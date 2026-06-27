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    Kellik tedavisinde %80 başarı oranına sahip yeni hap!

    Veradermics tarafından geliştirilen VDPHL01 adlı yeni hap, sergilediği etkileyici sonuçlarla erkek tipi kellik tedavisinde devrim yaratma potansiyeli gösteriyor. İşte ses getiren çalışmanın detayları.

    Kellik tedavisinde %80 başarı oranına sahip yeni hap! Tam Boyutta Gör
    Erkek tipi kellik (androgenetik alopesi) ile mücadelede heyecan verici bir gelişme yaşandı. Veradermics firması tarafından geliştirilen VDPHL01 kod adlı yeni oral ilaç, Faz 3 klinik çalışmasında %80'in üzerinde bir başarı oranı yakalayarak anlamlı düzeyde daha fazla saç çıkışı sağladı.

    519 erkek katılımcı üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar, ilacın hem etkili hem de güvenli olduğunu ortaya koydu. Altı aylık tedavi sürecinin sonunda, günde tek doz alan erkeklerin %79'unda, günde iki doz alanların ise %86'sında saç yoğunluğunda önemli bir artış kaydedildi. Rakamlarla ifade etmek gerekirse plasebo grubunda santimetrekare başına 7.3 yeni terminal (kalın) saç oluşumu saptanırken, aktif tedavi grubunda bu değer ortalama 33 saç teline ulaştı.

    Kellik tedavisinde %80 başarı oranına sahip yeni hap! Tam Boyutta Gör

    Yan etkiler en aza indirildi

    VDPHL01 aslında yaygın olarak bilinen minoksidil maddesinin, kontrollü salınım yapan hap formu olarak tanımlanabilir. Bu formülün en büyük avantajı, yeni saç oluşumunu maksimuma çıkarırken ilacın kalp ve damar sistemi üzerindeki olası yan etkilerini en aza indirmeyi hedeflemesi. Tedavinin hem iyi tolere edilmesi hem de çok sayıda hastada etkili sonuçlar vermesi nedeniyle, erkek tipi kellik tedavisinde bir dönüm noktası olabileceği vurgulanıyor.

    Eğer ilerleyen çalışmalar bu sonuçları doğrularsa, VDPHL01 son 30 yılda erkek tipi kellik için onaylanan ilk hormonal olmayan hap olma özelliğini taşıyacak. İlacın potansiyeli sadece erkeklerle sınırlı değil. Kadın tipi kellik tedavisi için de klinik çalışmalar hali hazırda devam ediyor.

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    funky soul 23 dakika önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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