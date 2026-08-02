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    Kendi karbonunu yakalayan dünyanın ilk doğal gaz türbini

    Kanada'da devreye alınan yeni tesis, elektrik üreten doğal gaz türbinine entegre edilen dünyanın ilk ticari karbon yakalama sistemi oldu. Sistem, CO2'nin yüzde 90'ından fazlasını yakalayabiliyor.

    Kendi karbonunu yakalayan dünyanın ilk doğal gaz türbini Tam Boyutta Gör
    Kanada merkezli Entropy, Alberta eyaletindeki Glacier Gaz Tesisi'nde geliştirdiği Glacier Phase 2 karbon yakalama ve depolama (CCS) projesini tamamladığını açıkladı. Şirket, sistemin elektrik üreten doğal gaz türbinine entegre edilen dünyanın ilk ticari karbon yakalama çözümü olduğunu belirtiyor.

    Karbondioksitin yüzde 90'ından fazlasını yakalıyor

    Entropy'nin verdiği bilgilere göre sistem, doğal gaz yakılarak elektrik üretmeye devam ederken oluşan egzoz gazlarındaki karbondioksitin yüzde 90'dan fazlasını kimyasal bir arıtma süreciyle ayrıştırıyor. Yakalanan CO2 daha sonra sıkıştırılarak uzun süreli depolama amacıyla yer altındaki jeolojik oluşumlara enjekte ediliyor.

    Şirketin CEO'su Sanjay Bishnoi, tesisin düşük karbonlu baz yük elektriği sağlayacağını ve şebekeye ticari elektrik satacağını belirtti. Bishnoi, düşük emisyonlu ve güvenilir elektrik talebinin arttığı bir dönemde projenin sektör için önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.

    Tesisin kendi atık ısısıyla çalışıyor

    Kendi karbonunu yakalayan dünyanın ilk doğal gaz türbini Tam Boyutta Gör
    Glacier Gaz Tesisi'nde toplam yaklaşık 30 MW gücünde 11 pistonlu doğal gaz motoru bulunuyor. Bu motorlar, doğal gazın işlenmesi ve taşınmasında görev yapan kompresörlere güç veriyor. Tesiste ayrıca 15 MW gücünde bir doğal gaz türbini elektrik üretiyor.

    Tesis, “kojenerasyon” yapısı sayesinde elektrik üretiminin yanı sıra yüksek sıcaklıktaki egzoz gazlarını da değerlendiriyor. Sistem, bu atık ısıyı karbon yakalama sürecinde değerlendiriyor. Egzoz gazındaki karbondioksit, özel bir kimyasal sıvı (solvent) tarafından tutuluyor. Daha sonra bu karbondioksit sıvıdan ayrıştırılıyor, sıkıştırılıyor ve kalıcı olarak depolanmak üzere yer altındaki jeolojik oluşumlara enjekte ediliyor. Kullanılan solvent ise yeniden sisteme geri kazandırılıyor.

    Şirket, yanma sonrası karbon yakalama yöntemiyle çalışan sistemin, önceki Glacier tesisleriyle birlikte yılda 192 bin tona kadar CO2 yakalama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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