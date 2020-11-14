Kendi akıllı saatini yapan amatör şimdi de akıllı gözlük üretti

Akıllı saat, akıllı telefon veya akıllı gözlük gibi elektronik ürünler genelde üretim tesislerinde hacimli üretime tabi olması ile bilinir. Bununla birlikte bazı yetenekler kendi atölyesinde bu cihazları üretebiliyor.

El yapımı akıllı gözlük

Daha önce kendi imkanları ile tasarladığı akıllı saati teknoloji dünyasında gündem olan Samson “smarchbme” March, bu kez bir akıllı gözlük ile geldi. March akıllı gözlüğünü sadece 40 saatte toparlamış.

Ayrıca Bkz. "3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi"

Aslında tam bir akıllı saat demek pek doğru olmaz zira ekranı mevcut değil. Fonksiyonu ise sağ ve sol saplarında yer alan RGB LED modülleri üzerinden kullanıcısına verimli bir navigasyon deneyimi sunabilmek.

İlginizi Çekebilir

BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir

March Eylül ayında projeye başlamış. Gözlüğün gövdesini bambudan imal etmiş. Lensleri kendisi hazırlamış. İnce ve uzun devre kartlarını yine bizzat kendisi tasarlamış. Ayrıca Swift üzerinden iOS uygulamasını da kendisi geliştirmiş.

Tam Boyutta Gör

Gözlüğün sağ ve sol kısımlarında birer Bluetooth LE sensör yer alıyor. Birbiriyle senkronize olan bu sensörler telefondan gelen bilgiyi alıyor ve LED birimlere iletiyor. Sağa veya sola dönüşlerde ilgili LED yanıyor. Ayrıca hedefe geldiğinde farklı bir renge bürünüyor.

Mobil uygulama ise sürekli GPS açık halde batarya tüketmesin diye ilginç bir özellik ile donatılmış. Belirli bir mesafeyi geçtikten sona uygulama yeni bir navigasyon bloğu oluşturuyor ve öncekini siliyor. Böylece blok blok ilerlemiş oluyor ve GPS daha az enerji tüketmiş oluyor.

Samson March sadece 20$ ile böyle bir gözlüğün üretilebileceğini belirtiyor. Bu tarz projelerden hoşlanan ve gözlüğün kullanılabilir olduğunu düşünenler için GitHub platformuna tüm döküman ve CNC kalıp dosyalarını eklemiş durumda.

GitHub sayfası

https://www.engadget.com/samson-march-smart-glasses-diy-homemade-163025028.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.