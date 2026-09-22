Keenetic Titan SE modem tanıtıldı: Wi-Fi 7, VDSL ve fiber desteği bir arada

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Keenetic, Wi-Fi 7 teknolojisi ile ADSL2+/VDSL2 modem özelliklerini tek cihazda bir araya getiren yeni ağ ürünü Titan SE'yi (KN-4210) Türkiye'de tanıttı. BE7200 sınıfında yer alan cihaz; 2.5 Gigabit Ethernet, NVMe SSD yuvası, USB bağlantıları, Mesh Wi-Fi, Multi-WAN ve gelişmiş VPN özellikleriyle öne çıkıyor.

Keenetic Türkiye CEO'su Vefa Tarhan, Titan SE'nin klasik modem/router yaklaşımının ötesine geçtiğini belirterek cihazda VDSL ve fiber bağlantı seçeneklerini Wi-Fi 7 ile bir araya getirdiklerini ifade etti. Tarhan ayrıca, cihazda bulunan üç çekirdekli ARM router işlemcisi ile VDSL işlemcisinin görevlerinin ayrıştırıldığını ve KeeneticOS'un gelişmiş özellikleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Türkiye'de ilk: Wi-Fi 7 ve VDSL tek cihazda

Keenetic'e göre Titan SE, Türkiye'de Wi-Fi 7 ile dahili ADSL2+/VDSL2 Supervectoring DSL modemini aynı cihazda sunan ilk ürün olma özelliğine sahip. Cihaz, BE7200 sınıfı Wi-Fi 7 bağlantı desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Titan SE, 2.4 GHz bandında 1376 Mbps'ye, 5 GHz bandında ise 5764 Mbps'ye kadar teorik kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Wi-Fi 7 kapsamında MLO (Multi-Link Operation), Preamble Puncturing, OFDMA, MU-MIMO ve Beamforming gibi teknolojiler destekleniyor.

Cihazda iki adet 2.5 Gigabit Ethernet ve üç adet Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Bu bağlantılar sayesinde bilgisayar, NAS, sunucu ve diğer ağ cihazları için çoklu gigabit bağlantı altyapısı oluşturulabiliyor.

Dahili NVMe SSD yuvası ile depolama desteği

Titan SE'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de dahili M.2 2280 PCIe 3.0 x1 NVMe SSD yuvası. Kullanıcılar cihazın USB 3.2 bağlantısı üzerinden harici depolama birimleri de bağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Keenetic, NVMe SSD ve USB 3.2 üzerinden depolama kullanımında 270 MB/s'ye kadar okuma performansı hedefliyor. Bu yapı sayesinde Titan SE, ağ üzerindeki cihazlar arasında dosya paylaşımı ve kişisel bulut depolama gibi kullanım senaryolarında da değerlendirilebiliyor.

VDSL'den fibere farklı bağlantı seçenekleri

Titan SE, ADSL2+, VDSL2 ve 35b Supervectoring desteğinin yanı sıra fiber bağlantılarda da kullanılabiliyor. EtherWAN üzerinden fiber/ONT altyapılarına bağlanabilen cihaz, USB üzerinden 4G ve 5G modemlerin de ağa dahil edilmesine olanak tanıyor.

Bu yapı, bağlantı türü değişen kullanıcıların modem/router cihazını değiştirmeden aynı ürünü kullanmaya devam etmesini mümkün kılıyor.

Huawei, Çin'deki Nvidia hakimiyetini bitirmeye artık çok yakın 1 sa. önce eklendi

Multi-WAN desteği sayesinde ana internet bağlantısına ek olarak yedek bağlantı da oluşturulabiliyor. Özellikle küçük işletmeler açısından önem taşıyan bu özellik, ana bağlantının kesilmesi durumunda alternatif bağlantının devreye alınmasına imkan sağlıyor.

Titan SE, ev kullanıcılarının yanı sıra küçük işletmelere yönelik gelişmiş ağ yönetimi özellikleri de sunuyor. Cihazda WireGuard, OpenVPN, IPsec, SSTP ve L2TP/IPsec gibi VPN protokolleri destekleniyor.

Ağ segmentasyonu, misafir ağı, uzaktan yönetim ve bağlantı yedekliliği gibi özellikler de KeeneticOS üzerinden yönetilebiliyor. Böylece farklı kullanıcı ve cihaz gruplarının ayrı ağlarda konumlandırılması mümkün hale geliyor.

Mesh desteği var

Keenetic Titan SE, Mesh ağ kurulumlarını da destekliyor. Evde kablosuz internetin çekmediği bölgelere Mesh ağı üzerinden genişletme yapılabiliyor.

802.11k/r/v desteği ise uyumlu cihazların farklı erişim noktaları arasında daha etkin şekilde dolaşmasına yardımcı oluyor.

Titan SE'nin sunduğu özelliklerin önemli bir bölümü KeeneticOS işletim sistemi üzerinden yönetiliyor. Yazılım; ebeveyn denetimleri, misafir ağı, ağ segmentasyonu, otomatik güncellemeler ve gelişmiş güvenlik seçenekleri gibi özellikler sunuyor.

IntelliQoS ile ağ trafiğinin uygulamalara göre önceliklendirilmesi de mümkün. Böylece oyun, video izleme veya görüntülü görüşme gibi farklı kullanım senaryolarında ağ kaynaklarının önceliklendirilmesi sağlanabiliyor.

NVMe SSD ve USB depolama desteği, Titan SE'nin ağ depolama özelliklerini de genişletiyor. Bağlanan depolama birimleri ağdaki farklı cihazlar tarafından kullanılabilirken dosya paylaşımı ve kişisel bulut senaryoları da destekleniyor.

Keenetic Titan SE, bu özellikleriyle VDSL ve fiber bağlantıları destekleyen bir modem/router olmanın yanında Wi-Fi 7, ağ depolama, VPN, Mesh ve bağlantı yedekliliği gibi özellikleri tek cihazda sunmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

Keenetic Titan SE tanıtıldı: Wi-Fi 7, VDSL ve fiber tek cihazda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: