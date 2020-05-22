Keenetic premium nitelikte internet ve kablosuz bağlantı konforu sağlıyor

Tam Boyutta Gör

Kablosuz ağ teknolojilerinin tecrübeli ismi Vefa Tarhan, Keenetic olarak internet ve kablosuz bağlantı alanında neleri farklı yaptıklarını ve kısa sürede kullanıcıların gönlünü nasıl kazandıklarını anlattı. Tarhan, “Keenetic’i Türkiyede planlarken kablosuz bağlantı konusunda kullanıcı şikayetlerinin ve beklentilerinin farkındaydık. Modem Router piyasası donanım ve fiyat odaklıydı. Özellikle son yıllarda katma değer oldukça düşmüş, tüm ürünler birbirine benzemişti. Ağırlıklı dizayn ile öne çıkılmaya çalışılıyordu. Keenetic ile kullanıcı ihtiyaçlarını ele alarak büyük farklılık oluşturduk. Keenetic ürünleri dört dörtlük internet için tasarlandı.” dedi.



Geçmişte Modem Router alanında kronikleşen kullanıcı şikayetleri nelerdi?



Modem router alanında kanıksanan, çözülemeyeceğine inanılan kullanıcı şikayetleri sözkonusu idi. Konuyla ilgili bilgi veren Tarhan, kronikleşen kullanıcı şikayetlerini şöyle özetledi: “Kablosuz çekim yetersizliği, kablosuz kopmalar, mesafe genişleticilerle kopmaların olması, istenilen performansın elde edilememesi, önemli veri kayıplarının oluşması, aşırı ısınma ve sonucunda cihazların şişme yapması, kapatılıp açılma gereksinimi sözkonusu idi. Yazılımsal zayıflık, bug’larla dolu yaşam neticesinde, düzenli aralıklarla açıp kapama gereksinimleri vardı. Hat kalitesi düşük hatlardaki kopmalar, hatta göre özel ayarların yapılamaması, modemin hata elimine etme becerilerinin olmaması, kullanıcılar tarafında şikayet konusuydu. Dual 2,4Ghz ve 5Ghz bantlarda, bantlar arası koparak geçişlerin olması, bu nedenle mobil cihazlarda uygulamaların donması, bantlar arası elle geçiş yapma gereksinimleri, komşu kanallarla çakışmalar, sürekli manuel kanal seçim gereksinimleri olabiliyordu.



Özellikle günümüzde Covid-19 için alınan önlemlerle evlerde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma ile internet ihtiyacı daha da arttı. İnternetin adil bir şekilde ev içinde paylaşılamaması, bazı uygulamaların ya da kullanıcıların hattı aşırı kullanması ve diğer kullanıcılar için internet erişimini felç etmesi, ev içi kargaşalara neden olabiliyor. Bunun yanında kullanıcıların farketmediği önemli güvenlik açıklarından doğan sorunlar vardı. Kablosuz şifresi kırılmış, başkaları tarafından hatların paylaşılabilmesi sözkonusu idi. Modem router ele geçirilmiş, bizim tabirimizle zombileşmişti. Bahsettiğimiz problemlerin en az yüzde 90’ını her kullanıcı yaşıyordu. Keenetic, ürettiği çözümlerle kullanıcıların yaşadığı kronikleşmiş sorunlara çözümler üretti.”



Modem Routerın donanım ve yazılımındaki gelişmeler



Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, “Hem donanımda hem de özellikle yazılımda çok büyük geliştirmeler yaptık. Keenetic üst kalitede internet bağlantısı, kablosuz konfor, gerek kapsama alanı gerekse 2,4 ve 5 bandının birleşmesi ve roaming, geniş evlerdeki kapsama alanları için tüm ürünlerde en ekonomik MESH desteği ve ürün stabilitesi ile mükemmelleştirildi. Düzenli güncellemelerle de kalite en üst seviyede tutulmakta. Yeni tehditlere karşı yamalar anında yayınlanmakta, gelişen ve değişen uygulamalar için ek geliştirmeler eklenmekte. Ayrıca faydalı görülen kullanıcı talepleri de eklenmekte.



Temel internet bağlantılarındaki konfor beklentilerinin karşılanmasının yanısıra ek geliştirmelerle süprizler de yapıyoruz. Kullanıcılarımızın çok beğeniyle karşıladığı onlarca ekle çıkarlı uygulamalar da var. Bulut mimari ile istenilen uygulama ekleniyor, kullanılmıyorsa çıkarılıyor, router ya da modemde ek işlem gücü işgal etmiyor” şeklinde bilgi verdi.



Modem Routerlarda ihtiyaca göre oluşturulan donanım ve ekonomik fiyat



Premium nitelikte konforlu internet kullanımı beklentisini karşılayan Keenetic, en başta iddia ettiği talepkar profesyonel kullanıcıların da beklentilerini en üst seviyede karşılıyor. Evlerimiz artık her geçen gün daha da fazla cihazın internete bağlandığı, her köşesinde internetin en iyi şekilde verilmesi gereken profesyonel bir ağa dönüştü. Bu ağın en önemli cihazı modem routerlar. Tarhan, “Modem routerlarda verimlilik için üst kalite oldukça önemli. Bu durumun farkında olarak büyük özveriyle değişen ve yenilenen ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Başardığımız konulardan biri de ihtiyaca göre oluşturduğumuz donanım ve ekonomik fiyat oldu. Bu kadar yüksek kaliteli teknik nitelikleri ekonomik fiyatlarda sunma becerimiz de büyük beğeni oluşturuyor” diyerek sözlerini bitirdi.

Keneetic Hakkında:

Keenetic, son kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan iddalı ve yenilikçi akıllı modem ve router üreticisi ve geliştiricisi olarak 2010 yılında kuruldu. Keenetic'in temel misyonu, işlemci gücü problemi ve yüksek enerji sarfiyatı olmayan, akıllı ev ve ofisler için üstün kablosuz performansı sunan, aynı zamanda gelişmiş esnek ve modüler yazılım gücüyle güvenli, kolay yönetilebilir, sürekli geliştirilebilir olma özelliklerini barındıran router cihazları üretmektir. Keenetic ürünleri, yüksek donanım özellikleri sayesinde sorunsuz çalışarak mutlu müşteriler yaratırken aynı zamanda ulaşılabilir fiyatlara sahiptir.

Ülkemizde, Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. internet ve bilişim sektörünün tecrübeli ismi eski Zyxel Türkiye kurucusu ve Genel Müdürü Vefa Tarhan tarafından Kasım 2018 yılında uluslararası bir girişim çerçevesinde joint venture olarak kuruldu.

www.keenetic.com.tr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.