Kenan Yıldız’ın gol sevinci Fortnite ifadesi oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız’ın ikonikleşen gol sevinci Fortnite ifadeleri arasında kendisine yer buldu. Kenan Yıldız’ın kendine has el hareketleri ile oluşturduğu yıldız görünümüne Fortnite içerisinde sahip olabilirsiniz.

Kenan Yıldız sevinci

Fortnite Takım Çatışması modunda hediye edilen ifadenin adı Durdurulamaz olarak belirlenmiş. İfadeyi kazanmak için belirli adımları geçmek şart. Bunun için ilk olarak ilgili modun sayfasına girerek oturum açmak gerekiyor. Sonrasında ise destek olacağını takımı seçiyorsunuz.

Bu işlemler bittikten sonra çatışmalarda takımına destek olarak 11 rozet biriktirirseniz Durdurulamaz ifadesinin sahibi oluyorsunuz. Takım Çatışmaları 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Hak eden oyunculara 14 Mayıs tarihinden sonra dağıtıma başlayacak olan Durdurulamaz ifadesinde topla yapılan gösteri hareketlerinden sonra ikonik gol sevinci geliyor.

