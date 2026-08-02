Kendi karbonunu yakalayan dünyanın ilk doğal gaz türbini

Karbondioksitin yüzde 90'ından fazlasını yakalıyor
Entropy'nin verdiği bilgilere göre sistem, doğal gaz yakılarak elektrik üretmeye devam ederken oluşan egzoz gazlarındaki karbondioksitin yüzde 90'dan fazlasını kimyasal bir arıtma süreciyle ayrıştırıyor. Yakalanan CO2 daha sonra sıkıştırılarak uzun süreli depolama amacıyla yer altındaki jeolojik oluşumlara enjekte ediliyor.
Şirketin CEO'su Sanjay Bishnoi, tesisin düşük karbonlu baz yük elektriği sağlayacağını ve şebekeye ticari elektrik satacağını belirtti. Bishnoi, düşük emisyonlu ve güvenilir elektrik talebinin arttığı bir dönemde projenin sektör için önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.
Tesisin kendi atık ısısıyla çalışıyor
Tesis, “kojenerasyon” yapısı sayesinde elektrik üretiminin yanı sıra yüksek sıcaklıktaki egzoz gazlarını da değerlendiriyor. Sistem, bu atık ısıyı karbon yakalama sürecinde değerlendiriyor. Egzoz gazındaki karbondioksit, özel bir kimyasal sıvı (solvent) tarafından tutuluyor. Daha sonra bu karbondioksit sıvıdan ayrıştırılıyor, sıkıştırılıyor ve kalıcı olarak depolanmak üzere yer altındaki jeolojik oluşumlara enjekte ediliyor. Kullanılan solvent ise yeniden sisteme geri kazandırılıyor.
Şirket, yanma sonrası karbon yakalama yöntemiyle çalışan sistemin, önceki Glacier tesisleriyle birlikte yılda 192 bin tona kadar CO2 yakalama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii