerek internet erişiminde gerekse Wi-Fi’da yüksek kalitede Keenetic Mesh Sistem ile tanışabiliyor.

Türkiye ağ ve internet pazarı hızla büyüyor. Kaliteli; dört dörtlük internet olmazsa olmaz. Sabit internet abone sayısının iki katına çıkması gerekiyor. Keenetic olarak bu konuda sağladığımız kalite ve konforla pazarı büyüten, değer üreten bir firmayız. Ürünlerimizi tanıtmamız, kullanıcılarla buluşmamız zaman alsa da hızlı ilerliyoruz. Sektör oyuncusu olarak ülkemizde ağ ve internet erişim pazarının sağlıklı, rekabetçi ve katkı odaklı olarak gelişmesinde payımıza düşeni yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Keenetic ürünleri yaygın satış ağı ile en kolay edinilebilen ürünlerden olacak.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.