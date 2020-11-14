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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendi akıllı saatini yapan amatör şimdi de akıllı gözlük üretti

    Samson “smarchbme” March yaklaşık 20$ civarında malzeme kullanarak sıfırdan bir akıllı gözlük üretti. Gözlük telefondaki navigasyona göre LED ışıklarını yakıyor.
    12 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kendi akıllı saatini yapan amatör şimdi de akıllı gözlük üretti

    Akıllı saat, akıllı telefon veya akıllı gözlük gibi elektronik ürünler genelde üretim tesislerinde hacimli üretime tabi olması ile bilinir. Bununla birlikte bazı yetenekler kendi atölyesinde bu cihazları üretebiliyor.

    El yapımı akıllı gözlük

    Daha önce kendi imkanları ile tasarladığı akıllı saati teknoloji dünyasında gündem olan Samson “smarchbme” March, bu kez bir akıllı gözlük ile geldi. March akıllı gözlüğünü sadece 40 saatte toparlamış.

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    Aslında tam bir akıllı saat demek pek doğru olmaz zira ekranı mevcut değil. Fonksiyonu ise sağ ve sol saplarında yer alan RGB LED modülleri üzerinden kullanıcısına verimli bir navigasyon deneyimi sunabilmek.

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    March Eylül ayında projeye başlamış. Gözlüğün gövdesini bambudan imal etmiş. Lensleri kendisi hazırlamış. İnce ve uzun devre kartlarını yine bizzat kendisi tasarlamış. Ayrıca Swift üzerinden iOS uygulamasını da kendisi geliştirmiş.

    Kendi akıllı saatini yapan amatör şimdi de akıllı gözlük üretti
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    Gözlüğün sağ ve sol kısımlarında birer Bluetooth LE sensör yer alıyor. Birbiriyle senkronize olan bu sensörler telefondan gelen bilgiyi alıyor ve LED birimlere iletiyor. Sağa veya sola dönüşlerde ilgili LED yanıyor. Ayrıca hedefe geldiğinde farklı bir renge bürünüyor.

    Mobil uygulama ise sürekli GPS açık halde batarya tüketmesin diye ilginç bir özellik ile donatılmış. Belirli bir mesafeyi geçtikten sona uygulama yeni bir navigasyon bloğu oluşturuyor ve öncekini siliyor. Böylece blok blok ilerlemiş oluyor ve GPS daha az enerji tüketmiş oluyor.

    Samson March sadece 20$ ile böyle bir gözlüğün üretilebileceğini belirtiyor. Bu tarz projelerden hoşlanan ve gözlüğün kullanılabilir olduğunu düşünenler için GitHub platformuna tüm döküman ve CNC kalıp dosyalarını eklemiş durumda.

     

     

    GitHub sayfası



    https://www.engadget.com/samson-march-smart-glasses-diy-homemade-163025028.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cceviz (cenk cenk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki sırf akıllı diyebilmek için yapılmış.

    Akıllı mı, akıllı işte.
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    El_domingo 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu akıllı gozluk işinde niye fantazi peşinde kosuyorlar anlamak mumkun değil..oysa tum smart ozellikler zaten cep telefonunda var..adam akıllı goruntuleme ve ses deneyimi sunan bir gozluk tasarla oldu bitti kamerayadı moduler yaparsın...maliyetler cok duseceği için mantıklı bir fiyattan da satarlarsa kulaklık gibi herkesin elinde en az bir tane akıllı gozluklerden olur.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) El_domingo
    Bu adam doğru söylüyor.
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    tobepeople 7 sa. ( Mesaj Silindi ) El_domingo
    En büyük sorun hareket ettirme kısmı(öncelikle yüzük gibi takılabilir bir mouse yapmaları gerekli o parmakla her şeyi yapmak gerekiyor); sadece ekranı yansıtmak olsaydı çok kolaydı, sese gelecek olursak bluetooth özelliği olsun yeter herkesin zaten kulaklığı var. Ben telefonlarla verilen kulaklıkları dahi sevmiyorum , herkesin farklı kulaklığı olması şart gözlük üzerine hoparlör ise asla istemem. Ben kendi adıma konuşuyorum, 7-8 tane mikrofonlu kulaklık denedim ama hiçbirini beğenmedim. Yani beğenilmeyecek bir ürünü para yatırmanın da geliştirmenin de anlamı yok, hem Maliyeti de düşürür. Gözlüğe dokunmatik ya da buton koymak kullanışsız , ben düzenli olarak dereceli gözlük kullanıyorum ve gözlüğe buton eklemek saçmalık ayrıca gözlüğün dereceliye uyarlanabilir olması da şart(dünyanın yarısından fazlası ya gözlük takıyor ya da bir gün takacak)
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