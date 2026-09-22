Keenetic Titan SE modem tanıtıldı: Wi-Fi 7, VDSL ve fiber desteği bir arada

Keenetic Türkiye CEO'su Vefa Tarhan, Titan SE'nin klasik modem/router yaklaşımının ötesine geçtiğini belirterek cihazda VDSL ve fiber bağlantı seçeneklerini Wi-Fi 7 ile bir araya getirdiklerini ifade etti. Tarhan ayrıca, cihazda bulunan üç çekirdekli ARM router işlemcisi ile VDSL işlemcisinin görevlerinin ayrıştırıldığını ve KeeneticOS'un gelişmiş özellikleriyle birlikte çalıştığını söyledi.
Türkiye'de ilk: Wi-Fi 7 ve VDSL tek cihazda
Keenetic'e göre Titan SE, Türkiye'de Wi-Fi 7 ile dahili ADSL2+/VDSL2 Supervectoring DSL modemini aynı cihazda sunan ilk ürün olma özelliğine sahip. Cihaz, BE7200 sınıfı Wi-Fi 7 bağlantı desteği sunuyor.
Cihazda iki adet 2.5 Gigabit Ethernet ve üç adet Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Bu bağlantılar sayesinde bilgisayar, NAS, sunucu ve diğer ağ cihazları için çoklu gigabit bağlantı altyapısı oluşturulabiliyor.
Dahili NVMe SSD yuvası ile depolama desteği
Titan SE'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de dahili M.2 2280 PCIe 3.0 x1 NVMe SSD yuvası. Kullanıcılar cihazın USB 3.2 bağlantısı üzerinden harici depolama birimleri de bağlayabiliyor.
VDSL'den fibere farklı bağlantı seçenekleri
Titan SE, ADSL2+, VDSL2 ve 35b Supervectoring desteğinin yanı sıra fiber bağlantılarda da kullanılabiliyor. EtherWAN üzerinden fiber/ONT altyapılarına bağlanabilen cihaz, USB üzerinden 4G ve 5G modemlerin de ağa dahil edilmesine olanak tanıyor.
Bu yapı, bağlantı türü değişen kullanıcıların modem/router cihazını değiştirmeden aynı ürünü kullanmaya devam etmesini mümkün kılıyor.
Multi-WAN desteği sayesinde ana internet bağlantısına ek olarak yedek bağlantı da oluşturulabiliyor. Özellikle küçük işletmeler açısından önem taşıyan bu özellik, ana bağlantının kesilmesi durumunda alternatif bağlantının devreye alınmasına imkan sağlıyor.
Titan SE, ev kullanıcılarının yanı sıra küçük işletmelere yönelik gelişmiş ağ yönetimi özellikleri de sunuyor. Cihazda WireGuard, OpenVPN, IPsec, SSTP ve L2TP/IPsec gibi VPN protokolleri destekleniyor.
Ağ segmentasyonu, misafir ağı, uzaktan yönetim ve bağlantı yedekliliği gibi özellikler de KeeneticOS üzerinden yönetilebiliyor. Böylece farklı kullanıcı ve cihaz gruplarının ayrı ağlarda konumlandırılması mümkün hale geliyor.
Mesh desteği var
Keenetic Titan SE, Mesh ağ kurulumlarını da destekliyor. Evde kablosuz internetin çekmediği bölgelere Mesh ağı üzerinden genişletme yapılabiliyor.
802.11k/r/v desteği ise uyumlu cihazların farklı erişim noktaları arasında daha etkin şekilde dolaşmasına yardımcı oluyor.
Titan SE'nin sunduğu özelliklerin önemli bir bölümü KeeneticOS işletim sistemi üzerinden yönetiliyor. Yazılım; ebeveyn denetimleri, misafir ağı, ağ segmentasyonu, otomatik güncellemeler ve gelişmiş güvenlik seçenekleri gibi özellikler sunuyor.
IntelliQoS ile ağ trafiğinin uygulamalara göre önceliklendirilmesi de mümkün. Böylece oyun, video izleme veya görüntülü görüşme gibi farklı kullanım senaryolarında ağ kaynaklarının önceliklendirilmesi sağlanabiliyor.
NVMe SSD ve USB depolama desteği, Titan SE'nin ağ depolama özelliklerini de genişletiyor. Bağlanan depolama birimleri ağdaki farklı cihazlar tarafından kullanılabilirken dosya paylaşımı ve kişisel bulut senaryoları da destekleniyor.
Keenetic Titan SE, bu özellikleriyle VDSL ve fiber bağlantıları destekleyen bir modem/router olmanın yanında Wi-Fi 7, ağ depolama, VPN, Mesh ve bağlantı yedekliliği gibi özellikleri tek cihazda sunmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: